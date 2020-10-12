Жители Гатчины 14 октября останутся без отопления и горячей воды

14.10.20г. с 08.00 и до
окончания работ будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение (частично)
по адресам:
ул. Достоевского, ул. Чехова,
ул. Чкалова,
пр. 25 Октября.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение в Гатчине.
14.10.20г. с 08.00 и до
окончания работ будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение (частично)
по адресам:
ул. Достоевского, ул. Чехова,
ул. Чкалова,
пр. 25 Октября.
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