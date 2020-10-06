Плановые отключения в Гатчинском районе 7 октября

Плановые отключения в Гатчинском районе 7 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     06 Oct 2020

07.10.20 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское, ул. Силиной.

 

 07.10.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, пр. Комсомольский.

 

 07.10.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля,

п. Лукаши, ул. Центральная,

д. Вяхтелево,

д. Антелево, ш. Павловское.

 

 07.10.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Переярово,

д. Вохоново.

 

 07.10.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Раболово,

д. Ознаково,

д. Колодези.

 

 07.10.20 с 10:00 до 16:00

Новосветское СП:

п. Пригородный, ул. Центральная, ул. Зеленая, 1-й, 2-й переулок.

 

07.10.20 с 12:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

д. Войсковицы, ул. Грунева, пер. Клубный.

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