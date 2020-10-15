Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 16 октября

16.10.20 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Зайцево,
д. Остров
д. Лампово, ул. Новая, ул. Строителей,
за гаражом,
п. Дружная Горка.
16.10.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Корпикюля,
д. Лукаши,
п. Монделево,
д. Порицы,
д. Марьино,
д. Покровская,
к.п. «Павловский Посад»,
к.п. «Павловская Слобода»,
к.п. «Графская Славянка»,
к.п. «Покровское».
16.10.20 с 09:00 до 19:00
Рождественское СП:
д. Выра, ул. Сосновая,
д. Чикино,
д. Ляды.
16.10.20 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка,
Коттеджный поселок «Бакр».