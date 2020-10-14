Плановые отключения в Гатчинском районе 15 октября

Плановые отключения в Гатчинском районе 15 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     14 Oct 2020

15.10.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля,

д. Лукаши.

к.п. Павловская Слобода

 

15.10.20 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Береговая, ул. Садовая

 

15.10.20 с 10:00 до 16:00

Сяськелевское СП

д. Вохоново.

 

15.10.20 с 10:00 до 16:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы,

д. Березнево,

п. Елизаветино, Вероланское ш., ул. Ленинская, Лагерная, с 1-ой по 5-ю ул.

 

15.10.20 с 09:00 до 19:00

Рождественское СП:

д. Выра,

д. Чикино,

д. Ляды.

 

16.10.20 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка, поле 11, ООО «ЛЭНДКЕЙ»

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+