Светлана Максимова - победитель Всероссийского конкурса проектов

Всероссийский
конкурс проектов педагогов по сохранению культурной и исторической памяти прошел
с 15 июня по 31 августа. Его организатором выступил Фонд стратегических
инициатив Музея Победы при поддержке Российской Академии образования, а участниками стали 742 педагога из 75 субъектов
Российской Федерации, 75 из которых признаны победителями.
Экспертное
оценивание конкурсантов проводилось по
трем номинациям:
«Лучший школьный проект по сохранению исторической памяти»; «Лучшая городской,
региональный проект по сохранению исторической памяти»; «Лучший всероссийский
педагогический проект с международным участием по сохранению исторической
памяти».
Среди
победителей – заместитель директора по воспитательной работе Гатчинской школы
№7 Светлана Николаевна Максимова, представившая
проект «Подвиг двадцати пяти» в номинации «Лучший школьный проект по сохранению
исторической памяти».
Сейчас
Светлана Николаевна принимает поздравления коллег и близких, в них слова
уважения и огромной благодарности за многолетний труд по воспитанию у
подрастающего поколения бережного отношения к исторической памяти нашего народа
Авторы
лучших конкурсных работ будут награждены на Всероссийской стратегической сессии
в Музее Победы 14 ноября 2020 года.