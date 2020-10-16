Для любого театра, для любой труппы игровой сезон 2020 года выдался необычайно трудным: из-за пандемии пришлось приостановить не только спектакли, но и репетиции. Какой же театр без зрителя?!

Как признаётся главный режиссер Гатчинского ТЮЗа Елена Котельникова, самым тяжёлым было пережить эти семь месяцев неопределенности. Тем не менее, артисты старались не сидеть сложа руки, репетировали дистанционно, сразу же окунувшись с головой в настоящую работу, как только были разрешены репетиции на сцене.

- Нас не пугает сложившаяся ситуация, - говорит Елена Николаевна. - Артисты не падают духом. Наш театр жив! «Царевна-лягушка» - вторая премьера ТЮЗа в этом году после спектакля «Кот в сапогах».

Новая премьера в ТЮЗе прошла с соблюдением всех предписанных вышестоящими инстанциями санитарных норм. Это касалось как наполняемости зала, так и других требований безопасности, включая термометрию на входе и ношение масок для зрителей.

Сценарист и режиссёр спектакля «Царевна-Лягушка» - Алексей Утеганов, уже известный гатчинцам по яркой постановке «Шекспир. Страшные сказки», - порадовал маленьких зрителей новой версией старой, хорошо знакомой каждому ребёнку сказки. А ведь, обращаясь к известной сказке, решать ему пришлось задачу вдвойне сложную. Казалось бы, чем может удивить эта волшебная история, которую каждый из нас может начать рассказывать едва ли не с любого места? Оказывается, может!

«Царевна-лягушка» на новый лад получилась яркой, веселой и современной. При этом авторам спектакля удалось передать добрый дух русских народных сказок с их своеобразной стилистикой.

Новая «Царевна-лягушка» - это интересный сюжет и прекрасная актерская игра. Как и оригинальная история, спектакль так же учит детей вечным ценностям, рассказывает о дружбе, любви и взаимовыручке, о поиске своего пути, при этом удивляя неожиданными сюжетными поворотами и радуя хорошими шутками.

В спектакле использованы новые интересные формы и спецэффекты, которые делают постановку неожиданно яркой и захватывающей. Чего стоит один только театр теней, создающий таинственную атмосферу волшебной сказки? Вместе с героями маленькие зрители то блуждают по дремучему лесу, то опускаются на самое дно синего моря, встречая там необычных морских существ.

Едва ли не самый неожиданный сюрприз для зрителей — главный злодей. В оригинальной сказке про Царевну-лягушку это, как мы помним, Кащей Бессмертный. А в новом спектакле это... Но не будем раскрывать все тайны премьеры Гатчинского ТЮЗа». Приходите на спектакль со своими малышами и всё увидите сами, своими собственными глазами!

Следующий спектакль «Царевна-лягушка» состоится в ЦТЮ 18 октября в 12.00. Спешите увидеть!

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