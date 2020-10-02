В память о прокурорах военного времени

29-го сентября состоялась
торжественная церемония открытия. Прокурор Ленинградской области Борис Марков
говорил о тех, чьи имена теперь высечены на камне:
- На этой доске имена
тех, кто, как и 3000 сотрудников прокуратуры СССР, воевал на фронтах Великой
Отечественной войны и вел борьбу с преступностью в военное время. Среди них – Ефим
Григорьевич Штемпель, возглавивший Гатчинскую прокуратуру сразу после
освобождения города от фашистских захватчиков. 73 года Ефим Григорьевич прожил
в Гатчине, мне выпала честь общения с этим человеком, который чуть-чуть не
дожил до своего столетия. Один из сильнейших почерковедов страны, автор 23
научных работ, передававший свой ценный опыт коллегам. Он рассказывал о первых
шагах прокуратуры после изгнания гитлеровцев с этой территории, о трудном военном
и послевоенном времени, – сказал Борис Петрович.
Председатель совета
ветеранов прокуратуры Ленинградской области Валерий Павлович Дворянчиков лично
знал тех, чьи имена выбиты на доске, работал с ними в Гатчинской прокуратуре.
Выступая на открытии мемориала, Валерий Павлович сказал несколько теплых слов о
каждом.
С Ефимом Григорьевичем
Штемпелем довелось общаться многим из тех, кто присутствовал на мероприятии. Он
выступал на открытии нового здания Гатчинской прокуратуры и был искренне рад, что
новые поколения городских прокуроров будут работать в таких хороших условиях.
Леонард Александрович
Федоров – бывший узник фашистского концлагеря – более 15 лет возглавлял
Гатчинскую городскую прокуратуру, не жалея сил борясь с нарушениями закона.
Вилий Дмитриевич Капустин
– участник войны, за заслуги перед Отечеством был награжден государственными
наградами и знаками отличия.
Иван Андреевич Филимонихин
во время войны был участником организации народного ополчения Ленинграда, а
после – работал в должностях Гатчинского и Выборгского городских прокуроров,
отмечен государственными наградами.
Юрий Григорьевич Соболев–
житель блокадного Ленинграда, работал в органах прокуратуры более 20 лет.
Вера Николаевна Лапина –
в годы войны трудилась в тылу, за что отмечена наградами, а после также работала
в прокуратуре.
Ксения Павловна Харитонова
– после окончания войны 22 года трудилась в Гатчинской прокуратуре.
Павел Александрович Иванов
– почетный работник прокуратуры СССР, служил в органах прокуратуры с 1948 по
1996 год, работал в должностях Гатчинского и Выборгского городских прокуроров.
Ветераны, работники
прокуратуры и гости возложили цветы к памятной доске. Гатчинский городской
прокурор Павел Россоловский поблагодарил всех, кто принимал участие в создании
мемориала.
- Мы неизменно чтим
память людей, чьи имена здесь увековечены. Теперь каждый, кто проходит по этой
улице, будет знать, что в Гатчинской прокуратуре несли службу эти достойные
люди, – отметил Павел Антонович.
Глава Гатчины и района
Виталий Филоненко и первый заместитель главы администрации Гатчинского района
Сергей Голованов от имени руководства и жителей Гатчины выразили благодарность
прокуратуре города и области за увековечение памяти тех, кто стоял у истоков становления
Гатчинской прокуратуры.
- Гатчина исторически
была форпостом Санкт-Петербурга, Ленинграда. Красногвардейский укрепрайон в
1941 году в течение двух недель сдерживал натиск превосходящих сил противника.
Прокуратура выявляла предателей, изменников родины, начавших свою подрывную деятельность
еще до прихода гитлеровцев. Жители Гатчины и района благодарны нынешнему
поколению прокуроров за бережное сохранение памяти о подвиге своих
предшественников, – сказал в своем выступлении Виталий Андреевич.
После минуты молчания всех
пригласили на открытие музея Гатчинской прокуратуры. Борис Марков пояснил,
что музей не имеет каких-то обширных научных изысканий:
- Это простая форма
воспоминаний о событиях, предшествовавших сегодняшнему дню – в каких условиях
приходилось трудиться нашим коллегам. Память о нашем прошлом, о людях, которые
здесь работали, будет жить в экспонатах музея. На этих традициях мы воспитываем
молодых сотрудников. Надеюсь, они, в свою очередь, также станут примером для будущих
поколений. Именно эта цель преследовалась при открытии музея, – подчеркнул
Борис Петрович.
Павел Россоловский рассказал
о музейной экспозиции, которая включает предметы, использовавшиеся в
прокурорской и прокурорско-следственной деятельности, выдержки из военных газет,
юридические книги военной и послевоенной эпохи, фотографии с мест происшествий
и снимки коллективов прокуратуры. И, конечно, много экспонатов дня сегодняшнего:
спортивные грамоты, кубки, награды, достижения в области надзорной деятельности.
Виталий Филоненко вручил
присутствующим ветеранам прокуратуры книги «Гатчина. Россия и весь мир» в
подарочном издании, а также зачитал поздравительный адрес Павлу Россоловскому –
в честь дня рождения и со словами благодарности за добросовестный труд от лица
руководства и жителей города и района.
Президент вырицкой
фабрики «Узор» Иван Козлов вручил Гатчинскому прокурору – для музея – копию знамени
Победы, сделанную на фабрике. Ветеран органов прокуратуры Александр Михайлович
Дворянский подарил музею небольшой очерк – свои воспоминания о днях работы в
Гатчинской прокуратуре, в которую он пришел работать ровно 45 лет назад. А
также передал в дар раритетный фолиант – книгу о Ленинградской области весом
более 8 кг, в футляре, со специальными перчатками и 3D-очками.
- Эту раритетную книгу
мне вручили за работу в комиссии по помилованию. В ней рассказывается о разных
аспектах жизни и хозяйственной деятельности в Ленобласти. Лучшего места, чем
музей Гатчинской городской прокуратуры, для нее не найти. Прокурорам будет, что
почитать, – сказал Александр Дворянский.