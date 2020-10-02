Молодёжные Советы сражались в Вырице

Первый этап – соревнования по флорболу прошли в феврале. Из-за пандемии другие спортивные состязания пришлось перенести. В результате, в Вырице прошли сразу три соревновательных этапа Спартакиады: «Водный мяч», «Туристическая полоса препятствий», «Квест «Вечная память». В них приняли участие 14 команд из поселений Гатчинского района.

В результате, среди младших участников (14 – 18 лет) на этапе «Водный мяч» победителем стала команда «НСП-шники» из Новосветского поселения, второе место заняли участники команды «Динамит» из Пудостьского поселения, бронзу присудили команде «Сиворицы» из Большеколпанского поселения. Среди старших участников (19 – 35 лет) первое место заняла команда «Поколение П» из Пудостьского поселения, на втором месте – команда «Бобры» из города Коммунара, третье место заняла команда «ВМФ» из Войсковицкого поселения.

Среди младших участников на этапе «Туристическая полоса препятствий» первое место заняла команда «Большое будущее» из Елизаветинского поселения, на втором месте – «НСП-шники», на третьем место – «Новое поколение» из Войсковицкого поселения. Старшие участники: первое место – «Бобры», второе место – «ВМФ», третье место – «Поколение П».

Среди юных участников этапа «Квест «Вечная память» призовые места распределились следующим образом: первое место – «Сборная солянка» (Пудостьское поселение), второе место – «НСП-шники», третье место – «Вектор» (Вырицкое поселение). Старшие участники: первое место – «ВМФ», второе место – «Бобры», третье место – «Поколение П».

Всем участникам Спартакиады вручили грамоты и медали, победителям – кубки. Впереди их ждут еще два этапа Спартакиады – соревнования по стрельбе и дартсу, которые состоятся осенью.

Фото Юрия Голубева