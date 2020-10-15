Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 16 октября

Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 16 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     15 Oct 2020

16.10.20 с 09:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево,  

д. Остров

д. Лампово, ул. Новая, ул. Строителей, за гаражом,

п. Дружная Горка.

 

16.10.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля,

д. Лукаши,

п. Монделево,

д. Порицы,

д. Марьино,

д. Покровская,

к.п. «Павловский Посад»,

к.п. «Павловская Слобода»,

к.п. «Графская Славянка»,

к.п. «Покровское».

 

16.10.20 с 09:00 до 19:00

Рождественское СП:

д. Выра, ул. Сосновая,

д. Чикино,

д. Ляды.

 

16.10.20 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка,

Коттеджный поселок «Бакр».

 

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