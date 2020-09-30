Родителей дошколят пригласили к диалогу

Вместе с ней прием
провели депутат города Гатчины Станислав Бойко, помощники депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области Елена Фокина и Валентина Баева,
представитель комитета образования Гатчинского района Марина Косткина.
За консультацией к ним
обратилась, в частности, жительница микрорайона Аэродром Екатерина, чьи дети
посещают детский сад № 8 в Гатчине. Один из детей посещал группу, которая
единственная в дошкольном учреждении может похвастаться наличием отдельной
спальни. В сентябре, без предупреждения родителей, небольшую часть
воспитанников сформировали в новую, логопедическую группу, и оставили в
просторном помещении, остальную часть детей перевели в другую группу, где
спальня совмещена с игровой комнатой.
Родители попросили
соединить группу обратно сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь
большая часть детей будет испытывать неудобства в стесненных условиях. А,
во-вторых, ребята уже успели подружиться друг с другом и хотят снова проводить
время вместе. Кроме того, по мнению родителей, необходимость создания отдельной
– логопедической группы можно было решить другим способом.
Второй вопрос, с которым
обратилась Екатерина, касался состояния детской площадки. Около трех лет назад
родители своими силами сделали здесь ремонт – покрасили качели и скамейки,
привезли песок в песочницу. За прошедшее время никаких других изменений не
произошло, а оборудование на детской площадке продолжало ветшать. При этом, в
других детских садах уличное игровое оборудование продолжает постоянно обновляться.
Марина Косткина взяла оба
вопроса на контроль, отметив, что проблема переполненности детского сада № 8
действительно существует.
- Изначально детский сад
был рассчитан на восемь групп, сегодня их десять, так как в свое время, когда
на Аэродроме не хватало дошкольных учреждений, пришлось дополнительно
укомлектовывать детские сады. Сегодня в этом нет необходимости, поэтому будем
пересматривать наполняемость детского сада № 8, - сказала она.
Что касается детской
площадки, то вопрос вызвал удивление, так как средства на игровое оборудование,
в том числе уличное, в Ленинградской области выделяются сполна. Вопрос также
будет решаться.
- Радует, когда родители
проявляют активность и конструктивно решают общие задачи и проблемы. Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко внимательно относится ко всем
вопросам системы дошкольного образования в регионе, чтобы полностью
ликвидировать очереди в детские сады, дав возможность детям социализироваться,
а родителям вернуться к работе. Также родителям предлагают компенсацию за
отсутствие мест в детских садах. Эти средства можно потратить на услуги частных
дошкольных учреждений, - отметила Марина Григорьева.