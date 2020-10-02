Жители Ленинградской области смогут виртуально прогуляться по зданию Банка России в Москве

Участники смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и познакомиться с его 160-летней историей.
В программе Дня открытых
дверей запланировано несколько прямых эфиров с руководителями Банка России, а
историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Также
гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.
«На протяжении нескольких
лет в этот день отделение по Ленинградской области открывало свои двери для
всех желающих, проводило экскурсии, мастер-классы и лекции. Надеемся, что новый
формат вызовет такой же интерес жителей Ленобласти, ведь он предоставляет
уникальную возможность побывать в знаменитом здании на Неглинной», –
комментирует управляющий отделением Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка
России Сергей Григорьев.
День открытых дверей
состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.
Пресс-служба отделения по
Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации