Виктория Черкасова – «Миссис Гатчина – 2020»

Конкурс «Миссис Гатчина» является районным этапом конкурса «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область», который в прошлом году отметил свое десятилетие.

Главным условием конкурса «Миссис Гатчина», который проходит в нашем городе третий год, является наличие у конкурсанток детей. Один из организаторов конкурса Варвара Иванюк, которая была его участницей в первый год проведения, рассказала, что главная идея мероприятия – не только выбрать самую красивую маму Гатчины и вручить ей корону, а дать возможность участницам на время отойти от привычного образа жизни и окунуться в другой мир.

- Победа в нашем конкурсе – это не только почетное звание и самая большая корона, но и ответственность. Наша главная королева должна вести активную социальную жизнь, участвовать и организовывать спортивные, культурные, благотворительные мероприятия, представлять Гатчину на областном конкурсе и помогать организаторам в своем городе, - рассказала Варвара.

В ходе подготовки к финалу на протяжении нескольких месяцев конкурсантки принимают участие в фотосессиях, различных мастер-классах по стилю, макияжу, учатся ходить по подиуму, общаются с психологами, знакомятся с партнерами конкурса, общественными и благотворительными организациями города. Кроме того, они проходят различные конкурсные этапы, в том числе «Миссис Шеф» – конкурс на лучшее блюдо, «Миссис Стиль» – конкурс на лучший образ в тематике Street Style. Этап «Миссис Меткость» проходил в тире Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

- Многие наши конкурсантки остаются с нами и на следующий год: помогают в проведении конкурса, поддерживают новых участниц. Кто-то благодаря конкурсу нашел новую работу, кто-то прошел курсы визажистов, кто-то начал петь. Мы собираем команду активных женщин, обладающих титулом «Миссис», которые готовы дружить и вместе развиваться, - сказала Варвара.

В этом году на конкурс «Миссис Гатчина» заявились 11 конкурсанток, прошедших заочный отбор. Пять из них в возрасте до 37 лет боролись за звание «Миссис Гатчина», еще шестеро в возрасте от 37 лет и старше боролись за титул «Миссис Гатчина classic».

В финале, который прошел на сцене Дома культуры в воскресенье, 27 сентября, им предстояло пройти четыре конкурсных испытания: совместный выход с детьми, общий танец, творческий номер и самый главный – дефиле в вечерних платьях.

- Это самый волнующий момент в конкурсе, когда из каждой участницы визажисты, парикмахеры и стилисты делают невероятную красотку. Кто-то из девушек даже плакал от счастья, увидев в себя в зеркале после преображения, - рассказала Варвара.

В число почетных членов жюри и гостей конкурса вошли королевы красоты – победительницы областных, российских и международных конкурсов. Это «Миссис Россия – 2020 classic» Екатерина Приходько, «Mrs. Eurasia Planet Russia – 2020» Алена Комарова, «Вице-Миссис Вселенная – 2019» Ирина Гоголь, «Миссис Санкт-Петербург – 2019» Марина Недыбина, «Миссис Ленинградская Область classic» Светлана Александрова.

К сожалению, в этом году из-за пандемии и переноса конкурса «Миссис Гатчина» его победительницы уже не смогут принять участие в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область». Тем не менее, наш город на конкурсе, который сегодня продолжается в Санкт-Петербурге, представляют Олеся Грачева и Светлана Зубак, которые в прошлом году на гатчинском этапе заняли вторые места. Как пояснила Варвара, на конкурс «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» можно также попасть, пройдя общий кастинг.

- Девушкам, которые стали победительницами конкурса «Миссис Гатчина» в этом году, лучше принимать участие в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» в 2021 году, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться. Тем более, что кастинг на питерский финал уже закрыт, - пояснила Варвара.

Несмотря на то, что корону и статус королевы получила каждая участница конкурса, звание «Миссис Гатчина» жюри присудили Виктории Черкасовой. «Миссис Гатчина classic» стала Юлия Калишук.

- Когда становишься мамой, много работаешь, стараешься быть хорошей женой и хозяйкой, то часто забываешь о себе. Решила принять участие в конкурсе «Миссис Гатчина», чтобы окунуться в мир красоты и напомнить себе о том, что я красивая женщина. Благодарю всю свою семью и коллег из предпринимательского сообщества Гатчины, которые пришли поддержать меня в финале конкурса. Когда жюри назвали меня победительницей конкурса, то сердце выпрыгивало из груди от счастья. Уверена, что каждая жительница Гатчины должна поучаствовать в этом конкурсе, дающем возможность отключиться от рутинных дел и почувствовать себя самой красивой, - сказала Виктория Черкасова.

Обладательницы других титулов: «1-ая Вице-Миссис Гатчина» – Александра Васильева, «2-ая Вице-Миссис Гатчина» – Анна Александрова, «Вице-Миссис Гатчина classic» – Ирина Кириллова, «Народная Миссис Гатчина» – Татьяна Абушаева, «Королева Гатчины» – Анна Углова, «Выбор Королев» – Анна Борисова, «Миссис Сиренеград» – Анна Зарубина, «Миссис Стиль» – Марина Степанова, «Миссис Талант» – Татьяна Чан-Ю.

Финал конкурса «Миссис Гатчина» проходил с соблюдением всех мер санитарной безопасности. В зале находилось менее ста человек, как того требует Роспотребнадзор, все они были в защитных масках.

Организаторы конкурса «Миссис Гатчина» благодарят коллектив Дома культуры и лично директора учреждения Сергея Фикса за помощь в проведении мероприятия.





Фото Руслана Вавилова