Жители Ленинградской области смогут виртуально прогуляться по зданию Банка России в Москве

Участники смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и познакомиться с его 160-летней историей.

В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров с руководителями Банка России, а историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.

«На протяжении нескольких лет в этот день отделение по Ленинградской области открывало свои двери для всех желающих, проводило экскурсии, мастер-классы и лекции. Надеемся, что новый формат вызовет такой же интерес жителей Ленобласти, ведь он предоставляет уникальную возможность побывать в знаменитом здании на Неглинной», – комментирует управляющий отделением Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.

День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Пресс-служба отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации