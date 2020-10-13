Где отключат свет в Гатчинском районе 14 октября

14.10.20 с 09:00 до 17:00
Таицкое
ГП
п.
Тайцы, д. Александровка, Санаторий им. Свердлова, городок «Весеннее Солнце», ул.
Капитана Желтого, ул. Механизаторов
16.10.20 с 09.00 до 18.00
д.
Тихвинка, поле 11, ООО «ЛЭНДКЕЙ»
14.10.20 с 09.00 до18.00
Пудомягское
СП
д.
Корпикюля, ул. Центральная, Черничная, Глиняная, Лесная
14.10.20 с 10.00-18.00
Сиверское
ГП
Белогорка, Береговая, Садовая
14.10. 20 с 10:00 до 15:00
Вырицкое
ГП
д.
Чаща, д. Ракитино, сад-во «МАЛАХИТ-5», сад-во «Контакт», сад-во «Рапиткина»,
сад-во «Ленгипротранс», сад-во «Энергия».
14.10.20 с 10.00 до 18.00
Сяськелевское СП
Д.Вохоново