Учитель! Пусть тебя стократ восславят, возблагодарят и вознесут на трон из песен…

В честь учителей в прямом эфире звучат любимые песни и теплые
поздравления.
Глава Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и глава
администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим разместили в социальных сетях вот
такое поздравление:
- Уважаемые педагоги, работники образования Гатчинского района! Примите
самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
учителя!
Во все времена профессия учителя была в особом почете и уважении. В нее
приходили по истинному призванию и по большой любви. Сегодня в новых условиях
во многом поменялся образовательный процесс, но, как и прежде, главный в нем -
мудрый наставник, настоящий авторитет и образец дисциплины и воспитания – учитель.
Сердечно благодарим заслуженных работников, ветеранов образования
Гатчинского района за большой педагогический опыт и высокую планку в
образовании. Отрадно видеть, что в профессию приходят и молодые кадры с новыми
и прогрессивными взглядами на образовательный процесс.
Мы невероятно гордимся достойными успехами наших школ, учеников и
выпускников. В этом большая заслуга сильнейшего в Ленинградской области
педагогического состава Гатчинского района. И мы не устаем говорить слова
благодарности учителям за высокий профессионализм и необъятную любовь к детям. С
праздником, дорогие педагоги! Желаем вам крепкого здоровья и надёжного
семейного тыла, новых успехов и достижений на благо развития любимой Гатчинской
земли.
По традиции
к праздничной дате большая команда гатчинских педагогов была удостоена высоких
наград. Всего – 58 человек. Вот их имена.
Почетный
диплом Законодательного собрания Ленобласти получила заместитель директора
Гатчинской школы №1 Надежда Алексеевна Затула.
Благодарность
Законодательного собрания Ленобласти - учитель русского языка и литературы
школы №1 Ольга Валерьевна Фадеева; учитель информатики школы №2 Дмитрий
Павлович Панасюк, воспитатель детского сада №41 Наталья Анатольевна Беликова, музыкальный
руководитель детского сада №41 Ирина Олеговна Хведосюк, педагог допобразования
школы №8 Елена Александровна Косарева.
Благодарность
председателя Законодательного собрания Ленобласти - Елена
Александровна Волохова учитель начальных классов Пламенской школы, учитель
английского языка школы №1 Оксана Сергеевна Мурлышева.
Благодарственное
письмо Законодательного собрания Ленобласти - завхоз дошкольного отделения
Пламенской школы Татьяна Викторовна Михайлова, учитель начальных классов
Пламенской школы Ольга Сергеевна Федорова.
Благодарность
главы Гатчинского района - учитель логопед детского сада №17 Светлана
Николаевна Симон; кладовщик детского сада №17 Елена Сергеевна Коновалова; машинист
по стирке белья детского сада №17 Светлана Николаевна Тараканова; младший
воспитатель детского сада №17 Наталья
Васильевна Марченко; воспитатель
детского сада №17 Светлана Валентиновна Масько; руководитель школьного духового
оркестра Гатчинской гимназии им. Ушинского Юрий Николаевич Тайков; учитель
начальных классов гимназии им. Ушинского Светлана Леонидовна Смирнова; воспитатели
детского сада №22 Анастасия Владимировна Павлова и Юлия Серафимовна Мизинцева; воспитатели
детского сада №2 Елена Игоревна Михальчук и Елена Сергеевна Коновалова; учитель-логопед
Сиверской гимназии Наталья Владимировна Мустаева; учитель географии Сиверской
гимназии Оксана Сергеевна Плисюк; учитель ИЗО Сиверской гимназии Анастасия
Игоревна Панкова.
Почетная
грамота главы МО Город Гатчина - документовед гимназии им. Ушинского Ирина
Викторовна Колчина.
Почетная
грамота комитета общего и профессионального образования
Ленобласти - руководитель
дошкольных групп Сиверской школы №3 Инна Юрьевна Гришина.
Благодарность
комитета общего и профессионального образования Ленобласти - музыкальный
руководитель детского сада №17 Любовь Николаевна Подсуева; начальник сектора
комитета образования Гатчинского района Ирина Анатольевна Пулина; учитель
истории и обществознания школы №2 Любовь Викторовна Ромайкина; учитель биологии
школы №4 Лидия Александровна Сычева; учитель начальных классов гимназии им.
Ушинского Ирина Юрьевна Алексеева; учитель физической культуры школы №9 Татьяна
Владимировна Дозорцева; учитель информатики и математики школы №9 Ирина
Ивановна Павлова; учитель начальных классов школы №9 Олеся Леонидовна
Благородова.
Благодарность
главы администрации Гатчинского района - логопед детского сада №30 Лариса
Ивановна Бояркина; воспитатель детского сада №30 Марина Владимировна Лопатина; педагоги
дополнительного образования РЦДТ Янина Петровна Решетникова и Ирина
Владимировна Тимченко.
Нагрудный
знак «Почетный работник Министерства просвещения РФ» - учитель начальных
классов школы №5 Елена Анатольевна Дмитрук; заместитель директора Гатчинской
гимназии «Апекс» Наталья Геннадьевна Куракова; заведующая библиотекой
Войсковицкой школы Елена Владимировна Скакун; учитель русского языка и
литературы школы №2 Зифа Каюмовна Исламова; учитель географии школы № 1 Марина
Федоровна Мосина; учитель начальных классов школы № 8 Ольга Николаевна
Михайлова; заместитель директора Сиверской школы №3 Елена Геннадьевна Воронцова;
учитель физической культуры Пригородной школы Мархет Адамовна Магомедова.
Почетная
грамота Министерства просвещения РФ – заместитель директора Пудостьской школы
Елена Владимировна Коломиец; учитель математики Вырицкой школы №1 Светлана
Васильевна Хрусталева; учитель начальных классов гимназии им. Ушинского Елена
Юрьевна Никифорова; учитель географии школы №7 Лариса Владимировна Волк;
учитель начальных классов школы №9 Ирина Анатольевна Киселева; учитель
начальных классов Гатчинского лицея № 3 Елена Викторовна Михайлова; учитель
обществознания Сиверской гимназии Ирина Николаевна Чепикова; заместитель
директора школы №1 Яна Валерьевна Тулинова; заместитель директора школы №11 Марина
Геннадьевна Львовская; заместитель директора Центра информационных технологий Галина
Леонидовна Нарвиш.
Благодарность
Министерства просвещения РФ - учитель физической культуры школы №4 Наталья
Александровна Ильина; заместитель директора гимназии им. Ушинского Елена
Николаевна Шарова.