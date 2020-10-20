Большой этнографический диктант - онлайн!

Стать участником акции
просто – в любой день с 3 по 8 ноября нужно зайти на сайт miretno.ru, нажать на
раздел «Пройти диктант», заполнить контактные данные и ответить на вопросы
теста. На прохождение испытания дается 45 минут, максимальная оценка за
полностью выполненные задания – 100 баллов.
Просветительский проект
призван познакомить с культурой народов, проживающих в России и оценить общий
уровень этнокультурной грамотности.
Организаторами акции
являются Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство
национальной политики Удмуртской Республики.