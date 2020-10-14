Подросток разбился насмерть на скутере

9-го
октября в Сиверском на пересечении Белогорского шоссе и Восточной улицы
произошла авария. Водитель скутера – 16-летний житель деревни Старосиверская,
студент 1 курса ГИЭФПТ, совершил наезд на столб и был забран «скорой помощью».
Пострадавший скончался по дороге в Гатчинскую больницу. Предварительный
диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, кома.
Сотрудники
дорожно-патрульной службы установили, что в девять вечера несовершеннолетний
водитель ехал на скутере по шоссе Сиверский – Белогорка в сторону Сиверского
без сопровождения взрослых. Искусственное освещение было включено, но подросток
не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач. От
полученных травм он скончался.