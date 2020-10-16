Лауреатами «Гатчинской
Романсиады» в разное время становились Иван Ожогин, Алёна Биккулова, Альберт
Жалилов, Владимир Дмитрук, Агата
Вавилова и многие другие.
Жюри под
председательством заслуженной артистки России, профессора Санкт-Петербургской
консерватории Марии Людько определит лучших в трёх номинациях и огласит имена
победителей на Гала-концерте, который начнётся в 19-00.
На конкурсе будет вручён
приз за лучшее исполнение произведения Андрея Петрова, 90-летие которого
отмечается в этом году, специальные призы учреждены Межрегиональным Союзом концертных
деятелей, Фондом «Петербургское наследие и перспектива», также традиционно
будет отмечен лучший концертмейстер конкурса.
Среди членов жюри -
заслуженные артисты России Александр Каган, Галина Сидоренко, композитор
Валерий Минкин, Лауреат национальной театральной премии России «Золотая маска»
Манана Гогитидзе.
Впервые в работе конкурса
примет участие Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица».
«Гатчинская Романсиада» -
один из этапов Международного конкурса «Романсиада», финал которого состоится в
Москве на сцене Концертного Зала Церковных Соборов в конце декабря 2020 года. Ведущие
Гала-концерта - основатель и идейный вдохновитель «Романсиады», заслуженная артистка России,
заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская и Лауреат конкурса
«Романсиада без границ», художественный руководитель «Гатчинской Романсиады»
Борис Дёмин. Онлайн трансляция конкурса состоится на телеканале ОРЕОЛ47 17
октября в 19-00.
Конкурс проводится
при поддержке Комитета по культуре
Ленинградской области и администрации Гатчинского муниципального района.