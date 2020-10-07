У культуры Гатчинского района – новый руководитель

«Сергей Юрьевич, несмотря на многие годы работы в Санкт-Петербурге, родился и вырос в Гатчине. Это человек с огромным опытом в сфере культуры. И я очень рассчитываю, что для него гатчинская земля осталась родной и любимой. Сохраняя все самые лучшие традиции в культуре Гатчинского района, будем двигаться дальше. Рассчитываю на его богатый опыт», - сказала Людмила Нещадим.

Сергей Никитин родился 23 мая 1969 года в Гатчине, в 1990 году окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники войск ПВО, в 2010 году - Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в МГУ. С 1986 г. по март 2001 г. служил в Вооруженных Силах на различных должностях, майор запаса.

С 2001 по 2003 работал заместителем директора по молодежной политике Пушкинского дома культуры, пять лет занимал должность генерального директора кинотеатра «Руслан», с 2008 по 2020 год был начальником отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Сергей Никитин поблагодарил руководство Гатчинского района за оказанное доверие.

«Работу свою я очень люблю и ценю людей, которые посвятили себя культуре. И могу уверенно сказать, что настоящие профессионалы работают именно в этой сфере. Если один раз пришел в культуру, то уже не изменишь ей никогда. За 12 лет работы в Пушкинском районе нами было реализовано множество проектов, крупных и локальных мероприятий. И сегодня можно сказать, что я перехожу из Северной столицы в столицу Ленинградской области. Говорят, где родился, там и пригодился. И я вернулся на свою Родину, чтобы пригодиться и сделать ее краше», - сказал Сергей Никитин.