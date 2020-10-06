8 октября в Гатчине отключат отопление и горячую воду

08.10.20 г. с 08.00 и до
окончания работ, (частично) по адресам:
ул. Достоевского, ул.
Чехова, ул. 7-ой Армии, ул. Урицкого, ул. Володарского, ул. К.Маркса, ул.
Горького, ул. Красная, пр. 25 Октября.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение в Гатчине 8 октября.
08.10.20 г. с 08.00 и до
окончания работ, (частично) по адресам:
ул. Достоевского, ул.
Чехова, ул. 7-ой Армии, ул. Урицкого, ул. Володарского, ул. К.Маркса, ул.
Горького, ул. Красная, пр. 25 Октября.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.