Простые сложности двора

С начала июня и по сей день рабочие успели снять старое полотно, кое-где подсыпали неровности и занялись установкой поребриков. В результате устройства тротуаров (которых здесь никогда не было) и дополнительных цветников под окнами, двор оказался перепланирован. Исчезло несколько парковочных карманов, а длинные дворовые проезды в некоторых местах стали такими узкими, что двум легковым машинам не разъехаться. И без того узкие повороты внутри двора заострились на 90 градусов – водители мусоровозов ругаются нецензурно. Как заехать, чтобы что-нибудь не своротить? Для проезда машин кто-то уже выбил несколько поребриков. А тут еще открытые люки…Восьмого октября вечером в люк у подъезда провалился полицейский УАЗик с четырьмя сотрудниками полиции. Ругались на весь двор. Да и вообще, сейчас эмоций – через край.

С вопросом, когда это закончится, в редакцию звонили жители дома №30 по ул. Володарского. Людям не выйти из дома. А если навстречу скорая или пожарная...

- Удивительный ремонт. Впервые такое вижу. Кто же это придумал и зачем? Наверняка, не профессионалы, - с любопытством рассматривает проезд солидного возраста прохожий. - Дворовый проезд очень длинный и извилистый, выехать задним ходом не успеешь: будет пробка и скандалы.

- У нас в Гатчине много положительных примеров ремонта дворов: ходишь и любуешься, - говорит бабушка из дома №21 по улице Урицкого. – Жильцы нашего дома ходили в администрацию узнать, а где теперь парковка для нашего дома? И получили ответ: «На ваш дом не предусмотрена».

Чудо-ремонт обсуждают в католическом приходе и даже в парикмахерской.

- Абсурд. Большинство тротуаров прерывистые, поэтому свою задачу выполняют плохо. Зачем столько тротуаров в никуда? Теснота. Деревья ободрали, сделанные за наш счет дорожки к подъездам разбили, даже костелу досталось. Настоятель предлагал снести руины и поставить маленькую часовню. Сказали, что нельзя – охранная зона, а то, что во время ремонта двора гранитный цоколь повредили – можно? Как это теперь исправить? Может, еще не поздно демонтировать часть поребриков? – спрашивают друг друга женщины.

В ходе ремонта многострадального двора подрядчики сломали дорожку от подъезда дома №26 по ул. Володарского к дворовому проезду, построенную за счет жильцов. Жители написали запрос в ООО «Управляющая компания «Приорат» с просьбой взять на контроль восстановление дорожки. Через несколько дней кое-что подлатали. И из УК «Приорат» пришел ответ:

- Вопрос о качественном восстановлении находится на контроле в управляющей компании и еженедельно освещается на оперативных совещаниях при заместителе главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству С.И. Голованове. Подрядчик еще не проводил восстановление выхода из подъезда № 3. Бетон был подлит управляющей компанией из остатков от бетонирования в тепловом пункте для установки АИТП, как временная мера.

В ходе рабочей поездки 9 октября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим оценила текущие работы, которые сегодня выполнены на 30 %. Главный инженер компании-подрядчика «ДСК Регион» Анатолий Губарьков рассказал, что в стоимость контракта на сумму чуть более 7 млн рублей входит асфальтирование проездов, обустройство тротуаров и газонов. Запланированная дата окончания работ – 26 октября текущего года.

В ходе осмотра председатель жилищно-коммунального хозяйства Александр Супренок заверил, что, несмотря на визуально небольшие проезды, ширина проезжей части соответствует нормативу и составляет 3,5 метра. Этого достаточно для проезда не только легковых автомобилей, но и карет скорой помощи и пожарных расчетов. Радиусы разворотов будут расширены по углам и возле контейнерной площадки. Ширина тротуара составит 1,5 метра. Определенной организации движения автомобилей во дворе не предусмотрено, во двор организованы два въезда/выезда со стороны улицы Радищева и один – со стороны улицы Володарского. Таким образом, получается, что главный – тот, кто первый заехал во двор, а дальше – разберутся на месте.

Также было принято решение запланировать в бюджете на следующий год ремонт территории выхода из этого двора – между домами № 21 и № 23 по улице Урицкого с обустройством пандуса и ступенек.

- В этом году нам пришлось расторгнуть договора по ремонту многих дворов и заново пройти все конкурсные процедуры. Сегодня новые подрядчики уже вышли на объекты и заверили, что справятся с поставленными задачами в установленные сроки, - отметила Людмила Нещадим.

Она также предложила инициировать встречу с представителями областного комитета по культуре, чтобы совместными усилиями найти варианты приведения костела в надлежащее состояние.

Татьяна Можаева, Ирина Хрусталёва