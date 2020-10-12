Светлана Максимова - победитель Всероссийского конкурса проектов

Всероссийский конкурс проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти прошел с 15 июня по 31 августа. Его организатором выступил Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Российской Академии образования, а участниками стали 742 педагога из 75 субъектов Российской Федерации, 75 из которых признаны победителями.

Экспертное оценивание конкурсантов проводилось по трем номинациям: «Лучший школьный проект по сохранению исторической памяти»; «Лучшая городской, региональный проект по сохранению исторической памяти»; «Лучший всероссийский педагогический проект с международным участием по сохранению исторической памяти».

Среди победителей – заместитель директора по воспитательной работе Гатчинской школы №7 Светлана Николаевна Максимова, представившая проект «Подвиг двадцати пяти» в номинации «Лучший школьный проект по сохранению исторической памяти».

Сейчас Светлана Николаевна принимает поздравления коллег и близких, в них слова уважения и огромной благодарности за многолетний труд по воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к исторической памяти нашего народа

Авторы лучших конкурсных работ будут награждены на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы 14 ноября 2020 года.