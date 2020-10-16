В Мариенбурге завершаются ремонтные работы

В микрорайоне Мариенбург города Гатчины компания «Барс» продолжает ремонт улицы Куприна. Генеральный директор компании Алексей Блудчий рассказал, что фактически к работам удалось приступить только 14 октября, хотя контракт был заключен в середине августа. Задержка сроков обусловлена наложением графиков прокладки новых инженерных сетей - газопровода и водопровода. В сентябре было выполнено обустройство сетей газоснабжения. Работами по замене магистрального водопровода от дома № 37 по улице Куприна до улицы Воскова занимается МУП «Водоканал» города Гатчины.

- К 26 октября подрядчик обязуется завершить весь комплекс работ, включая асфальтирование улицы. Это важный объект для жителей всего микрорайона Мариенбург, - отметила Людмила Нещадим.

Глава районной администрации осмотрела выполненный ремонт в переулках Береговой и Комсомольский, где рабочие заменили верхний слой дорожного покрытия на щебеночно-песчаную смесь высотой 200 мм. Людмила Нещадим поручила переговорить с собственниками частных жилых домов, вдоль которых уровень дорожного полотна превышает нижний уровень калиток и ворот, чтобы исправить ситуацию.

На улице Колпанской протяженностью 408 метров, которую отремонтировала компания «Летар», выполнена замена асфальтового покрытия. Появились новый тротуар и парковка у Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, представители которой принимали участие в организации ремонтных работ.

Несмотря на то, что работы уже завершены, Людмила Нещадим обратила внимание на то, что обочина с другой стороны улицы слишком узкая и выше уровня дорожного полотна. Подрядчику поручили устранить замечания и привести территорию в порядок.

В завершение рабочей поездки Людмила Нещадим осмотрела дворовую территорию на улице Володарского, д. 25а и 25б, которую инспектировала в середине июля текущего года. Тогда было принято решение о проведении работ по благоустройству территории рядом с детским садом

№ 19 и ремонту проезда возле магазина. Кроме того, было принято решение запланировать на следующий год комплексный ремонт большой дворовой территории. Ремонтными работами, которые сегодня уже практически завершены, занималась компания «ДСК Регион».

- Проект благоустройства дворовой территории будет готов в ноябре, средства на его реализацию будут включены в план на 2021 год, - сказала Людмила Нещадим.

По итогам объезда глава районной администрации резюмировала, что, несмотря на разный уровень качества и процент выполненных работ на сегодняшний день, подрядчики гарантируют исполнение всех своих обязательств в рамках действующих контрактов.

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