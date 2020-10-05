Учитель! Пусть тебя стократ восславят, возблагодарят и вознесут на трон из песен…

В честь учителей в прямом эфире звучат любимые песни и теплые поздравления.

Глава Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим разместили в социальных сетях вот такое поздравление:

- Уважаемые педагоги, работники образования Гатчинского района! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Во все времена профессия учителя была в особом почете и уважении. В нее приходили по истинному призванию и по большой любви. Сегодня в новых условиях во многом поменялся образовательный процесс, но, как и прежде, главный в нем - мудрый наставник, настоящий авторитет и образец дисциплины и воспитания – учитель.

Сердечно благодарим заслуженных работников, ветеранов образования Гатчинского района за большой педагогический опыт и высокую планку в образовании. Отрадно видеть, что в профессию приходят и молодые кадры с новыми и прогрессивными взглядами на образовательный процесс.

Мы невероятно гордимся достойными успехами наших школ, учеников и выпускников. В этом большая заслуга сильнейшего в Ленинградской области педагогического состава Гатчинского района. И мы не устаем говорить слова благодарности учителям за высокий профессионализм и необъятную любовь к детям. С праздником, дорогие педагоги! Желаем вам крепкого здоровья и надёжного семейного тыла, новых успехов и достижений на благо развития любимой Гатчинской земли.

По традиции к праздничной дате большая команда гатчинских педагогов была удостоена высоких наград. Всего – 58 человек. Вот их имена.

Почетный диплом Законодательного собрания Ленобласти получила заместитель директора Гатчинской школы №1 Надежда Алексеевна Затула.

Благодарность Законодательного собрания Ленобласти - учитель русского языка и литературы школы №1 Ольга Валерьевна Фадеева; учитель информатики школы №2 Дмитрий Павлович Панасюк, воспитатель детского сада №41 Наталья Анатольевна Беликова, музыкальный руководитель детского сада №41 Ирина Олеговна Хведосюк, педагог допобразования школы №8 Елена Александровна Косарева.

Благодарность председателя Законодательного собрания Ленобласти - Елена Александровна Волохова учитель начальных классов Пламенской школы, учитель английского языка школы №1 Оксана Сергеевна Мурлышева.

Благодарственное письмо Законодательного собрания Ленобласти - завхоз дошкольного отделения Пламенской школы Татьяна Викторовна Михайлова, учитель начальных классов Пламенской школы Ольга Сергеевна Федорова.

Благодарность главы Гатчинского района - учитель логопед детского сада №17 Светлана Николаевна Симон; кладовщик детского сада №17 Елена Сергеевна Коновалова; машинист по стирке белья детского сада №17 Светлана Николаевна Тараканова; младший воспитатель детского сада №17 Наталья Васильевна Марченко; воспитатель детского сада №17 Светлана Валентиновна Масько; руководитель школьного духового оркестра Гатчинской гимназии им. Ушинского Юрий Николаевич Тайков; учитель начальных классов гимназии им. Ушинского Светлана Леонидовна Смирнова; воспитатели детского сада №22 Анастасия Владимировна Павлова и Юлия Серафимовна Мизинцева; воспитатели детского сада №2 Елена Игоревна Михальчук и Елена Сергеевна Коновалова; учитель-логопед Сиверской гимназии Наталья Владимировна Мустаева; учитель географии Сиверской гимназии Оксана Сергеевна Плисюк; учитель ИЗО Сиверской гимназии Анастасия Игоревна Панкова.

Почетная грамота главы МО Город Гатчина - документовед гимназии им. Ушинского Ирина Викторовна Колчина.

Почетная грамота комитета общего и профессионального образования Ленобласти - руководитель дошкольных групп Сиверской школы №3 Инна Юрьевна Гришина.

Благодарность комитета общего и профессионального образования Ленобласти - музыкальный руководитель детского сада №17 Любовь Николаевна Подсуева; начальник сектора комитета образования Гатчинского района Ирина Анатольевна Пулина; учитель истории и обществознания школы №2 Любовь Викторовна Ромайкина; учитель биологии школы №4 Лидия Александровна Сычева; учитель начальных классов гимназии им. Ушинского Ирина Юрьевна Алексеева; учитель физической культуры школы №9 Татьяна Владимировна Дозорцева; учитель информатики и математики школы №9 Ирина Ивановна Павлова; учитель начальных классов школы №9 Олеся Леонидовна Благородова.

Благодарность главы администрации Гатчинского района - логопед детского сада №30 Лариса Ивановна Бояркина; воспитатель детского сада №30 Марина Владимировна Лопатина; педагоги дополнительного образования РЦДТ Янина Петровна Решетникова и Ирина Владимировна Тимченко.

Нагрудный знак «Почетный работник Министерства просвещения РФ» - учитель начальных классов школы №5 Елена Анатольевна Дмитрук; заместитель директора Гатчинской гимназии «Апекс» Наталья Геннадьевна Куракова; заведующая библиотекой Войсковицкой школы Елена Владимировна Скакун; учитель русского языка и литературы школы №2 Зифа Каюмовна Исламова; учитель географии школы № 1 Марина Федоровна Мосина; учитель начальных классов школы № 8 Ольга Николаевна Михайлова; заместитель директора Сиверской школы №3 Елена Геннадьевна Воронцова; учитель физической культуры Пригородной школы Мархет Адамовна Магомедова.

Почетная грамота Министерства просвещения РФ – заместитель директора Пудостьской школы Елена Владимировна Коломиец; учитель математики Вырицкой школы №1 Светлана Васильевна Хрусталева; учитель начальных классов гимназии им. Ушинского Елена Юрьевна Никифорова; учитель географии школы №7 Лариса Владимировна Волк; учитель начальных классов школы №9 Ирина Анатольевна Киселева; учитель начальных классов Гатчинского лицея № 3 Елена Викторовна Михайлова; учитель обществознания Сиверской гимназии Ирина Николаевна Чепикова; заместитель директора школы №1 Яна Валерьевна Тулинова; заместитель директора школы №11 Марина Геннадьевна Львовская; заместитель директора Центра информационных технологий Галина Леонидовна Нарвиш.

Благодарность Министерства просвещения РФ - учитель физической культуры школы №4 Наталья Александровна Ильина; заместитель директора гимназии им. Ушинского Елена Николаевна Шарова.



