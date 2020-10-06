Гатчинский район усиливает меры в связи с COVID-19

- Пока мы приняли упредительные меры предосторожности, так как на протяжении определенного времени ситуация остается стабильной. Основная задача органов власти – обеспечение функционирования экономики, социальных учреждений с безусловным выполнением ограничительных мер, - начала заседание глава районной администрации Людмила Нещадим.

Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому району Ольга Романюк рассказала, что в районе зафиксировано 18 очагов заболевания в школах, два – в детских садах и еще девять – в отделениях Гатчинской КМБ, но опасений они не вызывают, благодаря точечным мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко отметил, что система здравоохранения продолжает работать в обычном режиме, но с ограничительными мерами.

Ежедневно в Гатчинском районе регистрируют примерно 14-15 новых COVID-пациентов. С 3-го октября Сиверская больница вновь начала работать как ковидный госпиталь, который подготовили за два дня – обеспечили необходимым оборудованием, медикаментами. Из ста коек сейчас 18 заняты пациентами, четверо из них – в реанимации.

Из нововведений Константин Харитоненко назвал диагностический блок, оборудованный в инфекционном отделении Гатчинской КМБ, куда будут помещать пациентов с подозрением на коронавирус, но без подтвержденного диагноза. Само инфекционное отделение не планируется занимать пациентами с коронавирусной инфекцией, чтобы оставить место для пациентов с другими заболеваниями.

Заместитель главы районной администрации по экономике Владимир Норкин рассказал, что все предприятия продолжают работу в обычном режиме с обязательным соблюдением санитарной безопасности – обязательным ношением масок, термометрией, постоянной обработкой контактных поверхностей.

- Что касается предприятий общественного питания, то для них предусмотрены ограничения по количеству посадочных мест, обязательное ношение масок персоналом. Будем строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора, - предупредил Владимир Норкин.

Заместитель начальника Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района Михаил Земко рассказал, что его коллеги возобновили работу по дезинфекции общественных мест, но на этот раз, по согласованию с Роспотребнадзором, было принято решение усилить адресную обработку мест, где проживают люди с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние несколько дней сотрудники ветеринарной службы уже обработали 54 объекта общей площадью 2100 кв. м, в том числе территорию Балтийского вокзала, крупных торговых центров и другие. Для обеспечения бесперебойной работы было закуплено новое оборудование.

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Александр Супренок доложил о том, что управляющие компании с начала недели проводят дезинфекции подъездов многоквартирных домов с обязательным предоставлением отчетов.

- На этой неделе мы возобновим выездные проверки для оценки проводимой работы. Все управляющие компании должны представить график обработки поверхностей. Графики должны быть размещены в подъездах, - сказал Александр Супренок.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина рассказала, что при обнаружении контактных лиц на карантин уходят отдельные классы. Речь идет о 40 – 50 классах во всех школах Гатчинского района, что, по мнению председателя комитета образования, не является высоким показателем. Единственное образовательное учреждение, которое отправили на внеочередные школьные каникулы полным составом, - это Гатчинская школа № 7, где коронавирус выявили среди учителей.

- Продолжаем закупать рециркуляторы для установки во всех помещениях образовательных учреждений. В школах и детских садах постоянно имеется в наличии двухнедельный запас дезинфицирующих средств. Стараемся удержать ситуацию, чтобы дети продолжали учиться в очном режиме. Для этого мы развели потоки детей, классы начинают учиться и посещают столовую в свое определенное время, - сказала Елена Глыбина.

Людмила Нещадим сказала, что система образования сегодня – это «самая уязвимая сфера» и многое зависит от ответственности руководителей образовательных учреждений и комитета образования Гатчинского района.

- В нашем бюджете есть достаточное количество средств для обеспечения полной санитарной безопасности в школах и детских садах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Еще одна уязвимая сфера, с точки зрения распространения коронавирусной инфекции, – общественный транспорт. Представители компаний «ТрансБалт» и «Гатчинамаршрутавто» рассказали, что водители ежедневно проходят термометрию, работают в масках, после каждого рейса обрабатывают салон и контактные поверхности дезинфицирующими средствами. На что Людмила Нещадим сказала, что лично видела, как водители некоторых городских и районных маршрутов работают без масок, так же как и пассажиры, которые предпочитают не надевать маски.

- Если требования не будут соблюдаться, то к руководству предприятий будут применяться жесткие меры. Все зависит от вашего контроля, - заявила Людмила Нещадим.

На слова о невозможности заставить пассажиров надеть маски, Людмила Нещадим заявила, что по постановлению правительства Ленинградской области № 573 ношение защитных масок в общественных местах, в том числе и транспорте, обязательно. Поэтому водителям автобусов разрешено не пускать в салон автобуса пассажиров без маски.

Также, в соответствии с областным постановлением, были отменены массовые мероприятия, за исключением мероприятий, инициированных органами местного самоуправления с соблюдением численности участников, масочного режима и обработки помещений. Во время проведения уличных мероприятий допускается участие не более 70 человек.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН Гатчинского УМВД Ольга Лащева рассказала, что сотрудники полиции продолжают рейды по проверке соблюдения режима карантина и самоизоляции. В отношении нарушителей применяются меры административного взыскания в виде предупреждения.

- От каждого из нас зависит, как будут развиваться события. Это касается всех! - подытожила Людмила Нещадим и анонсировала проведение регулярных заседаний оперативного штаба для контроля эпидемиологической ситуации.