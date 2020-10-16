Команда «Кинг-Лайн» – обладатель Кубка Гатчины по мини-футболу

В финале Малого Кубка встретились команды «Вырица» и «Пудость». Пудостьская команда по неизвестным причинам приехала на финальный матч, не имея в своем составе ни одной замены, однако это не помешало им на равных играть с соперником, даже ведя в счете долгое время. Ближе к концовке вырицкие футболисты все-таки сравняли счет 3-3. В серии послематчевых пенальти команда «Пудость» уже не упустила своего, пробив все свои удары точно.

В финале Кубка среди команд ветеранов (старше 35 лет) встретились команды «Верево» и «Сиворицы», обе укомплектованные известными и заслуженными футболистами. Однако веревчане – чуть моложе и, соответственно, быстрее своих оппонентов, что в итоге предопределило исход встречи в их пользу. Прекрасную игру показал голкипер команды «Верево» Дмитрий Потеряй, благодаря чему он был признан лучшим игроком финального матча.

Самым ожидаемым и главным в этот день был финальный матч Золотого Кубка, в котором сошлись команды «Сиверский» и «Кинг-Лайн». Встреча началась без раскачки, когда сиверчане классно разыграли комбинацию с углового, а футболист Алексей Мяльтон эффектно ее завершил. В целом, стартовые пятнадцать минут игры можно было назвать в честь Алексея, так как после гола в чужие ворота, он срезал мяч в свои, что привело к равновесию в счете, а затем вновь команда «Сиверский» вышла вперед. После этого отрезка кинглайновцы прибрали нити игры к себе. Имея в своем составе таких именитых исполнителей, это неминуемо конвертировалось в голы.

В конце встречи команда «Сиверский» сократила отставание и могла даже приблизиться к соперникам вплотную, но несколько «сейвов» сделал капитан команды «Кинг-Лайна» Игорь Королев. Когда и он был бессилен, защитники самоотверженно своим телом защищали пустые ворота. В итоге команда «Кинг-Лайн» второй раз подряд стала обладателем Кубка Гатчины по мини-футболу, а Сергей Московченко получил награду как самый ценный игрок финального матча.

Фотографии и информация Федерации футбола Гатчинского района