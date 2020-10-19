Магазин для жителей, а нужен ли он им?

Людмила Нещадим 9 октября встретилась с жителями дома № 4 на площади Манина, которым предстоит наслаждаться из своих окон видом магазина. К разговору подключился глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин.

После начала строительства нового магазина рядом с жилым домом одна из активисток Мария Митрофановна Простомолотова отправила запрос в Совет депутатов Гатчинского района с просьбой обосновать данное решение.

В официальном ответе было сказано, что в мае 2019 года, по итогам соответствующего аукциона, компания «ЮниТерра» получила в аренду участок по адресу: п. Войсковицы, площадь Манина, 4а. Договор аренды земельного участка от 28 мая 2019 года был заключен и зарегистрирован. В октябре 2019 года компания обратилась в администрацию Гатчинского района за получением разрешения на строительство магазина продовольственных товаров на данной территории.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) Войсковицкого поселения основными видами разрешенного использования данного земельного участка являются, в том числе «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей». Размещение магазина продовольственных товаров площадью 408,7 кв. м на данном участке не противоречит ПЗЗ. Соответственно, строительство магазина производится в соответствии с нормами действующего законодательства.

Несмотря на это у жителей возникло множество вопросов относительно нового строения. Глава местной администрации Евгений Воронин поспешил заверить, что контейнерная площадка магазина будет расположена в передней его части, там же будут размещены кондиционеры и будет производиться подвоз и разгрузка товаров. Соответственно, по его словам, жителей не будут беспокоить ни шум, ни запах, ни движение грузовиков.

В ходе встречи жители спрашивали, будут ли между магазином и жилым домом восстановлены столбы, которые летом дети использовали для развешивания гамаков, а также турники, на которых жители развешивают белье из-за отсутствия балконов в своих жилых квартирах, и использовали для выбивания ковров. Но самое главное, что их интересовало, - это солнечный свет, который и так доходит до их квартир после пяти часов вечера в летнее время, а тут из-за нового здания они могут его лишиться совсем.

Заместитель главы районной администрации по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко заверила, что наличие магазина не влияет на этот процесс, а Евгений Воронин предложил проредить растительность перед домом, чтобы естественного освещения стало больше.

Людмила Нещадим предложила жителям подождать окончания строительства магазина, и, когда уберут строительный забор, посмотреть, как можно дополнительно улучшить данную территорию.

Также в рамках встречи обсуждали вопрос нестационарной торговли. Торговые палатки уже давно обосновались на центральной площади населенного пункта. После ее ремонта Евгений Воронин инициировал опрос среди жителей на тему необходимости размещения здесь торговых палаток. Большинством голосов жители решили сохранить мини-рынок.

Людмила Нещадим решила на Совете глав администраций городских и сельских поселений поднять вопрос организации нестационарной торговли.

- Мы предложим единый вариант организации мест для нестационарной торговли. Нам необходимо уходить от такого варианта, как палатки. Закрывать мы их не будем, но необходимо создать нормальные условия как для предпринимателей, так и для покупателей, - уверена глава районной администрации.

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