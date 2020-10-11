С 14.10.20 по 16.10.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Киргетова д. 21, 21А, 23А; ул. Гагарина д. 14, 16, 17, 19, 21;

ул. Карла Маркса д. 56

13.10.20 с 09.00 до 12.00

г. Гатчина

пр. Красноармейский д. 3А, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 24А

13.10.20 с 09.00 до 16.00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Дворцовая д. 1-20; ул. Лейтенанта Шмидта д. 22-57; ул. Прибрежная д. 1-23; ул. Черняховского д. 8Б-27; пр. Пильный д. 20-46; пр. Володарского д. 24

14.10.20 с 09.00 до 16.00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Елизаветинская д. 1-30; ул. Мира д. 21-25

14.10.20 с 08.00 до 17.00

Сиверское ГП

п. Сиверский

ул. Фрунзе д. 1-67; пр. Республиканский д. 9А, 37-76; пер. Малый д. 37;

пр. Пролетарский д. 32-79; ул. Горького д. 14-41; ул. Вокзальная д. 13-35

15.10.20 с 08:00 до 17:00

Сиверское ГП

п. Сиверский

ш. Белогорское д. 1-30; ул. Красная д. 1-8; ул. Первомайская д. 1-34





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

12.10.20 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша

13.10.20- 16.10.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево ул. Дорожная, Лукаши часть., с-во «Комсомолец»

14.10.20 -16.10.20 с 10.00-18.00

Массив Лукаши, п. Морская Слобода

Лукаши ул. Средняя, Овражная, Красная, ул. Малая

СНТ Комсомолец

д. Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково»

д. Корпикюля

13.10.20 с09.00-19.00

д. Монделево ул. Нагорная. Летняя, Суммоловская, Туманная, Звездная, пер. Тихий

14.10.20 с09.00-19.00

С-во «Славяночка-2

15.10.20 09.00-19.00

Павловская Слобода

12.10.20 с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП:

д.Вохоново

12.10.2020 09:00 -17:00

Таицкое ГП

д. Александровка, Санаторий им. Свердлова, городок "Весеннее Солнце", Истинка, Тихвинка,

12.10.2020 09:00 -17:00

Елизаветинское СП

д. Березнево

12.10.2020 10:00 -16:00

д. Шпаньково ул. Центральная, Песочная, Коммунальная

Сиверское ГП

Дружноселье

12.10.20 с 10.00-18.00