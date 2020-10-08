IT-оперативники – против IT-мошенников

5-го октября уголовному розыску исполнилось 102 года.

- В гатчинском уголовном розыске обстановка стабильная: коллектив молодой, крепкий, ребята талантливые, стремятся развиваться, совершенствоваться в профессии. Существует преемственность поколений, – рассказывает начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Александр Алиханов. – Есть пара вакантных должностей, но на них уже подобраны кандидаты. Обстановка располагает к тому, чтобы люди стремились у нас работать.

- Говорят, вынужденная изоляция отразилась на бытовой преступности?

- Если брать статистические данные, за восемь месяцев в Гатчинском районе зарегистрировано 12 убийств – это на пять больше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако по статье 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью, в том числе повлекший смерть) наметился спад: 16 преступлений за истекший период (-9). Раскрываемость составляет 100%. В отделении по раскрытию преступлений против личности – так называемом «убойном» – работают наиболее опытные сотрудники в силу значимости и ответственности этого направления.

Увеличение количества дел по статье «убийство» в определенной степени связано с без вести пропавшими: статья 105 УК РФ возбуждается для расширения полномочий при розыске безвестно исчезнувших. Нередко дело закрывается, потому что «потеряшка» в конечном итоге находится. Недавно был случай: пропала девушка из Гатчины. Возбудили убийство, несколько месяцев ее не могли разыскать. Потом нашим оперативникам «убойного» отделения удалось ее найти – живую и невредимую. Просто она переехала жить в другое место, никому ничего не сказав, ушла в себя и потеряла связь с родственниками.

Что касается действительно доказанных убийств, то все они носят бытовой характер – в этом году заказных убийств не регистрировалось. Все банально: после совместного распития, на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Одинаково – и в городе, и в районе.

- В имущественной сфере теперь процветают мошенничества с банковскими картами?

- Это наша боль. Происходит трансформация характера преступности, выделяются категории людей, которые чаще других подвергаются преступным посягательствам. Это люди, активно использующие интернет, совершающие покупки на сайтах, заказывающие различные товары. Плюс граждане, недостаточно бережно относящиеся к сведениям, составляющим персональную и банковскую тайну. Это – главные жертвы преступлений в сфере информационных технологий.

Соответственно меняется и подразделение уголовного розыска. Оперативники перепрофилируются на борьбу с преступлениями данной категории – всем, что связано с информационной безопасностью, службами безопасности банков, интернет-технологиями.

- Какие-нибудь результаты есть?

- Есть раскрытые преступления, но это очень сложное направление. Мы выделили людей из числа наших сотрудников, обучили их. Создано подразделение из четырех человек – группа по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий. Сюда относятся различные мошенничества при покупке-продаже товаров, мошенничества, совершенные посредством мобильной связи. Самое распространенное: позвонить, представиться сотрудником службы безопасности банка и под различными предлогами завладеть сведениями о банковском счете, кодах, паролях. Либо мошенники рекомендуют установить специализированную программу, приложение на телефон, которое позволяет получить доступ к чужому мобильнику дистанционно. Со всеми этими направлениями новая группа и будет разбираться.

- Такие преступления проще предотвратить, чем раскрыть…

- Сколько бы мы ни обращались через средства массовой информации, сколько бы ни расклеивали листовки в подъездах с призывом «Будьте бдительны!», люди все равно становятся жертвами мошенничеств в сфере IT. Мошенники квалифицированы, используют методы социальной инженерии, запугивают, у них существуют памятки, как вести разговор с потенциальной жертвой. Они обучаются, совершенствуются. Как правило, играют либо на страхах человека, либо на корыстной заинтересованности. Все это было и раньше, только без использования интернета и банковских карт. Например, некая «лотерея» – выманивание денег под предлогом крупного выигрыша: тогда многие велись на этот «бесплатный сыр в мышеловке». Сегодня злоумышленники чаще прибегают к запугиванию граждан, идет нагнетание страха, человеку не дают опомниться: «С ваших счетов происходят списания денежных средств! В этом замешаны сотрудники банка! Надо бежать переводить деньги на другой счет и никому ничего не говорить».

И пусть несколько человек не поведутся на эти уловки, а один – пойдет и переведет. Так преступники сколачивают капитал.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к гражданам: внимательно слушайте, что говорят вам сотрудники банка, когда вы заключаете договор. Обязательно читайте о тех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при обращении с электронными денежными средствами, которые хранятся у вас на счетах. Не верьте, не слушайте, не вступайте с мошенниками в беседу: никогда банковские служащие не звонят клиентам с подобными сообщениями. За восемь месяцев в УМВД России по Гатчинскому району зарегистрировано 520 мошенничеств с использованием информационных технологий – не пополняйте ряды потерпевших.

- Традиционные кражи, грабежи, разбои отошли на второй план?

- Квартирные воры, карманники, конечно, никуда не делись, но по всем этим направлениям наблюдается значительный спад. Львиная доля краж с незаконным проникновением в жилище приходится на частные дома, дачи. На территории района – более 300 садоводческих товариществ. Не все они оборудованы видеонаблюдением, охранными системами, не везде есть даже сторожа. Длительное отсутствие хозяев домов играет на руку преступникам.

Что касается квартирных краж, то их становится все меньше. За восемь месяцев зарегистрировано 40, но не все из этого количества – классические кражи. Часто в данную категорию попадает коммунальное воровство: один сосед зашел в комнату другого, и что-то пропало – уже незаконное проникновение.

Грабежей и разбоев по сравнению с прошлым годом стало в два раза меньше: за восемь месяцев зарегистрировано 17 грабежей и восемь разбойных нападений. Жертвами этих преступлений нередко становятся люди, которые сами ведут антиобщественный образ жизни, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, нападения происходят в ночное время, ближе к центру города, к местам концентрации питейных заведений.

- Угонов много?

- Угоны, кражи автотранспорта пошли на спад – и в Петербурге, и в Гатчине. Положительно сказалась работа, которая ведется в данном направлении уголовным розыском и другими сотрудниками полиции. Борьба с преступлениями данной категории вышла на новый уровень. Если говорить о квалифицированных кражах дорогостоящих автомобилей, то совершают их либо жители Петербурга, либо выходцы из других регионов: все раскрытые преступления говорят об этой тенденции.

Автовладельцам, однако, расслабляться не стоит: превентивные противоугонные меры принимать надо. У похитителей по-прежнему пользуются популярностью корейские марки: Hyundai и Kia.

- В последнее время часто ловят граждан, закапывающих наркотики в клумбах, прячущих пакетики возле урн и т.п. Борьба с наркобизнесом идет успешно?

- В уголовном розыске существует группа, занимающаяся данным направлением. Можно похвастаться: в этом году нами было раскрыто 27 преступлений в сфере наркосбыта – это больше всего в области. Большую помощь нам оказывают наряды наружного наблюдения – ГИБДД и ППСП.

Да, сбытчики сегодня переориентировались на распространение наркотиков бесконтактным способом. Появилась новая преступная профессия: так называемый кладман или закладчик. Эти люди создают тайники с наркотиками – как в городе, так и в Орловой роще, в парке «Зверинец», в Приоратском парке. Если в парках чаще стали появляться наружные наряды, преступники перемещаются в жилой сектор. Отдельной зоны не выделить. Задерживали сбытчика с метадоном в Мариенбурге. Только в течение восьми месяцев мы изобличили шестерых закладчиков на территории Гатчины.

Очень большой вклад в борьбу с данными преступлениями вносят граждане – очевидцы. Недавно жители дома по улице К. Маркса сообщили, что часто видят постороннего мужчину, который прогуливается с собакой и совершает подозрительные действия. Мы отработали данную информацию, задержали человека и изобличили его в ряде преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сейчас он ожидает суда.

- Напомните, пожалуйста, по какому номеру сообщать, где «торгуют смертью»?

- Чтобы сообщить о подозрительных действиях какого-либо лица, можно позвонить в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району по телефону: 2-25-70. Сообщение обязательно зарегистрируют. На сайте МВД есть простая форма для обращений граждан. Хочу подчеркнуть, что ни одно из обращений мы без внимания не оставляем.

- Александр Владимирович, вы можете назвать лучшее подразделение уголовного розыска, или лучшие – все?

- Всего в гатчинском уголовном розыске – 44 сотрудника. Основной состав, конечно, в Гатчине, и по несколько человек в группах уголовного розыска в территориальных отделах полиции. Все они входят в один большой коллектив. Как опытные, заслуженные сотрудники, так и молодые, прибывшие после окончания вузов. Главное, что у всех есть интерес к службе, все ощущают значимость того дела, которым занимаются, – и получают моральное удовлетворение от результата.

Незначимых направлений деятельности нет. Есть преступления, вызывающие общественный резонанс. Неважных преступлений нет. Недавно у женщины похитили больше двух миллионов рублей, она влезла в долговую яму – это серьезно. У кого-то в пьяной драке убит близкий человек – еще более серьезно. А кто-то подозревает соседа в торговле наркотиками – и это тоже серьезно, и надо раскрывать. Поэтому у всех сотрудников уголовного розыска есть значимые раскрытия: в нашей работе всегда есть место подвигу.



