20 октября отключат свет в Гатчинском районе

20 октября отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     19 Oct 2020

20.10.20 с 09.00 до 17.00

Большеколпанское СП

д. Лядино, д. Вакколово

 

20.10.20 с 10.00 до 16.00

Войсковицкое СП

п. Войсковицы, ул. Манина, Новоселов, Полевая, Солнечная, Советская, Грунева, Луговая, Озерная, Строителей, Авиационная, Хлебалина, Ростова, пер. Клубный, АЗС «Газпром», гаражи.

 

20.10.20 с 10.00 до 17.00

Сяськелевское СП

д. Вохоново, М. Ондрово

 

20.10.2020  01:00 - 05:00

Веревское СП

Б. Верево, Пегелево, Зайцево, Дони, Ижора.

 

20.10.2020  09:00 - 18:00

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное, сад-во "Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во "Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут"

                  

20.10.2020  10:00 - 16:00

Пудостьское СП

п. Мыза-Ивановка ул. Железнодорожная, Красина, Мира, Граничная, Калинина     

 

20.10.2020  10:00 -17:00

Сиверское ГП

д. Белогорка ул. Садовая, Береговая, Зерноток, Пилорама, Баня, НИИСХ, Магазин

 

23.10.20 10.00-18.00

Пудомягское СП

д Вярлево ул. Дорожная, СНТ «Комсомолец»

п. Лукаши, массив Лукаши, п. Морская Слобода,

д. Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково»
д Корпикюля

 

22.10.20 10.00-17.00

Таицкое ГП

Куталия производственно- складская база д. Малая Ивановка

19.10.20с 21.00 до 20.09.20 24.00 дважды на 30 минут

п. Тайцы кот. пос. «Вантаа Вилладж» ул. Исаака Шварца

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