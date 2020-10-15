Простые сложности двора

С начала июня и по сей день рабочие успели
снять старое полотно, кое-где подсыпали неровности и занялись установкой
поребриков. В результате устройства тротуаров (которых здесь никогда не было) и
дополнительных цветников под окнами, двор оказался перепланирован. Исчезло
несколько парковочных карманов, а длинные дворовые проезды в некоторых местах
стали такими узкими, что двум легковым машинам не разъехаться. И без того узкие
повороты внутри двора заострились на 90 градусов – водители мусоровозов
ругаются нецензурно. Как заехать, чтобы что-нибудь не своротить? Для проезда
машин кто-то уже выбил несколько поребриков. А тут еще открытые люки…Восьмого
октября вечером в люк у подъезда провалился полицейский УАЗик с четырьмя
сотрудниками полиции. Ругались на весь двор. Да и вообще, сейчас эмоций – через
край.
С вопросом, когда это закончится, в
редакцию звонили жители дома №30 по ул. Володарского. Людям не выйти из дома. А
если навстречу скорая или пожарная...
- Удивительный ремонт. Впервые такое вижу.
Кто же это придумал и зачем? Наверняка, не профессионалы, - с любопытством
рассматривает проезд солидного возраста прохожий. - Дворовый проезд очень
длинный и извилистый, выехать задним ходом не успеешь: будет пробка и скандалы.
- У нас в Гатчине много положительных
примеров ремонта дворов: ходишь и любуешься, - говорит бабушка из дома №21 по
улице Урицкого. – Жильцы нашего дома
ходили в администрацию узнать, а где теперь парковка для нашего дома? И
получили ответ: «На ваш дом не предусмотрена».
Чудо-ремонт обсуждают в католическом
приходе и даже в парикмахерской.
- Абсурд. Большинство тротуаров
прерывистые, поэтому свою задачу выполняют плохо. Зачем столько тротуаров в
никуда? Теснота. Деревья ободрали, сделанные за наш счет дорожки к подъездам
разбили, даже костелу досталось. Настоятель предлагал снести руины и поставить
маленькую часовню. Сказали, что нельзя – охранная зона, а то, что во время
ремонта двора гранитный цоколь повредили – можно? Как это теперь исправить?
Может, еще не поздно демонтировать часть поребриков? – спрашивают друг друга
женщины.
В ходе ремонта многострадального двора
подрядчики сломали дорожку от подъезда дома №26 по ул. Володарского к дворовому
проезду, построенную за счет жильцов. Жители написали запрос в ООО «Управляющая
компания «Приорат» с просьбой взять на контроль восстановление дорожки. Через
несколько дней кое-что подлатали. И из УК «Приорат» пришел ответ:
- Вопрос о качественном восстановлении
находится на контроле в управляющей компании и еженедельно освещается на
оперативных совещаниях при заместителе главы администрации Гатчинского района
по ЖКХ и городскому хозяйству С.И. Голованове. Подрядчик еще не проводил
восстановление выхода из подъезда № 3. Бетон был подлит управляющей компанией
из остатков от бетонирования в тепловом пункте для установки АИТП, как
временная мера.
В
ходе рабочей поездки 9 октября глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим оценила текущие работы, которые сегодня выполнены на 30 %. Главный инженер
компании-подрядчика «ДСК Регион» Анатолий Губарьков рассказал, что в стоимость
контракта на сумму чуть более 7 млн рублей входит асфальтирование проездов,
обустройство тротуаров и газонов. Запланированная дата окончания работ – 26
октября текущего года.
В ходе осмотра председатель
жилищно-коммунального хозяйства Александр Супренок заверил, что, несмотря на
визуально небольшие проезды, ширина проезжей части соответствует нормативу и
составляет 3,5 метра. Этого достаточно для проезда не только легковых
автомобилей, но и карет скорой помощи и пожарных расчетов. Радиусы разворотов
будут расширены по углам и возле контейнерной площадки. Ширина тротуара
составит 1,5 метра. Определенной организации движения автомобилей во дворе не
предусмотрено, во двор организованы два въезда/выезда со стороны улицы Радищева
и один – со стороны улицы Володарского. Таким образом, получается, что главный
– тот, кто первый заехал во двор, а дальше – разберутся на месте.
Также было принято решение запланировать в
бюджете на следующий год ремонт территории выхода из этого двора – между домами
№ 21 и № 23 по улице Урицкого с обустройством пандуса и ступенек.
- В этом году нам пришлось расторгнуть
договора по ремонту многих дворов и заново пройти все конкурсные процедуры.
Сегодня новые подрядчики уже вышли на объекты и заверили, что справятся с
поставленными задачами в установленные сроки, - отметила Людмила Нещадим.
Она также предложила инициировать встречу
с представителями областного комитета по культуре, чтобы совместными усилиями
найти варианты приведения костела в надлежащее состояние.
Татьяна Можаева, Ирина
Хрусталёва