Парк «Песчанка»: сохранить нельзя потерять?

Парк преткновения

Установлено, что в 1985 году парк «Песчанка» был внесен в перечень объектов культурного наследия, а в 1998 году этот статус был подтвержден. Согласно документам, в 2015 году территория парка «Песчанка» утратила статус объекта культурного наследия. Однако, несмотря на это, Песчанка по-прежнему остается для местных жителей не просто любимым парком, местом отдыха и прогулок. Этот красивый парк на берегу Оредежа считается общепризнанной архитектурной, краеведческой и исторической ценностью как в связи с находившейся здесь когда-то усадьбой Любощинских-Быковых-Крузе, так и из-за большой ценности находящегося здесь практически нетронутого хозяйственной деятельностью естественного соснового насаждения в возрасте 120-150 лет. При этом дорога, которая проходит вдоль Оредежа через парк, не только служит местом для прогулок, но и является единственно удобным пешеходным связующим звеном между деревнями Выра и Грязно.

«Изначально это был окультуренный лесопарк, таким он создавался более ста лет назад, таким и продолжает быть, - написано в обращении местных жителей. - Но сегодня наличие собственника этого места лишает нас былых возможностей».

Когда маски очень кстати

9 октября состоялась очередная встреча местных жителей с представителями власти, на которой ожидалось и присутствие собственника парка «Песчанка». К этому времени парк уже начал перекрываться добротным металлическим забором, хотя проход по дороге вдоль Оредежа пока ещё открыт.

В качестве представителя собственника на встречу пришла молодая женщина в маске, которая не только отказалась представиться, но и не смогла ответить ни на один заданный ей вопрос. Этот факт вызвал недоумение не только у собравшихся здесь местных жителей, но и у представителей администрации Гатчинского района.

Как сообщила заместитель председателя комитета по управлению имуществом Гатчинского района Галина Андреева, комитет владеет информацией, из которой следует, что с 2008 года в собственности ООО «Пенаты» (юридическое лицо) находятся два земельных участка общей площадью 24 га: «Вид разрешённого использования земельных участков — рекреационная деятельность, организация отдыха населения. Водный объект — река Оредеж, который находится в федеральной собственности, и, соответственно, береговая полоса 20 метров от реки, не вошла в этот земельный участок».

Исполняющий обязанности главы администрации Рождественского поселения Сергей Агафонов напомнил, что в августе было проведено совместное совещание с представителем собственника ООО «Пенаты» и районной администрацией, на котором было установлено, что подход к реке Оредеж будет свободным.

Как отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, собственник действует в рамках закона. Он имеет право оградить свою территорию, и власти не могут ему препятствовать в этом. С другой стороны, по словам Людмилы Николаевны, речь идёт зоне рекреации (отдыха), и другого назначения этот парк иметь не будет. Правда, как оказалось, проекта этой зоны пока ещё никто не видел...

Вопросы остаются открытыми

Людмила Нещадим отметила, что абсолютно открытый честный разговор невозможен без непосредственного участия собственника, и пообещала, что встреча с ним обязательно состоится. «И мы сегодня тоже очень хотим понимать перспективы развития этой парковой зоны... Давайте вместе будет разбираться, но в рамках действующего законодательства», - призвала Людмила Николаевна.

По итогам встречи было принято решение организовать инициативную группу, которая будет участвовать в совместной работе с собственником по перспективам развития этой территории. Также Людмила Нещадим поручила осуществить мероприятия в рамках муниципального земельного контроля и удостовериться, что ограждение устанавливается в границах земельного участка.

Местные жители продолжают надеяться на открытую встречу с собственником парка (ООО «Пенаты»). Вопросы, требующие обоснованных разъяснений, все те же: что будет на территории парка «Песчанка»? Какие ограничения для собственника подразумевает этот статус? Какие права в связи с этим имеют местные жители?

Прогулки вдоль Оредежа — для тех, кто умеет летать

По словам Галины Андреевой, публичный сервитут для прохода по территории земельного участка устанавливается лишь в исключительных случаях - если нет иного подхода к объектам общего пользования. Местные жители тут же предложили пройтись по означенной территории.

Мы решили не упустить такую возможность и попытались прогуляться по береговой полосе, ограниченной указанными двадцатью метрами. В итоге мы лично убедились, что местами этот участок берега совершенно непроходим из-за перерезавших его глубоких оврагов и заболоченности береговой линии. К тому же Оредеж в некоторых местах изменил свою береговую линию, отступив от своих обрывов чуть ли не на несколько десятков метров (где тоже образовалась заболоченное пространство).

Неудивительно, что активисты Рождественского поселения решили настаивать на необходимости оформления сервитута в отношении территории парка «Песчанка». На собрании 9 октября были собраны подписи под коллективным обращением в администрацию Рождественского поселения по поводу сервитута (правовым основанием для установления сервитута является «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) Статья 6. Водные объекты общего пользования).

Кроме того, активисты составили обращения в различные инстанции, включая администрацию Ленинградской области, с просьбой учесть мнение жителей Рождественского сельского поселения, касающееся судьбы парка «Песчанка». Инициативная группа продолжает заниматься сбором информации, касающейся законности оформления документов, связанных с парком.



