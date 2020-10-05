Новые заболевшие в Гатчине и районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+9)

- п. Сиверский (+1)

- д. Сяськелево (+1)

В целом по Гатчинскому району на 5 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2130 человека, 1443 из их числа – 67,7 % - выздоровели, зарегистрировано 32 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 655 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 5 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у 8565 человек, 5236 человек поправились, 100 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 61,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 823 человека (выздоровели 598),

- г. Коммунар – 147 человек (выздоровели 89),

- п. Вырица – 122 человека (выздоровели 92),

- п. Сиверский – 117 человек (выздоровели 91),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 67 человек (выздоровели 37),

- п. Новый Свет – 62 человека (выздоровели 48),

- с. Никольское – 40 человек (выздоровели 11),

- д. Малое Верево, п. Дружная Горка – по 38 человек,

- д. Большие Колпаны – 36 человек (выздоровели 17),

- п. Пудость – 33 человека (выздоровели 20),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 26 человек (выздоровели 17),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны, п. Семрино – по 17 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Новый Учхоз – 15 человек (выздоровели 11),

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Шпаньково, д. Мины – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская – по 8 человек,

- с. Рождествено, д. Пустошка – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, Кобралово – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Романовка. д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, Вайя, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, п. Борницкий лес, д. Тяглино, д. Корпиково, с. Слудицы, д. Виркино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, д. Котельниково - по 1 человеку.