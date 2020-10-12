Субботник к юбилею А.П. Сойту

По решению Леноблисполкома № 337 от 27.08.1979 г., на
могиле Адама Петровича Сойту был установлен памятник регионального значения.
Небольшую территорию захоронения А.П. Сойту,
огороженную металлической оградкой, активисты очистили от мха, пожелтевшей
травы и листьев, вымыли памятник.
На митинге в честь 140-летней юбилейной даты со дня
рождения А.П. Сойту присутствовали М.П. Козырева, Т.А. Афанасьева, Н.А.
Аниконова, В.Н. Максименко, С.П. Минин, а также представители железной дороги –
начальник отдела кадров Гатчинской дистанции пути А.В. Танаев и инженер А.
Кузьмина. Почтили память А.П. Сойту, активного революционного и общественного
деятеля, минутой молчания. Возложили цветы и поставили свечи в Храме Всех
Святых.
Пресс-служба АНО ЦКИФ «Хатсина»