Игорь Скворцов из Гатчины проверит трассу на Чемпионате России по классическому ралли

Перед
стартом участников и после их финиша по каждому спецучастку пройдет экипаж «вне
зачета», так называемая «метла».
На
раллийном сленге «метла» – это экипаж спортивной машины, на который возложена
задача проверить готовность трассы к соревнованиям, «подмести» трассу.
На
этом этапе Чемпионата России «метлой» выступит легендарная «Волга» ГАЗ-21 с
экипажем в составе ветеранов классического ралли: мастера спорта, создателя
школы контраварийного вождения Илоны Накутис из Санкт-Петербурга и Игоря
Скворцова из Гатчины.
Автомобиль
«Волга» ГАЗ-21 весьма заслуженный ветеран, побывавший на многих раллийных
спецучастках, в том числе в этом году на Rallye Monte-Carlo Historique под
управлением Илоны Накутис.
«Метла»
включает в себя проверку наличия перекрытия примыкающих к спецучасткам дорог,
наличие на этих перекрестках спортивных маршалов, наличие ограждающих лент на
участках, где опасно стоять зрителям, готовность спецтехники – карет скорой
помощи, автомобилей МЧС и пожарных расчетов. После прохождения спортивного
канала опять проходит «метла». В этом случае задача контролирующего экипажа
проверить, не улетел ли в лес кто-нибудь из спортсменов и не завалился ли в
канаву, сидя там без связи с внешним миром, оказать помощь экипажам, сошедшим с
дистанции.