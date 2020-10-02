«Активный горожанин» - о контейнерных площадках и вывозе ТКО

В связи с продолжающейся в Ленинградской области и по всей стране «мусорной» реформой, жители обращают внимание на вопросы, связанные со сбором, вывозом и утилизацией бытовых отходов.

Так, житель улицы Хохлова, д. 4 обратился на портал «Активный горожанин» с просьбой разобраться с недавно установленным контейнером для крупногабаритных отходов во дворе многоквартирного дома. Автор обращение пишет, что контейнер установлен прямо на пешеходной дорожке, по которой целый день ходят люди, родители водят детей в детский сад, школу. По его словам, это противоречит всем санитарным нормам, так как вокруг контейнера уже появился мусор и соответствующий запах. «Необходимо организовать отдельную площадку справа от остальных контейнеров. Обращение на сайт районной администрации осталось без ответа», - резюмировал он.

Исполнителем решения данной проблемы назначен Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского района.

Еще одну подобную ситуацию наблюдают жители дома № 13 по улице Чехова. Опубликованная фотография красноречиво рассказывает о переполненном мусорном контейнере, который, по словам жильцом дома, не вывозят уже целый месяц. Рядом расположен детский сад и школа. Жители опасаются, что из-за антисанитарии рядом с контейнерным баком вскоре поселятся крысы.

Обращение передано в МУП ЖКХ города Гатчины, сотрудники которого должны исправить ситуацию. Им же поручено разобраться с проблемой вывоза мусора у дома № 22 по улице Урицкого, жители которого жалуются на редкий вывоз твердых бытовых отходов.

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