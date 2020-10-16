COVID-19 – вирус, который останется с нами

- Количество регистраций коронавирусной инфекции в Гатчинском районе растет. Если проанализировать данные за последние две недели и за две предыдущие, то количество регистраций увеличилось в полтора раза. За последние сутки у нас зарегистрировано 17 новых случаев. В принципе, на этой отметке мы держимся уже неделю – плюс-минус два случая. Так что число заболевших каждый день прибавляется.

- Процесс так бурно пошел, что Гатчину вернули в «красную зону»…

- По абсолютным цифрам Всеволожский район (а он давно в «красной зоне») нас опережает. Но если взять относительные показатели – заболеваемость на 100 тысяч населения – то Гатчинский район – в лидерах региона. Поэтому мы переведены в «красную зону». Однако, если мы будем соблюдать меры профилактики, нам удастся избежать строгих карантинных мер.

В числе причин, вызвавших рост, – сезонная заболеваемость ОРВИ, гриппом – на этом фоне обострилась коронавирусная инфекция. Плюс субъективные причины: пренебрежение правилами профилактики – люди стали меньше носить маски, возросло число социальных контактов: дети пошли в школу, взрослые – на работу, люди стали больше общаться. Есть еще один фактор: многие гатчинцы работают в Петербурге, а там – высокая заболеваемость. Люди привозят инфекцию домой – возникают семейные очаги, и кто-то из членов семьи, работающий в Гатчине, приносит вирус в свой рабочий коллектив.

Кроме того, рост коронавируса может быть связан и с увеличением охвата диагностикой: средств диагностики, лабораторий стало больше. У нас охват довольно неплохой. При плане не менее 150 тестов на 100 тысяч населения в сутки (есть такой общероссийский показатель) в Гатчинском районе за день диагностируется не менее 160-180 человек.

- В каких случаях делают тест на ковид?

- В первую очередь у нас обследуются заболевшие воспалением легких – все, кому поставлен диагноз «пневмония», обязаны быть обследованы. Вторая категория – пациенты с признаками ОРВИ, заболевшие в каких-либо очагах, там, где есть подтвержденный случай ковида. И третья категория – лица, приезжающие из других регионов и из-за рубежа. Если брать в совокупности инфекцию, привезенную из-за границы, то за весь период наблюдения это порядка 30-40 случаев на весь Гатчинский район. За последнее время из Турции прибыло 11 жителей с подтвержденной инфекцией, из Крыма – четверо.

- И все-таки, если у человека признаки обычной – не коронной – вирусной инфекции: насморк, кашель и т.п., а за границей он не был, вокруг все здоровы – надо делать тест на ковид или не надо? У коронавируса двухнедельный инкубационный период: можно ведь и не знать, контактировал ты с больным или нет.

- В первую очередь, тест делается, когда есть эпидпоказания. А эпидемиологические показания – это контакты. Если вы контактировали с ковидным больным и у вас начали развиваться симптомы ОРВИ, однозначно надо делать тест. Что касается инкубационного периода. За весь период эпидемии в Гатчинском районе зарегистрировано более двух тысяч больных коронавирусом. Мы опросили эти 2000 человек и выяснили, что у всех симптомы болезни развивались уже в первые три-пять дней. Случаи 14-дневного инкубационного периода редки. Так что вирус проявляет себя достаточно быстро. Однако есть и бессимптомные носители вируса, и собранные за время эпидемии данные говорят о том, что до развития клинических проявлений человек практически не заразен – конечно, при отсутствии тесного контакта.

Если все же неизвестно, контактировал человек с «ковидным» больным или нет, а симптомы ОРВИ развиваются, это уже зависит от социальной ответственности пациента. Медицинских показаний здесь нет. Один из самых достоверных симптомов ковида – это потеря обоняния. Тут надо забеспокоиться и сделать тест. Можно на базе Гатчинской больницы – в хозрасчетной поликлинике. Анализ делает государственная лаборатория. Это платно. Бесплатно – только по эпидемическим показаниям или при пневмонии.

- Какой метод диагностики наиболее достоверен?

- Только мазок – ПЦР (полимеразная цепная реакция) является достоверным методом исследования. Компьютерная томография также объективный метод диагностики: человек может не ощущать никаких симптомов, но до 10% легких у него могут быть поражены. А при развитии симптомов заболевший может неверно оценить свое состояние, из-за высокой температуры не почувствовав одышки.

- Николай Анатольевич, участковые терапевты теперь даже при посещении пациента с простудой надевают ему на палец прибор для измерения уровня кислорода в крови. Это информативно? Сколько должно быть процентов?

- Если пульсоксиметр показывает менее 90%, это признак дыхательной недостаточности – в том числе, возможно, из-за короновируса. Когда у пациента с признаками ОРВИ отмечается низкий уровень насыщения крови кислородом, врач может отправить его на компьютерную томографию легких – для подтверждения или опровержения диагноза.

- Анализ крови может показать наличие коронавируса или антител к нему?

- Что касается иммунитета, анализ на иммуноглобулины является второстепенным. Уже прошло полгода с начала пандемии, и можно сделать вывод, что иммуноглобулины в крови не стабильны. У тех, кто переболел полгода назад, уровень иммуноглобулинов может понизиться. Это говорит о том, что человек рискует заболеть повторно.

- Пожизненного иммунитета к ковиду нет?

- Нет. Так что даже тому, кто болел, расслабляться не стоит. Особенно осторожным надо быть тем, кто в группе риска – это, прежде всего, люди с соматическими заболеваниями. На первом месте – сахарный диабет. С самого начала эпидемии среди первых случаев заражения наиболее тяжелые формы наблюдались у диабетиков. Потому что гормональный фон снижен, иммунная система работает хуже – она позволяет вирусу развиваться и спускаться в нижние отделы легких. А это уже опасно.

- Правда ли, что детям ковид не опасен? Во всяком случае, не больше, чем обычная ОРВИ?

- В Гатчинском районе из 2000 регистраций заболевания – ни одного тяжелого случая у детей. Были подростки с пневмонией, они лечились в Петербурге, но это уже дети старше 14 лет, и болезнь протекала в обычной форме. Что касается младшего и среднего возраста – нет.

- Что нас теперь ждет? Повторная самоизоляция?

- О кардинальных мерах речь не идет. Установки на полное закрытие учреждений нет. Ведется профилактика. Наши сотрудники регулярно выходят на объекты, проверяют соблюдение противоэпидемического режима. В коллективах есть единичные случаи заболевания. Мы это решаем карантинными мерами. В школах отправляем классы на карантин, все проходят медицинское наблюдение, с симптомами ОРВИ – обследуются, после подтверждения отсутствия ковида дети выходят на учебу.

Сейчас случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в пяти школах: в Гатчине – в школах № 4 и № 7, в гимназии «Апекс» и в гимназии им. Ушинского, а также в Коммунарской школе № 3. Школа № 7 отправлена на внеплановые каникулы, поскольку там заболели педагоги. В остальных четырех школах – по одному классу на карантине, и в каждом из этих классов – по одному больному ученику.

Когда заболел ученик, а не педагог, легко купировать очаг – он ограничивается одним классом и учителями, которые в этот класс заходили. Но когда распространение идет среди преподавательского состава, все сложнее: учителя передают вирус своим коллегам и могут передавать ученикам. В этой связи хотелось бы напомнить о социальной ответственности: когда заболевший продолжает ходить на работу, он разносит инфекцию.

- Принимаемые меры профилактики спасают?

- Дети могут находиться в масках на уроках – это не ограничивается. Учитель имеет право не носить маску в ходе учебного процесса. Но есть жесткая рекомендация: выходя в коридор, учитель должен надеть маску. Если это будет соблюдаться, мы не допустим закрытия наших школ.

Плюс Комитетом образования проведена большая работа: максимально разграничены потоки учащихся, на входе всем измеряется температура (в гимназии им. Ушинского даже дважды: в области лица и на запястье). За последний период закуплено более 500 рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Это тоже очень хорошая мера профилактики. Не стоит забывать и про безопасную дистанцию – 1,5 метра.

Кстати, если брать общий процент заболеваемости в школах, то он невысокий. В детских садах практически нет регистраций ковида.

- Значит, закрытий медицинских учреждений, магазинов и прочих организаций не планируется?

- Все наши лечебные учреждения, больница работают в штатном режиме, за исключением некоторых отделений, которые временно закрываются на карантин в случае инфекции. Тогда все сотрудники обследуются и допускаются к работе только с отрицательным анализом, помещение дезинфицируется. Отделение врачей общей практики № 5, недавно побывавшее на карантине, уже открылось.

Сейчас сотрудники нашего отдела проводят в очагах коронавирусной инфекции санэпидрасследования. Если где-то зарегистрирован ковид, мы должны проверить, найти источник, исключить его и провести карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции. Нет ни одного коронавирусного очага в Гатчинском районе, где за эти полгода не побывали бы сотрудники Роспотребнадзора.

- Николай Анатольевич, а вакцины мы дождемся?

- Вакцина разработана и проходит клинические испытания. Население в массовом порядке пока не прививают. В этом году люди охотно прививаются против гриппа. В Гатчинском районе порядка 60% населения будет привито – против обычных 48%. Вакцина от гриппа не является этиологичной к короновирусу. Она вызывает иммунитет к гриппу, но в какой-то степени может ослабить воздействие ковида.

- Так что ж теперь, COVID-19 и маски – неотъемлемая часть нашей жизни?

- Вирус пришел к нам в популяцию – он теперь никуда не денется. Каждый год будет сезонное обострение. Это же не первый коронавирус, который у нас есть – семь лет назад был другой коронавирус атипичной пневмонии, эпидемия которой началась в Китае в 2002 году. Он будет накатывать волной сезонно, как и вирус гриппа. Но у населения в ответ формируется иммунная прослойка. За эти полгода уже сформировался некий коллективный иммунитет, и контагиозность – заразность – вируса стала меньше. Да, в коллективах мы заражаемся инфекцией – но в коллективах же мы взращиваем иммунитет. Вирус нападает – человечество приспосабливается и выживает.



