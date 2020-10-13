Где отключат свет в Гатчинском районе 14 октября

Где отключат свет в Гатчинском районе 14 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     13 Oct 2020

14.10.20 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП

п. Тайцы, д. Александровка, Санаторий им. Свердлова, городок «Весеннее Солнце», ул. Капитана Желтого, ул. Механизаторов

 

16.10.20 с 09.00 до 18.00

д. Тихвинка, поле 11, ООО «ЛЭНДКЕЙ»

 

14.10.20 с 09.00 до18.00

Пудомягское СП

д. Корпикюля, ул. Центральная, Черничная, Глиняная, Лесная

 

14.10.20 с 10.00-18.00

Сиверское ГП

Белогорка, Береговая, Садовая      

 

14.10. 20 с 10:00 до 15:00

Вырицкое ГП

д. Чаща, д. Ракитино, сад-во «МАЛАХИТ-5», сад-во «Контакт», сад-во «Рапиткина», сад-во «Ленгипротранс», сад-во «Энергия».               

 

14.10.20 с 10.00 до 18.00

Сяськелевское СП

Д.Вохоново

 

 

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