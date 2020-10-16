В Мариенбурге завершаются ремонтные работы

В микрорайоне Мариенбург города Гатчины
компания «Барс» продолжает ремонт улицы Куприна. Генеральный директор компании
Алексей Блудчий рассказал, что фактически к работам удалось приступить только
14 октября, хотя контракт был заключен в середине августа. Задержка сроков
обусловлена наложением графиков прокладки новых инженерных сетей - газопровода
и водопровода. В сентябре было выполнено обустройство сетей газоснабжения.
Работами по замене магистрального водопровода от дома № 37 по улице Куприна до
улицы Воскова занимается МУП «Водоканал» города Гатчины.
- К 26 октября подрядчик обязуется
завершить весь комплекс работ, включая асфальтирование улицы. Это важный объект
для жителей всего микрорайона Мариенбург, - отметила Людмила Нещадим.
Глава районной администрации осмотрела
выполненный ремонт в переулках Береговой и Комсомольский, где рабочие заменили
верхний слой дорожного покрытия на щебеночно-песчаную смесь высотой 200 мм.
Людмила Нещадим поручила переговорить с собственниками частных жилых домов,
вдоль которых уровень дорожного полотна превышает нижний уровень калиток и
ворот, чтобы исправить ситуацию.
На улице Колпанской протяженностью 408
метров, которую отремонтировала компания «Летар», выполнена замена асфальтового
покрытия. Появились новый тротуар и парковка у Церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, представители которой принимали участие в организации ремонтных
работ.
Несмотря на то, что работы уже завершены,
Людмила Нещадим обратила внимание на то, что обочина с другой стороны улицы
слишком узкая и выше уровня дорожного полотна. Подрядчику поручили устранить
замечания и привести территорию в порядок.
В завершение рабочей поездки Людмила
Нещадим осмотрела дворовую территорию на улице Володарского, д. 25а и 25б,
которую инспектировала в середине июля текущего года. Тогда было принято
решение о проведении работ по благоустройству территории рядом с детским садом
№ 19 и ремонту проезда возле магазина.
Кроме того, было принято решение запланировать на следующий год комплексный
ремонт большой дворовой территории. Ремонтными работами, которые сегодня уже
практически завершены, занималась компания «ДСК Регион».
- Проект благоустройства дворовой
территории будет готов в ноябре, средства на его реализацию будут включены в
план на 2021 год, - сказала Людмила Нещадим.
По итогам объезда глава районной
администрации резюмировала, что, несмотря на разный уровень качества и процент
выполненных работ на сегодняшний день, подрядчики гарантируют исполнение всех
своих обязательств в рамках действующих контрактов.
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