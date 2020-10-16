Не спи в магазине – обворуют!

7-го октября, вечером, в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратился 46-летний житель деревни Истинка, работающий электромонтажником. Десять дней назад (!), когда он дремал в холле магазина «Анкур» в Тайцах на Карьерной улице, кто-то стащил его рюкзак со всем содержимым: паспортом, водительскими правами и документами на машину, телефоном стоимостью 12 тысяч рублей, банковской картой и деньгами в сумме 5000 рублей. В тот же день с карты произошло списание на сумму 13 тысяч рублей. Мужчина понес значительный ущерб.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В тот же день – 7-го октября, вечером, сотрудники патрульно-постовой службы совместно с уголовным розыском Коммунарского отдела задержали и полностью изобличили вора. Им оказался 38-летний уроженец Украины, регистрации и постоянного места жительства не имеющий, не работающий, ранее судимый Максим Ш. Гражданин Ш. помещен в изолятор временного содержания.