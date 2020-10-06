Велоэкспедиция Москва – Санкт-Петербург прошла через Гатчину

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко приветствовал участников встречи, рассказал об истории Гатчины и ее новом столичном статусе, а также важности пропаганды здорового образа жизни среди населения, в том числе за счет велодвижения.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, куратор проекта «Вело-47» рассказал московским гостям о развитии велодвижения на территории региона, которое началось в 2016 году. За прошедший период на уровне парламента и правительства региона была проделана большая работа по развитию велодвижения.

- Мы изучали зарубежный опыт создания инфраструктуры, проводили совещания в приграничных территориях, здесь же – на границе с Финляндией в районе города Светогорска был открыт первый велопереход, уже проложено 5 км пути. В некоторых городах Ленинградской области уже построены первые велодорожки, эта работа продолжится в 2021 году в Гатчинском, Выборгском, Кингисеппском, Всеволожском, Кировском районах и городе Сосновый Бор, - рассказал Александр Русских.

Кроме того, второй год подряд в Ленинградской области проводится региональный фестиваль «Вело-47». В этом году из-за пандемии он прошел поэтапно в десяти районах с использование смартбайков, которые работают по принципу каршеринга.

Советник заместителя Министра транспорта РФ, один из авторов велоэкспедиции Москва – Санкт-Петербург, куратор проекта «Let's bike it!» Владимир Кумов, в свою очередь, рассказал о новом масштабном проекте, который охватил сразу четыре региона России. Проект реализуется при поддержке Ростуризма по инициативе и финансовой поддержке компании Millhouse.

За 16 дней, преодолев 1150 километров, участники велоэкспедиции познакомились с трассой Москва – Санкт-Петербург, проехав Конаково, Тверь, Торжок, Кувшиново, озера Старый Сиг и Селигер, Демянск, Старую Руссу, Шимск, Великий Новгород, реку Оредеж, Гатчину, Павловск, Пушкин и Санкт-Петербург. Они изучили туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей городов и отметили проблемные точки маршрута.

- Маршрут обладает высоких туристическим потенциалом, особенно на территории Ленинградской области, где в некоторых городах можно провести не один день, осматривая достопримечательности. Это рай для велотуристов. Но в вашем регионе трассы менее подготовлены для велодвижения из-за узкой обочины и большого количества мусора вдоль дорог Ленинградской области по сравнению с другими регионами, - сказал Владимир Кумов.

Тем не менее, он оценил проект «Вело – 47», который позволит развивать это направление в регионе.

Управляющий директор КБ «Стрелка», руководитель проекта разработки мастер-плана веломаршрута между Москвой и Санкт-Петербургом Александра Чечеткина рассказала, что веломаршрут стал первым этапом исследования велоинфраструктуры подобного масштаба и возможно повлияет на развитие велодвижения по всей стране.

Кстати, путь между Москвой и Санкт-Петербургом уже активно осваивается велосипедистами и туристами. На сегодняшний день существует два популярных маршрута: «R1», который проходит по дорогам местного значения и не включает в себя Тверь и Гатчину, и «Национальный веломаршрут № 1», разработчики которого проложили путь вдали от крупных автодорог. Александра Чечеткина отметила, что при создании трассировки организаторы исследования учли существующие маршруты и имеющийся опыт российских велосипедистов, а также включили новые, еще не изученные локации.

Заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Ольга Голубева рассказала о проектах веломаршрутов с приграничными странами и работе, которая в данный момент ведется по продвижению и популяризации велодвижения на территории региона. По итогам встречи ее участники договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.

Фото команды By Mary