Жители Гатчины 14 октября останутся без отопления и горячей воды

Жители Гатчины 14 октября останутся без отопления и горячей воды

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе, будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     12 Oct 2020

14.10.20г. с 08.00 и до окончания работ будут отключены центральное отопление и горячее водоснабжение (частично) по адресам:

ул. Достоевского, ул. Чехова, ул. Чкалова,

пр. 25 Октября.

 

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