Гатчинский район – обладатель Кубка Ленинградской области

Мероприятие должно было пройти еще в мае, но по известным причинам его перенесли на осень. В субботу, 26 сентября, на теннисный ринг вышли 11 мужских и женских команд из Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Подпорожского районов и Сосновоборского городского округа.

В сборные команды Гатчинского района вошли воспитанники СШОР «Ника», которые с уверенность прошли весь турнир и заняли первые места как среди мужчин, так и среди женщин. Тем самым, они повторили свой успех годовой давности. Основными конкурентами за обладание кубком традиционно являлись команды Подпорожского района, но на этот раз очные встречи этих команд закончились уверенными победами гатчинцев со с счетом 3-0 у мужчин и 3-0 у женщин.

В состав гатчинской команды-победительницы вошли Анастасия Колиш, Анастасия Комова, Маргарита Михайлова, Владимир Бриль, Алексей Дреслер, Даниил Кутев.

По информации Федерации настольного тенниса Ленинградской области