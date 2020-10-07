У культуры Гатчинского района – новый руководитель

«Сергей Юрьевич,
несмотря на многие годы работы в Санкт-Петербурге, родился и вырос в Гатчине.
Это человек с огромным опытом в сфере культуры. И я очень рассчитываю, что для
него гатчинская земля осталась родной и любимой. Сохраняя все самые лучшие
традиции в культуре Гатчинского района, будем двигаться дальше. Рассчитываю на его
богатый опыт», - сказала Людмила Нещадим.
Сергей Никитин
родился 23 мая 1969 года в Гатчине, в 1990 году окончил Пушкинское высшее
училище радиоэлектроники войск ПВО, в 2010 году - Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств, в 2013 году прошел
профессиональную переподготовку в МГУ. С 1986 г. по март 2001 г. служил в
Вооруженных Силах на различных должностях, майор запаса.
С 2001 по 2003
работал заместителем директора по молодежной политике Пушкинского дома
культуры, пять лет занимал должность генерального директора кинотеатра
«Руслан», с 2008 по 2020 год был начальником отдела культуры администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Сергей Никитин
поблагодарил руководство Гатчинского района за оказанное доверие.