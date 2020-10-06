Плановые отключения в Гатчинском районе 7 октября

07.10.20 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское, ул.
Силиной.
07.10.20 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, пр.
Комсомольский.
07.10.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Корпикюля,
п. Лукаши, ул.
Центральная,
д. Вяхтелево,
д. Антелево, ш.
Павловское.
07.10.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Переярово,
д. Вохоново.
07.10.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Раболово,
д. Ознаково,
д. Колодези.
07.10.20 с 10:00 до 16:00
Новосветское СП:
п. Пригородный, ул.
Центральная, ул. Зеленая, 1-й, 2-й переулок.
07.10.20 с 12:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
д. Войсковицы, ул. Грунева, пер. Клубный.