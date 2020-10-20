Лучший повар работает в Гатчинском районе

Конкурс проводился по трем направлениям в семи номинациях. Сегодня в рамках Форума потребительского рынка Ленинградской области, который проходил в Выборге, были награждены победители.

Первое место в номинации «Лучший повар» занял Михаил Морозов (ООО «Вилка») из Гатчинского района.

Второе место в номинации «Лучший стилист» завоевала Ольга Петрова (салон «Акцент», ИП Котикова Наталья Владимировна).

Две бронзы – у Любови Полухиной (ИП Свердлин Александр Семенович, магазин «Как сыр в масле») в номинации «Лучший продавец продовольственных товаров» и у Анастасии Михайловой (ООО «Вилка») в номинации «Лучший официант».