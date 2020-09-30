Родителей дошколят пригласили к диалогу

Вместе с ней прием провели депутат города Гатчины Станислав Бойко, помощники депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Елена Фокина и Валентина Баева, представитель комитета образования Гатчинского района Марина Косткина.

За консультацией к ним обратилась, в частности, жительница микрорайона Аэродром Екатерина, чьи дети посещают детский сад № 8 в Гатчине. Один из детей посещал группу, которая единственная в дошкольном учреждении может похвастаться наличием отдельной спальни. В сентябре, без предупреждения родителей, небольшую часть воспитанников сформировали в новую, логопедическую группу, и оставили в просторном помещении, остальную часть детей перевели в другую группу, где спальня совмещена с игровой комнатой.

Родители попросили соединить группу обратно сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь большая часть детей будет испытывать неудобства в стесненных условиях. А, во-вторых, ребята уже успели подружиться друг с другом и хотят снова проводить время вместе. Кроме того, по мнению родителей, необходимость создания отдельной – логопедической группы можно было решить другим способом.

Второй вопрос, с которым обратилась Екатерина, касался состояния детской площадки. Около трех лет назад родители своими силами сделали здесь ремонт – покрасили качели и скамейки, привезли песок в песочницу. За прошедшее время никаких других изменений не произошло, а оборудование на детской площадке продолжало ветшать. При этом, в других детских садах уличное игровое оборудование продолжает постоянно обновляться.

Марина Косткина взяла оба вопроса на контроль, отметив, что проблема переполненности детского сада № 8 действительно существует.

- Изначально детский сад был рассчитан на восемь групп, сегодня их десять, так как в свое время, когда на Аэродроме не хватало дошкольных учреждений, пришлось дополнительно укомлектовывать детские сады. Сегодня в этом нет необходимости, поэтому будем пересматривать наполняемость детского сада № 8, - сказала она.

Что касается детской площадки, то вопрос вызвал удивление, так как средства на игровое оборудование, в том числе уличное, в Ленинградской области выделяются сполна. Вопрос также будет решаться.

- Радует, когда родители проявляют активность и конструктивно решают общие задачи и проблемы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внимательно относится ко всем вопросам системы дошкольного образования в регионе, чтобы полностью ликвидировать очереди в детские сады, дав возможность детям социализироваться, а родителям вернуться к работе. Также родителям предлагают компенсацию за отсутствие мест в детских садах. Эти средства можно потратить на услуги частных дошкольных учреждений, - отметила Марина Григорьева.