В Гатчине продолжается благоустройство

В контракте прописаны
работы по асфальтированию проезда, укладке тротуарной плитки, устройству
газона, а также установка скамеек, цветочных клумб.
Работы уже выполнены
более чем на 40 %, а именно: завершено асфальтирование проезжей части,
продолжается укладка плитки в зоне парковки. Стоимость работ в рамках проекта
составляет 7,3 млн рублей. Дата окончания – начало ноября текущего года.
Александр Перминов
рассказал, что собственник одного из зданий пошел навстречу подрядчику и
выразил готовность заключить отдельный договор, чтобы благоустроить свою
территорию в рамках общего проекта.
Людмила Нещадим отметила,
что работы ведутся оперативно и качественно, и поручила на следующий год
проработать благоустройство двора за зданием архитектурно-планировочного центра
Гатчинского района, таким образом завершив комплексное освоение территории. Для
этого необходимо подключить к решению вопроса собственников прилегающих зданий.