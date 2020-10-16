Не спи в магазине – обворуют!

7-го октября, вечером, в дежурную часть
Коммунарского отдела полиции обратился 46-летний житель деревни Истинка,
работающий электромонтажником. Десять дней назад (!), когда он дремал в холле
магазина «Анкур» в Тайцах на Карьерной улице, кто-то стащил его рюкзак со всем
содержимым: паспортом, водительскими правами и документами на машину, телефоном
стоимостью 12 тысяч рублей, банковской картой и деньгами в сумме 5000 рублей. В
тот же день с карты произошло списание на сумму 13 тысяч рублей. Мужчина понес
значительный ущерб.
По факту кражи возбудили уголовное дело. В
тот же день – 7-го октября, вечером, сотрудники патрульно-постовой службы
совместно с уголовным розыском Коммунарского отдела задержали и полностью
изобличили вора. Им оказался 38-летний уроженец Украины, регистрации и
постоянного места жительства не имеющий, не работающий, ранее судимый Максим Ш.
Гражданин Ш. помещен в изолятор временного содержания.