Подросток разбился насмерть на скутере

Подросток разбился насмерть на скутере

В Гатчинском районе погиб подросток, управлявший скутером. В темное время суток он не справился с управлением и налетел на столб.

Рубрики : Происшествия     14 Oct 2020

9-го октября в Сиверском на пересечении Белогорского шоссе и Восточной улицы произошла авария. Водитель скутера – 16-летний житель деревни Старосиверская, студент 1 курса ГИЭФПТ, совершил наезд на столб и был забран «скорой помощью». Пострадавший скончался по дороге в Гатчинскую больницу. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, кома.

Сотрудники дорожно-патрульной службы установили, что в девять вечера несовершеннолетний водитель ехал на скутере по шоссе Сиверский – Белогорка в сторону Сиверского без сопровождения взрослых. Искусственное освещение было включено, но подросток не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач. От полученных травм он скончался.

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