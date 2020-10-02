В память о прокурорах военного времени

29-го сентября состоялась торжественная церемония открытия. Прокурор Ленинградской области Борис Марков говорил о тех, чьи имена теперь высечены на камне:

- На этой доске имена тех, кто, как и 3000 сотрудников прокуратуры СССР, воевал на фронтах Великой Отечественной войны и вел борьбу с преступностью в военное время. Среди них – Ефим Григорьевич Штемпель, возглавивший Гатчинскую прокуратуру сразу после освобождения города от фашистских захватчиков. 73 года Ефим Григорьевич прожил в Гатчине, мне выпала честь общения с этим человеком, который чуть-чуть не дожил до своего столетия. Один из сильнейших почерковедов страны, автор 23 научных работ, передававший свой ценный опыт коллегам. Он рассказывал о первых шагах прокуратуры после изгнания гитлеровцев с этой территории, о трудном военном и послевоенном времени, – сказал Борис Петрович.

Председатель совета ветеранов прокуратуры Ленинградской области Валерий Павлович Дворянчиков лично знал тех, чьи имена выбиты на доске, работал с ними в Гатчинской прокуратуре. Выступая на открытии мемориала, Валерий Павлович сказал несколько теплых слов о каждом.

С Ефимом Григорьевичем Штемпелем довелось общаться многим из тех, кто присутствовал на мероприятии. Он выступал на открытии нового здания Гатчинской прокуратуры и был искренне рад, что новые поколения городских прокуроров будут работать в таких хороших условиях.

Леонард Александрович Федоров – бывший узник фашистского концлагеря – более 15 лет возглавлял Гатчинскую городскую прокуратуру, не жалея сил борясь с нарушениями закона.

Вилий Дмитриевич Капустин – участник войны, за заслуги перед Отечеством был награжден государственными наградами и знаками отличия.

Иван Андреевич Филимонихин во время войны был участником организации народного ополчения Ленинграда, а после – работал в должностях Гатчинского и Выборгского городских прокуроров, отмечен государственными наградами.

Юрий Григорьевич Соболев– житель блокадного Ленинграда, работал в органах прокуратуры более 20 лет.

Вера Николаевна Лапина – в годы войны трудилась в тылу, за что отмечена наградами, а после также работала в прокуратуре.

Ксения Павловна Харитонова – после окончания войны 22 года трудилась в Гатчинской прокуратуре.

Павел Александрович Иванов – почетный работник прокуратуры СССР, служил в органах прокуратуры с 1948 по 1996 год, работал в должностях Гатчинского и Выборгского городских прокуроров.

Ветераны, работники прокуратуры и гости возложили цветы к памятной доске. Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала.

- Мы неизменно чтим память людей, чьи имена здесь увековечены. Теперь каждый, кто проходит по этой улице, будет знать, что в Гатчинской прокуратуре несли службу эти достойные люди, – отметил Павел Антонович.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов от имени руководства и жителей Гатчины выразили благодарность прокуратуре города и области за увековечение памяти тех, кто стоял у истоков становления Гатчинской прокуратуры.

- Гатчина исторически была форпостом Санкт-Петербурга, Ленинграда. Красногвардейский укрепрайон в 1941 году в течение двух недель сдерживал натиск превосходящих сил противника. Прокуратура выявляла предателей, изменников родины, начавших свою подрывную деятельность еще до прихода гитлеровцев. Жители Гатчины и района благодарны нынешнему поколению прокуроров за бережное сохранение памяти о подвиге своих предшественников, – сказал в своем выступлении Виталий Андреевич.

После минуты молчания всех пригласили на открытие музея Гатчинской прокуратуры. Борис Марков пояснил, что музей не имеет каких-то обширных научных изысканий:

- Это простая форма воспоминаний о событиях, предшествовавших сегодняшнему дню – в каких условиях приходилось трудиться нашим коллегам. Память о нашем прошлом, о людях, которые здесь работали, будет жить в экспонатах музея. На этих традициях мы воспитываем молодых сотрудников. Надеюсь, они, в свою очередь, также станут примером для будущих поколений. Именно эта цель преследовалась при открытии музея, – подчеркнул Борис Петрович.

Павел Россоловский рассказал о музейной экспозиции, которая включает предметы, использовавшиеся в прокурорской и прокурорско-следственной деятельности, выдержки из военных газет, юридические книги военной и послевоенной эпохи, фотографии с мест происшествий и снимки коллективов прокуратуры. И, конечно, много экспонатов дня сегодняшнего: спортивные грамоты, кубки, награды, достижения в области надзорной деятельности.

Виталий Филоненко вручил присутствующим ветеранам прокуратуры книги «Гатчина. Россия и весь мир» в подарочном издании, а также зачитал поздравительный адрес Павлу Россоловскому – в честь дня рождения и со словами благодарности за добросовестный труд от лица руководства и жителей города и района.

Президент вырицкой фабрики «Узор» Иван Козлов вручил Гатчинскому прокурору – для музея – копию знамени Победы, сделанную на фабрике. Ветеран органов прокуратуры Александр Михайлович Дворянский подарил музею небольшой очерк – свои воспоминания о днях работы в Гатчинской прокуратуре, в которую он пришел работать ровно 45 лет назад. А также передал в дар раритетный фолиант – книгу о Ленинградской области весом более 8 кг, в футляре, со специальными перчатками и 3D-очками.

- Эту раритетную книгу мне вручили за работу в комиссии по помилованию. В ней рассказывается о разных аспектах жизни и хозяйственной деятельности в Ленобласти. Лучшего места, чем музей Гатчинской городской прокуратуры, для нее не найти. Прокурорам будет, что почитать, – сказал Александр Дворянский.