«Точки роста» объединились в марафон

В телемосте приняли участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа России. Открыл марафон Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Планируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 тысяч школ в сельской местности и малых городах будут оснащены современным оборудованием, - отметил Сергей Кравцов.

«Точка роста» - это новый центр притяжения школьников, в котором они с помощью современного оборудования изучают такие предметы, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.

В Гатчинском районе открыты четыре «Точки роста» - в Пригородной, Большеколпанской, Рождественской школах и Коммунарской школе № 3. Всего с 2019 года в 81 регионе России в школах сельских территорий и малых городов было создано пять тысяч таких центров.

В рамках Всероссийского марафона педагоги «Точек роста» провели уроки по некоторым предметам. Так, в Большеколпанской школе преподаватель ОБЖ Леонид Голубенец провел мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, педагог дополнительного образования Светлана Янькина провела мастер-класс по управлению квадрокоптерами, преподаватель информатики Ольга Венедиктова организовала занятие, посвященное компьютерным технологиям.

Участниками Всероссийского марафона в Большеколпанской школе также стали директор учебного учреждения Ирина Игнатьева, руководитель «Точки роста» Светлана Мошкина и генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.

Ежегодно учащиеся Большеколпанской школы посещают животноводческие фермы и знакомятся с работой АО «Гатчинское», где уже вовсю применяются современные технологии, робототехника, беспилотники. Компания поставляет продукцию на молочный комбинат «Галактика» и прошла сертификацию финской компании Valio.

В своем выступлении Александр Лебедев рассказал о развитии сферы сельского хозяйства в России и преимуществах работы на селе. Благодаря высоким темпам развития агропромышленного сектора бывшие совхозы сегодня стали современными технологичными предприятиями, где приятно работать.

- «Точка роста» - это инструмент, который вы можете использовать для своего развития на профессиональном поприще и принять новые знания, в том числе и на нашем предприятии, - сказал Александр Лебедев.