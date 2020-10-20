«Активный горожанин» поможет с освещением

Так, житель проспекта 25 Октября обратили внимание на отсутствие уличного освещения за кинотеатром «Победа» между улицей Красной и проспектом 25 Октября.

«Данный проход пользуется большой популярностью у горожан: кто на работу и с работы там идет, а кто – в церковь. Ранее здесь фонарь работал и частично освещал проход. Очень бы хотелось, чтобы он вновь заработал», - написал житель города. Его запрос передали в МУП «Городские электросети» Гатчины.

Сотрудники этой же организации займутся решением проблемы неработающих фонарей на улице Соборной у пиццерии напротив Павловского собора. Местный житель написал, что освещение в этой части города отсутствует больше месяца.

Жители улицы Промышленной также пожаловались на отсутствие освещения как в некоторых частях улицы, так и на перекрестке улиц Промышленной и Механической.

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