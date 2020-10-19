«В руках у меня будет «Гатчинская правда»: близкие подруги встретились спустя 58 лет!

Нас, журналистов, часто спрашивают, почему мы выбрали эту профессию. И мы отвечаем, приводя разные аргументы. Но едва ли не самый важный из этих аргументов относится к случаям, подобным описанному в этой заметке.
Людмила Васильевна Чуринова и Лидия
Ивановна Корнеева... Об обеих этих женщинах мы писали в нашей газете по разным
поводам, даже не подозревая, что речь идёт о близких, но потерявших друг друга
людях.
Заметка о Лидии Ивановне Корнеевой вышла в
нашей газете в 2014 году. Мы писали о её увлечении флористикой, о занятиях в
Гатчинской школе третьего возраста и работе медсестрой в Военно-морской
академии Санкт-Петербурга.
Года два спустя в нашей газете вышла
статья о Людмиле Чуриновой, у которой тоже оказалась очень интересная
биография. Людмила Васильевна родилась в 1935 году. В 18 лет поступила в
Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. После его окончания
долгие годы проработала врачом-эпидемиологом, занимаясь такими особо опасными
инфекциями, как чума, холера, оспа.
- Оказалось, что Лида живёт в Гатчинском
районе, в деревне Большево, - говорит Людмила Васильевна. - Она прочитала в
газете статью обо мне, нашла мой телефон, и мы связались — спустя 58 лет! Мы
встретились в Гатчине, у Берёзовых ворот. Я увидела идущую впереди меня женщину
с рюкзаком и почему-то решила, что это она. Женщина зашла в ворота и достала
газету «Гатчинская правда» - с этой заметкой. Я узнала Лиду почти сразу — она
стала очень похожей на свою маму. Наша встреча была великолепной! Конечно, нам
было, о чём поговорить.
...С Лидой мы познакомились в Ленинграде,
тогда её фамилия была Моховикова. Я только что поступила в институт, но жить
мне было негде - впору было собирать вещи и уезжать домой, что было бы очень
обидно. Целую неделю я тайно ночевала в общежитии Герценовского института, и
все мои знакомые помогали искать мне жильё. И вот, хоть и с большим трудом, но
жильё нашлось — в семье Моховиковых, которые тогда жили на канале Грибоедова.
Мама Лиды сразу сказала: «Только спать будешь с моей дочкой». Её мама была
очень доброй женщиной, относилась ко мне почти как к родной дочери. Я прожила в
этой семье три с половиной года, пока не вышла замуж.
Мы обе учились. Я стала
врачом-эпидемиологом, а Лида — медсестрой. Долгие годы она проработала в
Военно-медицинской академии медсестрой и санитаркой. Думаю, работает там и
сейчас. Лида — очень добрый человек, и люди её всегда любили. В Школе третьего
возраста её так и звали — Лида-лекарь.
* * *
К сожалению, подруги сейчас опять
разлучились. Лидия Ивановна, к сожалению, не отвечает на телефонные звонки и
давно уже не появляется в Гатчинской Школе третьего возраста. Мы очень
надеемся, что, благодаря этой публикации, подругам снова удастся встретиться...