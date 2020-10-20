Большой этнографический диктант - онлайн!

Стать участником акции просто – в любой день с 3 по 8 ноября нужно зайти на сайт miretno.ru, нажать на раздел «Пройти диктант», заполнить контактные данные и ответить на вопросы теста. На прохождение испытания дается 45 минут, максимальная оценка за полностью выполненные задания – 100 баллов.

Просветительский проект призван познакомить с культурой народов, проживающих в России и оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.