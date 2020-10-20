Лучший повар работает в Гатчинском районе

Конкурс
проводился по трем направлениям в семи номинациях. Сегодня в рамках Форума
потребительского рынка Ленинградской области, который проходил в Выборге, были
награждены победители.
Первое
место в номинации «Лучший повар» занял Михаил Морозов (ООО «Вилка») из
Гатчинского района.
Второе
место в номинации «Лучший стилист» завоевала Ольга Петрова (салон «Акцент», ИП
Котикова Наталья Владимировна).
Две
бронзы – у Любови Полухиной (ИП Свердлин Александр Семенович, магазин «Как сыр
в масле») в номинации «Лучший продавец продовольственных товаров» и у Анастасии
Михайловой (ООО «Вилка») в номинации «Лучший официант».