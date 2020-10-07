Виктория Черкасова – «Миссис Гатчина – 2020»

Конкурс «Миссис Гатчина»
является районным этапом конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская
область», который в прошлом году отметил свое десятилетие.
Главным условием конкурса
«Миссис Гатчина», который проходит в нашем городе третий год, является наличие
у конкурсанток детей. Один из организаторов конкурса Варвара Иванюк, которая
была его участницей в первый год проведения, рассказала, что главная идея
мероприятия – не только выбрать самую красивую маму Гатчины и вручить ей
корону, а дать возможность участницам на время отойти от привычного образа
жизни и окунуться в другой мир.
- Победа в нашем конкурсе
– это не только почетное звание и самая большая корона, но и ответственность.
Наша главная королева должна вести активную социальную жизнь, участвовать и
организовывать спортивные, культурные, благотворительные мероприятия,
представлять Гатчину на областном конкурсе и помогать организаторам в своем
городе, - рассказала Варвара.
В ходе подготовки к
финалу на протяжении нескольких месяцев конкурсантки принимают участие в фотосессиях,
различных мастер-классах по стилю, макияжу, учатся ходить по подиуму, общаются
с психологами, знакомятся с партнерами конкурса, общественными и
благотворительными организациями города. Кроме того, они проходят различные
конкурсные этапы, в том числе «Миссис Шеф» – конкурс на лучшее блюдо, «Миссис
Стиль» – конкурс на лучший образ в тематике Street Style. Этап «Миссис
Меткость» проходил в тире Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского.
- Многие наши
конкурсантки остаются с нами и на следующий год: помогают в проведении
конкурса, поддерживают новых участниц. Кто-то благодаря конкурсу нашел новую
работу, кто-то прошел курсы визажистов, кто-то начал петь. Мы собираем команду
активных женщин, обладающих титулом «Миссис», которые готовы дружить и вместе
развиваться, - сказала Варвара.
В этом году на конкурс
«Миссис Гатчина» заявились 11 конкурсанток, прошедших заочный отбор. Пять из
них в возрасте до 37 лет боролись за звание «Миссис Гатчина», еще шестеро в
возрасте от 37 лет и старше боролись за титул «Миссис Гатчина classic».
В финале, который прошел
на сцене Дома культуры в воскресенье, 27 сентября, им предстояло пройти четыре
конкурсных испытания: совместный выход с детьми, общий танец, творческий номер
и самый главный – дефиле в вечерних платьях.
- Это самый волнующий
момент в конкурсе, когда из каждой участницы визажисты, парикмахеры и стилисты
делают невероятную красотку. Кто-то из девушек даже плакал от счастья, увидев в
себя в зеркале после преображения, - рассказала Варвара.
В число почетных членов
жюри и гостей конкурса вошли королевы красоты – победительницы областных,
российских и международных конкурсов. Это «Миссис Россия – 2020 classic»
Екатерина Приходько, «Mrs. Eurasia Planet Russia – 2020» Алена Комарова,
«Вице-Миссис Вселенная – 2019» Ирина Гоголь, «Миссис Санкт-Петербург – 2019»
Марина Недыбина, «Миссис Ленинградская Область classic» Светлана Александрова.
К сожалению, в этом году
из-за пандемии и переноса конкурса «Миссис Гатчина» его победительницы уже не
смогут принять участие в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская
область». Тем не менее, наш город на конкурсе, который сегодня продолжается в
Санкт-Петербурге, представляют Олеся Грачева и Светлана Зубак, которые в
прошлом году на гатчинском этапе заняли вторые места. Как пояснила Варвара, на
конкурс «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» можно также попасть,
пройдя общий кастинг.
- Девушкам, которые стали
победительницами конкурса «Миссис Гатчина» в этом году, лучше принимать участие
в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» в 2021 году, чтобы
иметь возможность хорошо подготовиться. Тем более, что кастинг на питерский
финал уже закрыт, - пояснила Варвара.
Несмотря на то, что
корону и статус королевы получила каждая участница конкурса, звание «Миссис
Гатчина» жюри присудили Виктории Черкасовой. «Миссис Гатчина classic» стала
Юлия Калишук.
- Когда становишься
мамой, много работаешь, стараешься быть хорошей женой и хозяйкой, то часто
забываешь о себе. Решила принять участие в конкурсе «Миссис Гатчина», чтобы
окунуться в мир красоты и напомнить себе о том, что я красивая женщина.
Благодарю всю свою семью и коллег из предпринимательского сообщества Гатчины,
которые пришли поддержать меня в финале конкурса. Когда жюри назвали меня
победительницей конкурса, то сердце выпрыгивало из груди от счастья. Уверена,
что каждая жительница Гатчины должна поучаствовать в этом конкурсе, дающем
возможность отключиться от рутинных дел и почувствовать себя самой красивой, -
сказала Виктория Черкасова.
Обладательницы других
титулов: «1-ая Вице-Миссис Гатчина» – Александра Васильева, «2-ая Вице-Миссис
Гатчина» – Анна Александрова, «Вице-Миссис Гатчина classic» – Ирина Кириллова,
«Народная Миссис Гатчина» – Татьяна Абушаева, «Королева Гатчины» – Анна Углова,
«Выбор Королев» – Анна Борисова, «Миссис Сиренеград» – Анна Зарубина, «Миссис
Стиль» – Марина Степанова, «Миссис Талант» – Татьяна Чан-Ю.
Финал конкурса «Миссис
Гатчина» проходил с соблюдением всех мер санитарной безопасности. В зале
находилось менее ста человек, как того требует Роспотребнадзор, все они были в
защитных масках.
Организаторы конкурса
«Миссис Гатчина» благодарят коллектив Дома культуры и лично директора
учреждения Сергея Фикса за помощь в проведении мероприятия.
Фото Руслана Вавилова