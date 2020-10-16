Наш дом, и мы в нём!

Есть в Гатчине такие дома, рядом с которыми приятно бывать, и куда соседи из окрестных домов заходят погулять как в городской сквер. Такой сквер очень напоминает придомовая территория дома №1А по улице Рощинской. Всё здесь радует глаз, особенно весной и летом, когда происходит бурное цветение природы.

Вдоль этого 13-этажного дома со стороны ул. Рощинской тянется аккуратный газон, на котором высажены городские породы деревьев и кустарников. Территория непосредственно под длинной стеной дома тоже выглядит приятно — живая изгородь из подстриженных кустов шиповника, клумбы с цветами, декоративные кустарники. Чисто и красиво и с внутренней стороны здания, где расположены парадные. И удивительно, что всё это — результат труда всего трёх женщин, активистов ТСЖ «Аврора», которые этой весной добровольно взяли на себя обязанности по озеленению и облагораживанию пространства вокруг дома.

Наталья Косьянковская, Татьяна Петрова и Галина Жеребцова называют себя старожилами этого дома. Как рассказала Наталья Косьянковская, он был построен в 2006 году Гатчинским ССК и на тот момент считался самым большим домом в Ленинградской области. Красивое и очень добротное здание было выстроено фактически на болотистом пустыре, где прежде ничего не было, кроме огородов.

Общая придомовая территория, которая принадлежала ТСЖ «Аврора», изначально была большой, но к настоящему времени сократилась до 20 соток. Частично благоустроенная в ходе строительства, она и все последующие годы служила полем деятельности для активных жильцов дома. Ещё один участок земли вдоль улицы Рощинской, принадлежащий Гатчине, тоже привлёк их внимание. Тринадцать лет назад добровольные садовники высадили здесь аллею каштанов, липы, берёзы, сирень, ивы.

По словам Наталья Косьянковской, в последние годы благоустройством придомовой территории занимались вольнонаёмные - «варяги». Как это часто бывает, работали они спустя рукава, получали деньги и уходили. В итоге придомовая территория пришла в упадок.

- В этом году, «благодаря пандемии», мы временно оказались без работы, - говорит Наталья Юрьевна. - Нельзя было никуда выходить, ни с кем общаться. И мы - несколько женщин старше 65 лет - решили заняться нашей придомовой территорией. Всего за несколько месяцев мы всё привели в порядок: подсеивали газонную траву, меняли клумбы, устраивали альпинарий. В итоге получился своего рода регулярный парк вокруг дома, с организованными посреди газона небольшими клумбами. Причём в каждой клумбе у нас растения распределены по-разному — чтобы всё лето на газонах что-то цвело.

Добровольные садовницы трудятся в этом «парке» практически ежедневно. Татьяна Петрова живет в доме с 2007 года. В своё время была председателем ТСЖ «Аврора», потом вошла в инициативную группу и стала ухаживать за растениями вокруг дома.

- Я по жизни инициативный человек, - говорит Татьяна Викторовна. - Для меня важно, чтобы всё вокруг было красиво и хорошо. И жители нашего дома благодарны — когда проходят мимо, говорят нам спасибо.

Как говорят женщины, воссозданная вокруг дома красота дисциплинирует жильцов. Мусора на придомовой территории явно стало поменьше: не так-то легко, как оказалось, бросить окурок или грязную бумажку на чистый, аккуратно подстриженный газон.

- Это очень хорошая инициатива, - говорит руководитель ТСЖ «Аврора» Татьяна Окунева. - Мы поддерживаем женщин, как можем: обеспечиваем их необходимым инвентарём, посадочным материалом.

Кстати, женщины-волонтёры работают, придерживаясь определённых правил. В жилконторе ТСЖ даже есть такая специальная тетрадь, в которую аккуратно заносятся все данные — сорта растений, их расположение, даты посадки, меры по уходу.

Придомовая территория дома №1А по улице Рощинской не раз участвовала в городском конкурсе «Сиреневая Гатчина». К сожалению, в этом году конкурс не проводился, и, как считает Наталья Косьянковская, город сильно потерял из-за этого. Судя по всему, конкурс служил серьёзным стимулом для горожан, и в этом году цветов на наших улицах и во дворах стало заметно меньше.

Будем надеяться, что в следующем году наши придомовые территории заиграют новыми яркими красками. Хотя, как мы видим, для этого необязательно дожидаться очередного конкурса. Достаточно просто любить свой дом и прилагать некоторые усилия, чтобы он выглядел красиво и достойно не только внутри, но и снаружи.



