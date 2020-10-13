В Гатчине продолжается благоустройство

В Гатчине продолжается благоустройство

В Гатчине продолжаются работы по ремонту проезда на улице Академика Константинова в районе ЖК «Орлова роща». Главный инженер проекта Александр Перминов рассказал главе районной администрации Людмиле Нещадим о ходе ремонта.

Рубрики : Городская среда     13 Oct 2020

В контракте прописаны работы по асфальтированию проезда, укладке тротуарной плитки, устройству газона, а также установка скамеек, цветочных клумб.

Работы уже выполнены более чем на 40 %, а именно: завершено асфальтирование проезжей части, продолжается укладка плитки в зоне парковки. Стоимость работ в рамках проекта составляет 7,3 млн рублей. Дата окончания – начало ноября текущего года.

Александр Перминов рассказал, что собственник одного из зданий пошел навстречу подрядчику и выразил готовность заключить отдельный договор, чтобы благоустроить свою территорию в рамках общего проекта.

Людмила Нещадим отметила, что работы ведутся оперативно и качественно, и поручила на следующий год проработать благоустройство двора за зданием архитектурно-планировочного центра Гатчинского района, таким образом завершив комплексное освоение территории. Для этого необходимо подключить к решению вопроса собственников прилегающих зданий.

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