Гатчинский район усиливает меры в связи с COVID-19

- Пока мы приняли упредительные меры
предосторожности, так как на протяжении определенного времени ситуация остается
стабильной. Основная задача органов власти – обеспечение функционирования
экономики, социальных учреждений с безусловным выполнением ограничительных мер,
- начала заседание глава районной администрации Людмила Нещадим.
Заместитель начальника территориального
отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому району Ольга Романюк рассказала, что в
районе зафиксировано 18 очагов заболевания в школах, два – в детских
садах и еще девять – в отделениях Гатчинской КМБ, но опасений они не вызывают,
благодаря точечным мерам по недопущению распространения коронавирусной
инфекции.
Главный врач Гатчинской КМБ Константин
Харитоненко отметил, что система здравоохранения продолжает работать в
обычном режиме, но с ограничительными мерами.
Ежедневно в Гатчинском районе регистрируют
примерно 14-15 новых COVID-пациентов. С 3-го октября Сиверская больница вновь
начала работать как ковидный госпиталь, который подготовили за два дня –
обеспечили необходимым оборудованием, медикаментами. Из ста коек сейчас 18
заняты пациентами, четверо из них – в реанимации.
Из нововведений Константин Харитоненко
назвал диагностический блок, оборудованный в инфекционном отделении Гатчинской
КМБ, куда будут помещать пациентов с подозрением на коронавирус, но без
подтвержденного диагноза. Само инфекционное отделение не планируется занимать
пациентами с коронавирусной инфекцией, чтобы оставить место для пациентов с
другими заболеваниями.
Заместитель главы районной администрации
по экономике Владимир Норкин рассказал, что все предприятия продолжают
работу в обычном режиме с обязательным соблюдением санитарной безопасности
– обязательным ношением масок, термометрией, постоянной обработкой контактных
поверхностей.
- Что касается предприятий общественного
питания, то для них предусмотрены ограничения по количеству посадочных мест,
обязательное ношение масок персоналом. Будем строго следить за соблюдением
требований Роспотребнадзора, - предупредил Владимир Норкин.
Заместитель начальника Станции по борьбе с
болезнями животных Гатчинского района Михаил Земко рассказал, что его коллеги возобновили
работу по дезинфекции общественных мест, но на этот раз, по согласованию с
Роспотребнадзором, было принято решение усилить адресную обработку мест, где
проживают люди с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние
несколько дней сотрудники ветеринарной службы уже обработали 54 объекта общей
площадью 2100 кв. м, в том числе территорию Балтийского вокзала, крупных
торговых центров и другие. Для обеспечения бесперебойной работы было закуплено
новое оборудование.
Председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Александр Супренок
доложил о том, что управляющие компании с начала недели проводят дезинфекции
подъездов многоквартирных домов с обязательным предоставлением отчетов.
- На этой неделе мы возобновим выездные
проверки для оценки проводимой работы. Все управляющие компании должны
представить график обработки поверхностей. Графики должны быть размещены в
подъездах, - сказал Александр Супренок.
Председатель комитета образования
Гатчинского района Елена Глыбина рассказала, что при обнаружении контактных лиц
на карантин уходят отдельные классы. Речь идет о 40 – 50 классах во всех
школах Гатчинского района, что, по мнению председателя комитета образования, не
является высоким показателем. Единственное образовательное учреждение, которое
отправили на внеочередные школьные каникулы полным составом, - это Гатчинская
школа № 7, где коронавирус выявили среди учителей.
- Продолжаем закупать рециркуляторы для
установки во всех помещениях образовательных учреждений. В школах и детских
садах постоянно имеется в наличии двухнедельный запас дезинфицирующих средств.
Стараемся удержать ситуацию, чтобы дети продолжали учиться в очном режиме. Для
этого мы развели потоки детей, классы начинают учиться и посещают столовую в
свое определенное время, - сказала Елена Глыбина.
Людмила Нещадим сказала, что система
образования сегодня – это «самая уязвимая сфера» и многое зависит от
ответственности руководителей образовательных учреждений и комитета образования
Гатчинского района.
- В нашем бюджете есть достаточное
количество средств для обеспечения полной санитарной безопасности в школах и
детских садах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - подчеркнула Людмила
Нещадим.
Еще одна уязвимая сфера, с точки зрения
распространения коронавирусной инфекции, – общественный транспорт.
Представители компаний «ТрансБалт» и «Гатчинамаршрутавто» рассказали, что
водители ежедневно проходят термометрию, работают в масках, после каждого рейса
обрабатывают салон и контактные поверхности дезинфицирующими средствами. На что
Людмила Нещадим сказала, что лично видела, как водители некоторых городских и
районных маршрутов работают без масок, так же как и пассажиры, которые
предпочитают не надевать маски.
- Если требования не будут соблюдаться, то
к руководству предприятий будут применяться жесткие меры. Все зависит от вашего
контроля, - заявила Людмила Нещадим.
На слова о невозможности заставить
пассажиров надеть маски, Людмила Нещадим заявила, что по постановлению
правительства Ленинградской области № 573 ношение защитных масок в общественных
местах, в том числе и транспорте, обязательно. Поэтому водителям автобусов
разрешено не пускать в салон автобуса пассажиров без маски.
Также, в соответствии с областным
постановлением, были отменены массовые мероприятия, за исключением
мероприятий, инициированных органами местного самоуправления с соблюдением
численности участников, масочного режима и обработки помещений. Во время
проведения уличных мероприятий допускается участие не более 70 человек.
Заместитель начальника ОУУП и ПДН
Гатчинского УМВД Ольга Лащева рассказала, что сотрудники полиции продолжают
рейды по проверке соблюдения режима карантина и самоизоляции. В отношении
нарушителей применяются меры административного взыскания в виде предупреждения.
- От каждого из нас зависит, как будут развиваться события. Это касается всех! - подытожила Людмила Нещадим и анонсировала проведение регулярных заседаний оперативного штаба для контроля эпидемиологической ситуации.