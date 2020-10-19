«В руках у меня будет «Гатчинская правда»: близкие подруги встретились спустя 58 лет!

Нас, журналистов, часто спрашивают, почему мы выбрали эту профессию. И мы отвечаем, приводя разные аргументы. Но едва ли не самый важный из этих аргументов относится к случаям, подобным описанному в этой заметке.

Людмила Васильевна Чуринова и Лидия Ивановна Корнеева... Об обеих этих женщинах мы писали в нашей газете по разным поводам, даже не подозревая, что речь идёт о близких, но потерявших друг друга людях.

Заметка о Лидии Ивановне Корнеевой вышла в нашей газете в 2014 году. Мы писали о её увлечении флористикой, о занятиях в Гатчинской школе третьего возраста и работе медсестрой в Военно-морской академии Санкт-Петербурга.

Года два спустя в нашей газете вышла статья о Людмиле Чуриновой, у которой тоже оказалась очень интересная биография. Людмила Васильевна родилась в 1935 году. В 18 лет поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. После его окончания долгие годы проработала врачом-эпидемиологом, занимаясь такими особо опасными инфекциями, как чума, холера, оспа.

- Оказалось, что Лида живёт в Гатчинском районе, в деревне Большево, - говорит Людмила Васильевна. - Она прочитала в газете статью обо мне, нашла мой телефон, и мы связались — спустя 58 лет! Мы встретились в Гатчине, у Берёзовых ворот. Я увидела идущую впереди меня женщину с рюкзаком и почему-то решила, что это она. Женщина зашла в ворота и достала газету «Гатчинская правда» - с этой заметкой. Я узнала Лиду почти сразу — она стала очень похожей на свою маму. Наша встреча была великолепной! Конечно, нам было, о чём поговорить.

...С Лидой мы познакомились в Ленинграде, тогда её фамилия была Моховикова. Я только что поступила в институт, но жить мне было негде - впору было собирать вещи и уезжать домой, что было бы очень обидно. Целую неделю я тайно ночевала в общежитии Герценовского института, и все мои знакомые помогали искать мне жильё. И вот, хоть и с большим трудом, но жильё нашлось — в семье Моховиковых, которые тогда жили на канале Грибоедова. Мама Лиды сразу сказала: «Только спать будешь с моей дочкой». Её мама была очень доброй женщиной, относилась ко мне почти как к родной дочери. Я прожила в этой семье три с половиной года, пока не вышла замуж.

Мы обе учились. Я стала врачом-эпидемиологом, а Лида — медсестрой. Долгие годы она проработала в Военно-медицинской академии медсестрой и санитаркой. Думаю, работает там и сейчас. Лида — очень добрый человек, и люди её всегда любили. В Школе третьего возраста её так и звали — Лида-лекарь.

* * *

К сожалению, подруги сейчас опять разлучились. Лидия Ивановна, к сожалению, не отвечает на телефонные звонки и давно уже не появляется в Гатчинской Школе третьего возраста. Мы очень надеемся, что, благодаря этой публикации, подругам снова удастся встретиться...



