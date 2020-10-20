«Активный горожанин» поможет с освещением

Так,
житель проспекта 25 Октября обратили внимание на отсутствие уличного освещения
за кинотеатром «Победа» между улицей Красной и проспектом 25 Октября.
«Данный
проход пользуется большой популярностью у горожан: кто на работу и с работы там
идет, а кто – в церковь. Ранее здесь фонарь работал и частично освещал проход.
Очень бы хотелось, чтобы он вновь заработал», - написал житель города. Его
запрос передали в МУП «Городские электросети» Гатчины.
Сотрудники
этой же организации займутся решением проблемы неработающих фонарей на улице
Соборной у пиццерии напротив Павловского собора. Местный житель написал, что
освещение в этой части города отсутствует больше месяца.
Жители
улицы Промышленной также пожаловались на отсутствие освещения как в некоторых
частях улицы, так и на перекрестке улиц Промышленной и Механической.
Сегодня
на информационном портале «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru зарегистрировано
уже 1111 гатчинцев. Если у вас пока нет вопросов к органам местной власти, то
вы можете просто понаблюдать за активностью ваших соседей по дому, улице или
кварталу. На карте, размещенной на главной странице портала «Активный
горожанин», специальными значками обозначены текущие и решенные вопросы. С
каждым днем карта активности гатчинцев расширяется.