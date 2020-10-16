Лауреатами «Гатчинской Романсиады» в разное время становились Иван Ожогин, Алёна Биккулова, Альберт Жалилов, Владимир Дмитрук, Агата Вавилова и многие другие.

Жюри под председательством заслуженной артистки России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Марии Людько определит лучших в трёх номинациях и огласит имена победителей на Гала-концерте, который начнётся в 19-00.

На конкурсе будет вручён приз за лучшее исполнение произведения Андрея Петрова, 90-летие которого отмечается в этом году, специальные призы учреждены Межрегиональным Союзом концертных деятелей, Фондом «Петербургское наследие и перспектива», также традиционно будет отмечен лучший концертмейстер конкурса.

Среди членов жюри - заслуженные артисты России Александр Каган, Галина Сидоренко, композитор Валерий Минкин, Лауреат национальной театральной премии России «Золотая маска» Манана Гогитидзе.

Впервые в работе конкурса примет участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».

«Гатчинская Романсиада» - один из этапов Международного конкурса «Романсиада», финал которого состоится в Москве на сцене Концертного Зала Церковных Соборов в конце декабря 2020 года. Ведущие Гала-концерта - основатель и идейный вдохновитель «Романсиады», заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская и Лауреат конкурса «Романсиада без границ», художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин. Онлайн трансляция конкурса состоится на телеканале ОРЕОЛ47 17 октября в 19-00.

Конкурс проводится при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области и администрации Гатчинского муниципального района.