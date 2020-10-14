Подросток разбился насмерть на скутере

9-го октября в Сиверском на пересечении Белогорского шоссе и Восточной улицы произошла авария. Водитель скутера – 16-летний житель деревни Старосиверская, студент 1 курса ГИЭФПТ, совершил наезд на столб и был забран «скорой помощью». Пострадавший скончался по дороге в Гатчинскую больницу. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, кома.

Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что в девять вечера несовершеннолетний водитель ехал на скутере по шоссе Сиверский – Белогорка в сторону Сиверского без сопровождения взрослых. Искусственное освещение было включено, но подросток не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач. От полученных травм он скончался.