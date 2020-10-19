В Гатчинском районе - 18 новых заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 18 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+5)

- п. Сиверский (+2)

- с. Никольское (+1)

- г. Коммунар (+3)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Большие Колпаны (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Вайя (+1)

- д. Мыза-Ивановка (+1)

- д. Истинка (+1)

- п. Пудость (+1)

В целом по Гатчинскому району на 19 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2342 человек, 1502 из их числа – 64,1 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 806 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 19 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 9949 человек, 5558 человек поправились, 106 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 55,9 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 934 человека (выздоровели 611),

- г. Коммунар – 155 человек (выздоровели 95),

- п. Вырица – 128 человек (выздоровели 94),

- п. Сиверский – 128 человек (выздоровели 92),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 68 человек (выздоровел 41),

- п. Новый Свет – 68 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 50 человек (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 47 человек (выздоровели 19),

- д. Малое Верево – 42 человека (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- п. Пудость – 38 человек (выздоровел 21),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 27 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 20 человек (выздоровели 10),

- п. Семрино – 19 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Терволово – 17 человек (выздоровели 15),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Мины, с. Рождествено – по 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Кобралово – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка – по 8 человек,

- д. Старосиверская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайя – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка - по 1 человеку.