Полуфинал «Большой перемены» стартовал в Ленинградской области

Полуфинал «Большой перемены» стартовал в Ленинградской области

Более 180 старшеклассников Северо-Западного региона приехали в детский центр «Россонь» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Рубрики : Образование     19 Oct 2020

«Отрадно, что Северо-Западный полуфинал конкурса проходит на территории Ленинградской области. Мы встречаем ребят в очень живописном месте региона. Надеемся, что им надолго запомнится и сам конкурс, и радушная встреча в Ленинградской области, и они смогут вернуться к нам еще», - добавил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Полуфиналы конкурса «Большая перемена» проходят по всей стране, в них принимают участие 6000 старшеклассников. Уже завершились полуфиналы в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Одновременно с Ленинградской областью третью волну полуфиналов конкурса принимают Ярославская область и Республика Дагестан.

«Все мероприятия полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности, установленные Роспотребнадзором, в том числе присутствие медицинского персонала, -  отметила заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

В течение трех дней полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться к добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

Завершится полуфинал 25 октября.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

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