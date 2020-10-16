Каждый четвертый – из Гатчинского района

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 23 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+4)

- с. Рождествено (+1)

- с. Никольское (+6)

- п. Сиверский (+1)

- д. Малое Верево (+1)

- п. Терволово (+1)

- д. Малые Колпаны (+2)

- д. Большие Колпаны (+3)

- п. Новый Свет (+2)

- п. Семрино (+1)

- п. Борницкий Лес (+1)

В целом по Гатчинскому району на 16 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2292 человек, 1488 из их числа – 64,9 % - выздоровели, зарегистрировано 33 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 771 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 16 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 9644 человек, 5482 человека поправились, 103 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 56,8 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 920 человек (выздоровели 609),

- г. Коммунар – 150 человек (выздоровели 93),

- п. Вырица – 127 человек (выздоровели 94),

- п. Сиверский – 124 человека (выздоровели 92),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 67 человек (выздоровели 41),

- п. Новый Свет – 66 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 48 человек (выздоровели 13),

- д. Малое Верево, Большие Колпаны – по 40 человек.

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- п. Пудость – 35 человек (выздоровели 21),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 27 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- п. Семрино, д. Малые Колпаны – по 19 человек,

- д. Новый Учхоз – 18 человек,

- п. Терволово – 17 человек,

- д. Пудомяги, п. Елизаветино – по 16 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Мины, с. Рождествено – по 10 человек,

- д. Шпаньково – 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка, п. Кобралово – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Даймище – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, Вайя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи - по 1 человеку.