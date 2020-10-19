Полуфинал «Большой перемены» стартовал в Ленинградской области

«Отрадно, что
Северо-Западный полуфинал конкурса проходит на территории Ленинградской области.
Мы встречаем ребят в очень живописном месте региона. Надеемся, что им надолго
запомнится и сам конкурс, и радушная встреча в Ленинградской области, и они
смогут вернуться к нам еще», - добавил председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
Полуфиналы конкурса
«Большая перемена» проходят по всей стране, в них принимают участие 6000
старшеклассников. Уже завершились полуфиналы в Южном, Приволжском, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Одновременно с Ленинградской
областью третью волну полуфиналов конкурса принимают Ярославская область и
Республика Дагестан.
«Все мероприятия
полуфиналов проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических
требований. Возможности площадок позволяют обеспечить меры безопасности,
установленные Роспотребнадзором, в том числе присутствие медицинского
персонала, - отметила заместитель
директора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена»
Наталия Мандрова.
В течение трех дней
полуфиналисты будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые
задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной
программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться к добровольческому
движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие
мастер-классы.
Завершится полуфинал 25 октября.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области