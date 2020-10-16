COVID-19 – вирус, который останется с нами

- Количество регистраций коронавирусной
инфекции в Гатчинском районе растет. Если проанализировать данные за последние
две недели и за две предыдущие, то количество регистраций увеличилось в полтора
раза. За последние сутки у нас зарегистрировано 17 новых случаев. В принципе, на
этой отметке мы держимся уже неделю – плюс-минус два случая. Так что число
заболевших каждый день прибавляется.
- Процесс так бурно пошел, что Гатчину вернули
в «красную зону»…
- По абсолютным цифрам Всеволожский район (а он
давно в «красной зоне») нас опережает. Но если взять относительные показатели –
заболеваемость на 100 тысяч населения – то Гатчинский район – в лидерах
региона. Поэтому мы переведены в «красную зону». Однако, если мы будем
соблюдать меры профилактики, нам удастся избежать строгих карантинных мер.
В числе причин, вызвавших рост, – сезонная
заболеваемость ОРВИ, гриппом – на этом фоне обострилась коронавирусная
инфекция. Плюс субъективные причины: пренебрежение правилами профилактики –
люди стали меньше носить маски, возросло число социальных контактов: дети пошли
в школу, взрослые – на работу, люди стали больше общаться. Есть еще один
фактор: многие гатчинцы работают в Петербурге, а там – высокая заболеваемость.
Люди привозят инфекцию домой – возникают семейные очаги, и кто-то из членов семьи,
работающий в Гатчине, приносит вирус в свой рабочий коллектив.
Кроме того, рост коронавируса может быть связан
и с увеличением охвата диагностикой: средств диагностики, лабораторий стало
больше. У нас охват довольно неплохой. При плане не менее 150 тестов на 100
тысяч населения в сутки (есть такой общероссийский показатель) в Гатчинском
районе за день диагностируется не менее 160-180 человек.
- В каких случаях делают тест на ковид?
- В первую очередь у нас обследуются заболевшие
воспалением легких – все, кому поставлен диагноз «пневмония», обязаны быть
обследованы. Вторая категория – пациенты с признаками ОРВИ, заболевшие в
каких-либо очагах, там, где есть подтвержденный случай ковида. И третья
категория – лица, приезжающие из других регионов и из-за рубежа. Если брать в
совокупности инфекцию, привезенную из-за границы, то за весь период наблюдения
это порядка 30-40 случаев на весь Гатчинский район. За последнее время из
Турции прибыло 11 жителей с подтвержденной инфекцией, из Крыма – четверо.
- И все-таки, если у человека признаки обычной
– не коронной – вирусной инфекции: насморк, кашель и т.п., а за границей он не
был, вокруг все здоровы – надо делать тест на ковид или не надо? У коронавируса
двухнедельный инкубационный период: можно ведь и не знать, контактировал ты с
больным или нет.
- В первую очередь, тест делается, когда есть
эпидпоказания. А эпидемиологические показания – это контакты. Если вы
контактировали с ковидным больным и у вас начали развиваться симптомы ОРВИ,
однозначно надо делать тест. Что касается инкубационного периода. За весь
период эпидемии в Гатчинском районе зарегистрировано более двух тысяч больных
коронавирусом. Мы опросили эти 2000 человек и выяснили, что у всех симптомы
болезни развивались уже в первые три-пять дней. Случаи 14-дневного
инкубационного периода редки. Так что вирус проявляет себя достаточно быстро.
Однако есть и бессимптомные носители вируса, и собранные за время эпидемии
данные говорят о том, что до развития клинических проявлений человек
практически не заразен – конечно, при отсутствии тесного контакта.
Если все же неизвестно, контактировал человек с
«ковидным» больным или нет, а симптомы ОРВИ развиваются, это уже зависит от
социальной ответственности пациента. Медицинских показаний здесь нет. Один из
самых достоверных симптомов ковида – это потеря обоняния. Тут надо
забеспокоиться и сделать тест. Можно на базе Гатчинской больницы – в
хозрасчетной поликлинике. Анализ делает государственная лаборатория. Это
платно. Бесплатно – только по эпидемическим показаниям или при пневмонии.
- Какой метод диагностики наиболее достоверен?
- Только мазок – ПЦР (полимеразная цепная
реакция) является достоверным методом исследования. Компьютерная томография
также объективный метод диагностики: человек может не ощущать никаких симптомов,
но до 10% легких у него могут быть поражены. А при развитии симптомов
заболевший может неверно оценить свое состояние, из-за высокой температуры не
почувствовав одышки.
- Николай Анатольевич, участковые терапевты
теперь даже при посещении пациента с простудой надевают ему на палец прибор для
измерения уровня кислорода в крови. Это информативно? Сколько должно быть
процентов?
- Если пульсоксиметр показывает менее 90%, это
признак дыхательной недостаточности – в том числе, возможно, из-за короновируса.
Когда у пациента с признаками ОРВИ отмечается низкий уровень насыщения крови
кислородом, врач может отправить его на компьютерную томографию легких – для
подтверждения или опровержения диагноза.
- Анализ крови может показать наличие
коронавируса или антител к нему?
- Что касается иммунитета, анализ на
иммуноглобулины является второстепенным. Уже прошло полгода с начала пандемии,
и можно сделать вывод, что иммуноглобулины в крови не стабильны. У тех, кто
переболел полгода назад, уровень иммуноглобулинов может понизиться. Это говорит
о том, что человек рискует заболеть повторно.
- Пожизненного иммунитета к ковиду нет?
- Нет. Так что даже тому, кто болел,
расслабляться не стоит. Особенно осторожным надо быть тем, кто в группе риска –
это, прежде всего, люди с соматическими заболеваниями. На первом месте –
сахарный диабет. С самого начала эпидемии среди первых случаев заражения
наиболее тяжелые формы наблюдались у диабетиков. Потому что гормональный фон
снижен, иммунная система работает хуже – она позволяет вирусу развиваться и
спускаться в нижние отделы легких. А это уже опасно.
- Правда ли, что детям ковид не опасен? Во
всяком случае, не больше, чем обычная ОРВИ?
- В Гатчинском районе из 2000 регистраций
заболевания – ни одного тяжелого случая у детей. Были подростки с пневмонией,
они лечились в Петербурге, но это уже дети старше 14 лет, и болезнь протекала в
обычной форме. Что касается младшего и среднего возраста – нет.
- Что нас теперь ждет? Повторная самоизоляция?
- О кардинальных мерах речь не идет. Установки
на полное закрытие учреждений нет. Ведется профилактика. Наши сотрудники
регулярно выходят на объекты, проверяют соблюдение противоэпидемического
режима. В коллективах есть единичные случаи заболевания. Мы это решаем
карантинными мерами. В школах отправляем классы на карантин, все проходят
медицинское наблюдение, с симптомами ОРВИ – обследуются, после подтверждения
отсутствия ковида дети выходят на учебу.
Сейчас случаи заболевания коронавирусом
зарегистрированы в пяти школах: в Гатчине – в школах № 4 и № 7, в гимназии
«Апекс» и в гимназии им. Ушинского, а также в Коммунарской школе № 3. Школа № 7
отправлена на внеплановые каникулы, поскольку там заболели педагоги. В
остальных четырех школах – по одному классу на карантине, и в каждом из этих
классов – по одному больному ученику.
Когда заболел ученик, а не педагог, легко
купировать очаг – он ограничивается одним классом и учителями, которые в этот
класс заходили. Но когда распространение идет среди преподавательского состава,
все сложнее: учителя передают вирус своим коллегам и могут передавать ученикам.
В этой связи хотелось бы напомнить о социальной ответственности: когда
заболевший продолжает ходить на работу, он разносит инфекцию.
- Принимаемые меры профилактики спасают?
- Дети могут находиться в масках на уроках –
это не ограничивается. Учитель имеет право не носить маску в ходе учебного
процесса. Но есть жесткая рекомендация: выходя в коридор, учитель должен надеть
маску. Если это будет соблюдаться, мы не допустим закрытия наших школ.
Плюс Комитетом образования проведена большая
работа: максимально разграничены потоки учащихся, на входе всем измеряется
температура (в гимназии им. Ушинского даже дважды: в области лица и на
запястье). За последний период закуплено более 500 рециркуляторов для обеззараживания
воздуха. Это тоже очень хорошая мера профилактики. Не стоит забывать и про
безопасную дистанцию – 1,5 метра.
Кстати, если брать общий процент заболеваемости
в школах, то он невысокий. В детских садах практически нет регистраций ковида.
- Значит, закрытий медицинских учреждений,
магазинов и прочих организаций не планируется?
- Все наши лечебные учреждения, больница
работают в штатном режиме, за исключением некоторых отделений, которые временно
закрываются на карантин в случае инфекции. Тогда все сотрудники обследуются и
допускаются к работе только с отрицательным анализом, помещение
дезинфицируется. Отделение врачей общей практики № 5, недавно побывавшее на
карантине, уже открылось.
Сейчас сотрудники нашего отдела проводят в
очагах коронавирусной инфекции санэпидрасследования. Если где-то
зарегистрирован ковид, мы должны проверить, найти источник, исключить его и
провести карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции.
Нет ни одного коронавирусного очага в Гатчинском районе, где за эти полгода не
побывали бы сотрудники Роспотребнадзора.
- Николай Анатольевич, а вакцины мы дождемся?
- Вакцина разработана и проходит клинические
испытания. Население в массовом порядке пока не прививают. В этом году люди
охотно прививаются против гриппа. В Гатчинском районе порядка 60% населения
будет привито – против обычных 48%. Вакцина от гриппа не является этиологичной
к короновирусу. Она вызывает иммунитет к гриппу, но в какой-то степени может
ослабить воздействие ковида.
- Так что ж теперь, COVID-19 и маски –
неотъемлемая часть нашей жизни?
- Вирус пришел к нам в популяцию – он теперь
никуда не денется. Каждый год будет сезонное обострение. Это же не первый
коронавирус, который у нас есть – семь лет назад был другой коронавирус
атипичной пневмонии, эпидемия которой началась в Китае в 2002 году. Он будет
накатывать волной сезонно, как и вирус гриппа. Но у населения в ответ
формируется иммунная прослойка. За эти полгода уже сформировался некий
коллективный иммунитет, и контагиозность – заразность – вируса стала меньше.
Да, в коллективах мы заражаемся инфекцией – но в коллективах же мы взращиваем
иммунитет. Вирус нападает – человечество приспосабливается и выживает.