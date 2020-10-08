Раздача масок в Гатчинском районе

8 и 9 октября в Гатчинском районе будет организована выдача медицинских масок. Волонтеры будут работать в каждом поселении в общественных местах.

В Гатчине подобные пункты будут организованы с 16.00 до 18.00 на Балтийском и Варшавском вокзалах, площади Богданова, ул. Соборная, пр. 25 Октября (от Гагарина до 7 Армии по четной стороне).



Перечень пунктов выдачи:



Вырицкое городское поселение:

д.Мины, ул.Школьная (у мемориала «Журавль»), 8 октября с16.00 до 17.00;

п.Вырица, ул.Жертв Революции, д.20, 8 октября с 17.00 до 18.00, 9 октября с 16.00 до 17.00.



Дружногорское городское поселение:

п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 2а, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д. Лампово, ул. Совхозная, д. 17, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



МО город Коммунар

г. Коммунар, ул. Садовая, 3, 8 октября с 16.00 до 18.00

г. Коммунар, ул. Леншоссе, 7, 8 октября с 16.00 до 18.00

г. Коммунар, ул. Леншоссе, 27/2, 9 октября с 16.00 до 18.00



Сиверское городское поселение

п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 4, (универмаг), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 1 (ТЦ Простор), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Таицкое городское поселение

д. Большие Тайцы, ул. Санаторская д. 16 (Детский сад № 17), 9 октября с 16.00 до 18.00

д. Большие Тайцы, ул. Садовая д. 12 А (Таицкая СОШ), 8 октября с 16.00 до 18.00

д. Большие Тайцы, ул. Санаторская д. 24 (Администрация Таицкого гп.), 8 октября с 16.00 до 18.00

п. Тайцы, ул. Санаторская д. 1 А (МКУК «Таицкий КДЦ), 9 октября с 16.00 до 18.00



Большеколпанское сельское поселение

д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, д.1 А (магазин «Пятерочка»), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д.Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, д.5 («Почта России»), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д.Малые Колпаны, микрорайон «Речной», 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

с.Никольское, ул.Меньковская, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Веревское городлское поселение

д. Малое Верево, ул. Киевское шоссе, возле дома 2 а, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д. Малое Верево, ул. Кутышева, возле дома 1, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Войсковицкое сельское поселение

п. Войсковицы, пл. Манина, у магазина «Пятерочка», 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Елизаветинское сельское поселение

п. Елизаветино, пл. Дружбы, д. 37 (центральная площадь), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п. Елизаветино, Вохоновское шоссе, д. 6 а. (у магазина «Магнит»), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Кобринское сельское поселение

п.Высокоключевой (центральная площадь, у магазинов), 9 октября с 16.00 до 18.00

п.Суйда (центральная площадь, у магазинов), 9 октября с 16.00 до 18.00

д.Кобрино (центральная площадь, у магазинов), 9 октября с 16.00 до 18.00

д.Меньково ( центральная площадь, у магазинов), 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Прибытково (центральная площадь, у магазинов), 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Карташевская (центральная площадь, у магазинов), 8 октября с 16.00 до 18.00



Новосветское сельское поселение

п. Новый Свет, д. 4а (у магазина «Пятерочка»), 9 октября с 16.00 до 18.00

п. Торфяное, д. 43 (ИП Кондрашов), 8 октября с 16.00 до 18.00



Пудомягское сельское поселение

д.Покровская, д.116 (у магазина), 8 октября с 16.00 до 18.00

д.Пудомяги (торговая площадка), 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Лукаши, ул.Ижорская 7 (у магазина), 9 октября с 16.00 до 18.00



Пудостьское сельское поселение

д.Большое Рейзино (у магазина ИП Уланова З.В), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п.Пудость, ул.Половинкиной д.83 (у магазина «Пятерочка»), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п.Терволово, ул.Ленинрадская д.14, (у Тервловского СДК), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д.Ивановка д.11 (у магазина ИП Финаженок С.И), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п.Мыза-Ивановка, ул.Шоссейная д.16, (у магазина «АльЯнс»), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Рождественское сельское поселение



с. Рождествено Большой пр., д 5 (у администрации), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

с. Рождествено Большой пр., д 106 (у Дома культуры), 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д. Батово у магазина, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

п. Дивенский у Дома культуры, 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00



Сусанинское сельское поселение

п.Сусанино, Павловский пр-т, д.54 (у магазина Магнит), 8 октября с 16.00 до 18.00

п. Сусанино, Петровский пр-т, д.20 (у здания администрации), 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Кобралово (в районе территории ж/д вокзала) 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Кобралово, ул. Центральная (у магазина Дикси) 8 октября с 16.00 до 18.00

п.Семрино, 1-линия (у магазинов), 9 октября с 16.00 до 18.00

п.Семрино ( в районе ж/д вокзала), 9 октября с 16.00 до 18.00



Сяськелевское сельское поселение

д. Жабино (у Дома культуры) 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00

д. Сяськелево (площадь у Дома культуры) 8 и 9 октября с 16.00 до 18.00