Жители Ленинградской области смогут виртуально прогуляться по зданию Банка России в Москве

Жители Ленинградской области смогут виртуально прогуляться по зданию Банка России в Москве

В субботу, 3 октября, Банк России приглашает на ежегодный День открытых дверей, который в этом году пройдет в новом формате – на специальной онлайн-площадке cbr-day.ru.

Рубрики : Общество     02 Oct 2020

Участники смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и познакомиться с его 160-летней историей.

В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров с руководителями Банка России, а историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.

«На протяжении нескольких лет в этот день отделение по Ленинградской области открывало свои двери для всех желающих, проводило экскурсии, мастер-классы и лекции. Надеемся, что новый формат вызовет такой же интерес жителей Ленобласти, ведь он предоставляет уникальную возможность побывать в знаменитом здании на Неглинной», – комментирует управляющий отделением Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.

День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Пресс-служба отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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