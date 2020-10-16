Команда «Кинг-Лайн» – обладатель Кубка Гатчины по мини-футболу

В финале Малого Кубка встретились команды
«Вырица» и «Пудость». Пудостьская команда по неизвестным причинам приехала на
финальный матч, не имея в своем составе ни одной замены, однако это не помешало
им на равных играть с соперником, даже ведя в счете долгое время. Ближе к
концовке вырицкие футболисты все-таки сравняли счет 3-3. В серии послематчевых
пенальти команда «Пудость» уже не упустила своего, пробив все свои удары точно.
В финале Кубка среди команд ветеранов
(старше 35 лет) встретились команды «Верево» и «Сиворицы», обе укомплектованные
известными и заслуженными футболистами. Однако веревчане – чуть моложе и,
соответственно, быстрее своих оппонентов, что в итоге предопределило исход
встречи в их пользу. Прекрасную игру показал голкипер команды «Верево» Дмитрий
Потеряй, благодаря чему он был признан лучшим игроком финального матча.
Самым ожидаемым и главным в этот день был
финальный матч Золотого Кубка, в котором сошлись команды «Сиверский» и
«Кинг-Лайн». Встреча началась без раскачки, когда сиверчане классно разыграли
комбинацию с углового, а футболист Алексей Мяльтон эффектно ее завершил. В
целом, стартовые пятнадцать минут игры можно было назвать в честь Алексея, так
как после гола в чужие ворота, он срезал мяч в свои, что привело к равновесию в
счете, а затем вновь команда «Сиверский» вышла вперед. После этого отрезка
кинглайновцы прибрали нити игры к себе. Имея в своем составе таких именитых
исполнителей, это неминуемо конвертировалось в голы.
В конце встречи команда «Сиверский»
сократила отставание и могла даже приблизиться к соперникам вплотную, но
несколько «сейвов» сделал капитан команды «Кинг-Лайна» Игорь Королев. Когда и
он был бессилен, защитники самоотверженно своим телом защищали пустые ворота. В
итоге команда «Кинг-Лайн» второй раз подряд стала обладателем Кубка Гатчины по
мини-футболу, а Сергей Московченко получил награду как самый ценный игрок
финального матча.
Фотографии и информация Федерации футбола Гатчинского района