20 октября отключат свет в Гатчинском районе

20.10.20 с 09.00 до 17.00
Большеколпанское СП
д. Лядино, д. Вакколово
20.10.20 с 10.00 до 16.00
Войсковицкое СП
п. Войсковицы, ул. Манина,
Новоселов, Полевая, Солнечная, Советская, Грунева, Луговая, Озерная,
Строителей, Авиационная, Хлебалина, Ростова, пер. Клубный, АЗС «Газпром»,
гаражи.
20.10.20 с 10.00 до 17.00
Сяськелевское СП
д. Вохоново, М. Ондрово
20.10.2020 01:00 - 05:00
Веревское СП
Б. Верево, Пегелево, Зайцево,
Дони, Ижора.
20.10.2020 09:00 - 18:00
Пегелево, Кирлово,
Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное, сад-во
"Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во
"Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы",
СНТ "Азимут"
20.10.2020 10:00 - 16:00
Пудостьское СП
п. Мыза-Ивановка ул. Железнодорожная,
Красина, Мира, Граничная, Калинина
20.10.2020 10:00 -17:00
Сиверское ГП
д. Белогорка ул. Садовая,
Береговая, Зерноток, Пилорама, Баня, НИИСХ, Магазин
23.10.20 10.00-18.00
Пудомягское СП
д Вярлево ул. Дорожная, СНТ
«Комсомолец»
п. Лукаши, массив Лукаши, п. Морская
Слобода,
д. Бор, ООО «Сфера», ООО
«Меньково»
д Корпикюля
22.10.20 10.00-17.00
Таицкое ГП
Куталия производственно-
складская база д. Малая Ивановка
19.10.20с 21.00 до
20.09.20 24.00 дважды на 30 минут
п. Тайцы кот. пос. «Вантаа
Вилладж» ул. Исаака Шварца