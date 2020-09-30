«Точки роста» объединились в марафон

В телемосте приняли
участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих
разные федеральные округа России. Открыл марафон Министр просвещения РФ Сергей
Кравцов.
- Мы стремимся к тому,
чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог
развить свои таланты. Планируется, что в рамках национального проекта
«Образование» 27 тысяч школ в сельской местности и малых городах будут оснащены
современным оборудованием, - отметил Сергей Кравцов.
«Точка роста» - это новый
центр притяжения школьников, в котором они с помощью современного оборудования
изучают такие предметы, как «Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.
В Гатчинском районе
открыты четыре «Точки роста» - в Пригородной, Большеколпанской, Рождественской
школах и Коммунарской школе № 3. Всего с 2019 года в 81 регионе России в школах
сельских территорий и малых городов было создано пять тысяч таких центров.
В рамках Всероссийского
марафона педагоги «Точек роста» провели уроки по некоторым предметам. Так, в
Большеколпанской школе преподаватель ОБЖ Леонид Голубенец провел мастер-класс
по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, педагог дополнительного
образования Светлана Янькина провела мастер-класс по управлению
квадрокоптерами, преподаватель информатики Ольга Венедиктова организовала
занятие, посвященное компьютерным технологиям.
Участниками
Всероссийского марафона в Большеколпанской школе также стали директор учебного
учреждения Ирина Игнатьева, руководитель «Точки роста» Светлана Мошкина и
генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев.
Ежегодно учащиеся
Большеколпанской школы посещают животноводческие фермы и знакомятся с работой АО
«Гатчинское», где уже вовсю применяются современные технологии, робототехника,
беспилотники. Компания поставляет продукцию на молочный комбинат «Галактика» и
прошла сертификацию финской компании Valio.
В своем выступлении
Александр Лебедев рассказал о развитии сферы сельского хозяйства в России и
преимуществах работы на селе. Благодаря высоким темпам развития
агропромышленного сектора бывшие совхозы сегодня стали современными
технологичными предприятиями, где приятно работать.
- «Точка роста» - это инструмент, который вы можете использовать для своего развития на профессиональном поприще и принять новые знания, в том числе и на нашем предприятии, - сказал Александр Лебедев.