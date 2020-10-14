Плановые отключения в Гатчинском районе 15 октября

15.10.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Корпикюля,
д. Лукаши.
к.п. Павловская Слобода
15.10.20 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул.
Береговая, ул. Садовая
15.10.20 с 10:00 до 16:00
Сяськелевское СП
д. Вохоново.
15.10.20 с 10:00 до 16:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы,
д. Березнево,
п. Елизаветино, Вероланское ш., ул.
Ленинская, Лагерная, с 1-ой по 5-ю ул.
15.10.20 с 09:00 до 19:00
Рождественское СП:
д. Выра,
д. Чикино,
д. Ляды.
16.10.20 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка, поле 11, ООО «ЛЭНДКЕЙ»