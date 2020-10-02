«Активный горожанин» - о контейнерных площадках и вывозе ТКО

В
связи с продолжающейся в Ленинградской области и по всей стране «мусорной»
реформой, жители обращают внимание на вопросы, связанные со сбором, вывозом и
утилизацией бытовых отходов.
Так,
житель улицы Хохлова, д. 4 обратился на портал «Активный горожанин» с просьбой разобраться
с недавно установленным контейнером для крупногабаритных отходов во дворе
многоквартирного дома. Автор обращение пишет, что контейнер установлен прямо на
пешеходной дорожке, по которой целый день ходят люди, родители водят детей в детский
сад, школу. По его словам, это противоречит всем санитарным нормам, так как
вокруг контейнера уже появился мусор и соответствующий запах. «Необходимо
организовать отдельную площадку справа от остальных контейнеров. Обращение на
сайт районной администрации осталось без ответа», - резюмировал он.
Исполнителем
решения данной проблемы назначен Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации Гатчинского района.
Еще
одну подобную ситуацию наблюдают жители дома № 13 по улице Чехова.
Опубликованная фотография красноречиво рассказывает о переполненном мусорном
контейнере, который, по словам жильцом дома, не вывозят уже целый месяц. Рядом
расположен детский сад и школа. Жители опасаются, что из-за антисанитарии рядом
с контейнерным баком вскоре поселятся крысы.
Обращение
передано в МУП ЖКХ города Гатчины, сотрудники которого должны исправить
ситуацию. Им же поручено разобраться с проблемой вывоза мусора у дома № 22 по
улице Урицкого, жители которого жалуются на редкий вывоз твердых бытовых
отходов.
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