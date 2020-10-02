Октябрь начался с коронавирусного роста

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+20)

- с. Никольское (+3)

- д. Большие Колпаны (+1)

- д. Мины (+1)

- г. Коммунар (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- п. Сусанино (+1)

- п. Семрино (+1)

- д. Покровка (+1)

В целом по Гатчинскому району на 2 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2091 человека, 1439 из их числа – 68,8 % - выздоровели (в том числе 10 – за два минувших дня), зарегистрирован 31 летальный исход.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 621 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 2 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у 8326 человек (в том числе 77 заболели за минувшие сутки), 5182 человека поправились, 98 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 62,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 796 человека (выздоровели 597),

- г. Коммунар – 145 человека (выздоровели 88),

- п. Вырица – 121 человек (выздоровели 92),

- п. Сиверский – 116 человек (выздоровели 91),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 66 человек (выздоровели 37),

- п. Новый Свет – 62 человека (выздоровели 48),

- д. Малое Верево, п. Дружная Горка, с. Никольское – по 38 человек,

- д. Большие Колпаны – 35 человек (выздоровели 17),

- п. Пудость – 33 человека (выздоровели 20),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 22),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 17),

- д. Сяськелево – 22 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 17 человек (выздоровели 10),

- п. Терволово, д. Пудомяги, п. Елизаветино, п. Семрино – по 16 человек,

- д. Новый Учхоз – по 15 человек (выздоровели 11),

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Батово, п. Высокоключевой, п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Шпаньково, д. Мины – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено, д. Пустошка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, Кобралово – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Романовка. д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, д. Котельниково - по 1 человеку.