С
14.10.20 по 16.10.20 с 09.00 до 17.00
г.
Гатчина
ул. Киргетова д. 21, 21А, 23А; ул. Гагарина д.
14, 16, 17, 19, 21;
ул. Карла Маркса д. 56
13.10.20 с 09.00 до 12.00
г. Гатчина
пр. Красноармейский д. 3А, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 16, 24, 24А
13.10.20 с 09.00 до 16.00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Дворцовая д. 1-20; ул. Лейтенанта Шмидта д.
22-57; ул. Прибрежная д. 1-23; ул. Черняховского д. 8Б-27; пр. Пильный д.
20-46; пр. Володарского д. 24
14.10.20 с 09.00 до 16.00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул. Елизаветинская д. 1-30; ул. Мира д. 21-25
14.10.20 с 08.00 до 17.00
Сиверское ГП
п. Сиверский
ул. Фрунзе д. 1-67; пр. Республиканский д. 9А,
37-76; пер. Малый д. 37;
пр. Пролетарский д. 32-79; ул. Горького д. 14-41;
ул. Вокзальная д. 13-35
15.10.20
с 08:00 до 17:00
Сиверское
ГП
п.
Сиверский
ш.
Белогорское д. 1-30; ул. Красная д. 1-8; ул. Первомайская д. 1-34
Филиал
ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
12.10.20 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д. Вопша
13.10.20- 16.10.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
д.
Вярлево ул. Дорожная, Лукаши часть., с-во «Комсомолец»
14.10.20 -16.10.20 с 10.00-18.00
Массив
Лукаши, п. Морская Слобода
Лукаши
ул. Средняя, Овражная, Красная, ул. Малая
СНТ
Комсомолец
д.
Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково»
д.
Корпикюля
13.10.20 с09.00-19.00
д.
Монделево ул. Нагорная. Летняя, Суммоловская, Туманная, Звездная, пер. Тихий
14.10.20 с09.00-19.00
С-во
«Славяночка-2
15.10.20 09.00-19.00
Павловская
Слобода
12.10.20 с 10:00 до 16:00
Сяськелевское
СП:
д.Вохоново
12.10.2020 09:00 -17:00
Таицкое
ГП
д. Александровка, Санаторий
им. Свердлова, городок "Весеннее Солнце", Истинка, Тихвинка,
12.10.2020 09:00 -17:00
Елизаветинское
СП
д. Березнево
12.10.2020 10:00 -16:00
д. Шпаньково ул. Центральная, Песочная, Коммунальная
Сиверское
ГП
Дружноселье
12.10.20 с 10.00-18.00