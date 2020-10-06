Велоэкспедиция Москва – Санкт-Петербург прошла через Гатчину

Глава
Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко приветствовал участников
встречи, рассказал об истории Гатчины и ее новом столичном статусе, а также важности
пропаганды здорового образа жизни среди населения, в том числе за счет
велодвижения.
Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, куратор
проекта «Вело-47» рассказал московским гостям о развитии велодвижения на
территории региона, которое началось в 2016 году. За прошедший период на уровне
парламента и правительства региона была проделана большая работа по развитию
велодвижения.
-
Мы изучали зарубежный опыт создания инфраструктуры, проводили совещания в
приграничных территориях, здесь же – на границе с Финляндией в районе города Светогорска
был открыт первый велопереход, уже проложено 5 км пути. В некоторых городах
Ленинградской области уже построены первые велодорожки, эта работа продолжится
в 2021 году в Гатчинском, Выборгском, Кингисеппском, Всеволожском, Кировском
районах и городе Сосновый Бор, - рассказал Александр Русских.
Кроме
того, второй год подряд в Ленинградской области проводится региональный
фестиваль «Вело-47». В этом году из-за пандемии он прошел поэтапно в десяти
районах с использование смартбайков, которые работают по принципу каршеринга.
Советник
заместителя Министра транспорта РФ, один из авторов велоэкспедиции Москва –
Санкт-Петербург, куратор проекта «Let's bike it!» Владимир Кумов, в свою
очередь, рассказал о новом масштабном проекте, который охватил сразу четыре
региона России. Проект реализуется при поддержке Ростуризма по инициативе и
финансовой поддержке компании Millhouse.
За
16 дней, преодолев 1150 километров, участники велоэкспедиции познакомились с
трассой Москва – Санкт-Петербург, проехав Конаково, Тверь, Торжок, Кувшиново,
озера Старый Сиг и Селигер, Демянск, Старую Руссу, Шимск, Великий Новгород, реку
Оредеж, Гатчину, Павловск, Пушкин и Санкт-Петербург. Они изучили туристический
потенциал природных и исторических достопримечательностей городов и отметили
проблемные точки маршрута.
-
Маршрут обладает высоких туристическим потенциалом, особенно на территории
Ленинградской области, где в некоторых городах можно провести не один день,
осматривая достопримечательности. Это рай для велотуристов. Но в вашем регионе
трассы менее подготовлены для велодвижения из-за узкой обочины и большого
количества мусора вдоль дорог Ленинградской области по сравнению с другими
регионами, - сказал Владимир Кумов.
Тем
не менее, он оценил проект «Вело – 47», который позволит развивать это
направление в регионе.
Управляющий
директор КБ «Стрелка», руководитель проекта разработки мастер-плана
веломаршрута между Москвой и Санкт-Петербургом Александра Чечеткина рассказала,
что веломаршрут стал первым этапом исследования велоинфраструктуры подобного
масштаба и возможно повлияет на развитие велодвижения по всей стране.
Кстати,
путь между Москвой и Санкт-Петербургом уже активно осваивается велосипедистами
и туристами. На сегодняшний день существует два популярных маршрута: «R1»,
который проходит по дорогам местного значения и не включает в себя Тверь и Гатчину,
и «Национальный веломаршрут № 1», разработчики которого проложили путь вдали от
крупных автодорог. Александра Чечеткина отметила, что при создании трассировки
организаторы исследования учли существующие маршруты и имеющийся опыт
российских велосипедистов, а также включили новые, еще не изученные локации.
Заместитель
председателя комитета по туризму Ленинградской области Ольга Голубева
рассказала о проектах веломаршрутов с приграничными странами и работе, которая
в данный момент ведется по продвижению и популяризации велодвижения на
территории региона. По итогам встречи ее участники договорились о дальнейшем
сотрудничестве и взаимодействии.
Фото команды By Mary