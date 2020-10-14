Гатчинский район выбирает претендентов для включения в Губернаторский кадровый резерв

«В рамках областного конкурса «Губернаторский кадровый резерв», который был объявлен губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, мы проводим свой районный этап. На индивидуальных собеседованиях мы конкурсной комиссией рассматриваем не только предложенные проекты и идеи, но и оцениваем самих претендентов, их позицию, взгляды и цели с точки зрения их готовности занять должность в государственных или муниципальных органах власти», - отметил заместитель главы администрации Гатчинского района, заместитель председателя конкурсной комиссии Илья Носков.

Первое и самое многочисленное по участникам собеседование состоялось в номинации «Ленинградское люди», в рамках которой конкурсной комиссией было рассмотрено 11 проектов.

Владислав Аносов представил межрегиональный проект «Эколого-спортивные выезды», который направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родными, экологическое просвещение и пропаганду здорового образа жизни и спорта. Учитель-логопед гатчинского детского сада № 51 Ирина Беззубенко рассказала о системе развития информационно-коммуникационной компетентности педагогов, которая была отработана конкурсантом на практике, в том числе в рамках дистанционного обучения. А Сергей Широков выступил с инициативой создать факультет для подготовки специалистов в области сельского хозяйства.

Ряд проектов были посвящены направлению социальной помощи. Так, Дмитрий Евстратов предложил создать единый центр оказания социальных услуг с участием СО НКО. Егор Левитских выступил с проектом «Доброкарта», который позволит объединить на одной платформе все сервисы помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Екатерина Николаева рассказала о важности обучения старшего поколения основам финансовой грамотности.

Несколько проектов было посвящено темам семьи и детства. Юлия Ногина предложила проект по оказанию помощи одиноким мамам, Елена Свирида поделилась идеей интеграции основного и дополнительного образования с целью успешной социализации сельских школьников, Алексей Севериков предложил внедрить в образовательный процесс методики оздоровления учащихся, Евгения Смирнова выступила с инициативой создать детский центр для детей с сахарным диабетом и аллергией.

Наталья Егерева из поселка Дружная Горка рассказала о проекте «Жизнь замечательных людей», в рамках которого планирует рассказывать о судьбах земляков.

Собеседования будут проходить в течение трех дней. По итогам в каждой из номинаций будут выбраны трое победителей. Конкурсанты, которые займут первые места, будут делегированы для участия в региональном этапе формирования Губернаторского кадрового резерва.

Участники конкурса, занявшие второе и третье места, будут рассматриваться для включения в муниципальный резерв управленческих кадров, остальные - в волонтерское движение.

Пресс-служба администрации Гатчинского района