8 октября в Гатчине отключат отопление и горячую воду

8 октября в Гатчине отключат отопление и горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение в Гатчине 8 октября.

Рубрики : ЖКХ     06 Oct 2020

08.10.20 г. с 08.00 и до окончания работ, (частично) по адресам:

ул. Достоевского, ул. Чехова, ул. 7-ой Армии, ул. Урицкого, ул. Володарского, ул. К.Маркса, ул. Горького, ул. Красная, пр. 25 Октября.

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