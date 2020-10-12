Субботник к юбилею А.П. Сойту

По решению Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г., на могиле Адама Петровича Сойту был установлен памятник регионального значения.

Небольшую территорию захоронения А.П. Сойту, огороженную металлической оградкой, активисты очистили от мха, пожелтевшей травы и листьев, вымыли памятник.

На митинге в честь 140-летней юбилейной даты со дня рождения А.П. Сойту присутствовали М.П. Козырева, Т.А. Афанасьева, Н.А. Аниконова, В.Н. Максименко, С.П. Минин, а также представители железной дороги – начальник отдела кадров Гатчинской дистанции пути А.В. Танаев и инженер А. Кузьмина. Почтили память А.П. Сойту, активного революционного и общественного деятеля, минутой молчания. Возложили цветы и поставили свечи в Храме Всех Святых.

Пресс-служба АНО ЦКИФ «Хатсина»