Первая отправка осеннего призыва

В первую команду вошло 13 новобранцев. В 6-30 утра началось
оформление. Отправки призывники ожидали за партами в теплом классе и по очереди
сдавали экспресс-тест на наркотики. У всех 13 человек тест отрицательный.
Военный комиссар Гатчины Юрий Чиликин проинструктировал, как
вести себя на областном призывном пункте и по прибытии в часть. Напомнил
правила, которые необходимо соблюдать для успешного прохождения службы, и дал
ряд полезных советов: как подбирать размер обмундирования, где хранить
документы, чего категорически не делать и как вообще подать себя в лучшем виде.
По традиции, от гатчинской администрации всем новобранцам
вручили наручные часы с гербом Гатчины на циферблате. Как сказал Юрий
Алексеевич, чтобы вспоминали родной город – и считали часы, минуты и секунды до
дембеля.
Первая команда отправляется недалеко. Большинство будет
служить в Ленинградской области, в военно-космических войсках. Кого-то отправят
в Муром – в инженерно-саперные войска. 18-летних среди нынешних призывников
мало. В основном, ребята постарше, со средним специальным образованием.
…Провожаемые военной полицией, родителями, друзьями и
подругами, новобранцы отбыли в Санкт-Петербург. Призывная кампания
продолжается.