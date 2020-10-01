Игорь Скворцов из Гатчины проверит трассу на Чемпионате России по классическому ралли

Перед стартом участников и после их финиша по каждому спецучастку пройдет экипаж «вне зачета», так называемая «метла».

На раллийном сленге «метла» – это экипаж спортивной машины, на который возложена задача проверить готовность трассы к соревнованиям, «подмести» трассу.

На этом этапе Чемпионата России «метлой» выступит легендарная «Волга» ГАЗ-21 с экипажем в составе ветеранов классического ралли: мастера спорта, создателя школы контраварийного вождения Илоны Накутис из Санкт-Петербурга и Игоря Скворцова из Гатчины.

Автомобиль «Волга» ГАЗ-21 весьма заслуженный ветеран, побывавший на многих раллийных спецучастках, в том числе в этом году на Rallye Monte-Carlo Historique под управлением Илоны Накутис.

«Метла» включает в себя проверку наличия перекрытия примыкающих к спецучасткам дорог, наличие на этих перекрестках спортивных маршалов, наличие ограждающих лент на участках, где опасно стоять зрителям, готовность спецтехники – карет скорой помощи, автомобилей МЧС и пожарных расчетов. После прохождения спортивного канала опять проходит «метла». В этом случае задача контролирующего экипажа проверить, не улетел ли в лес кто-нибудь из спортсменов и не завалился ли в канаву, сидя там без связи с внешним миром, оказать помощь экипажам, сошедшим с дистанции.