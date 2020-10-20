Первая отправка осеннего призыва

В первую команду вошло 13 новобранцев. В 6-30 утра началось оформление. Отправки призывники ожидали за партами в теплом классе и по очереди сдавали экспресс-тест на наркотики. У всех 13 человек тест отрицательный.

Военный комиссар Гатчины Юрий Чиликин проинструктировал, как вести себя на областном призывном пункте и по прибытии в часть. Напомнил правила, которые необходимо соблюдать для успешного прохождения службы, и дал ряд полезных советов: как подбирать размер обмундирования, где хранить документы, чего категорически не делать и как вообще подать себя в лучшем виде.

По традиции, от гатчинской администрации всем новобранцам вручили наручные часы с гербом Гатчины на циферблате. Как сказал Юрий Алексеевич, чтобы вспоминали родной город – и считали часы, минуты и секунды до дембеля.

Первая команда отправляется недалеко. Большинство будет служить в Ленинградской области, в военно-космических войсках. Кого-то отправят в Муром – в инженерно-саперные войска. 18-летних среди нынешних призывников мало. В основном, ребята постарше, со средним специальным образованием.

…Провожаемые военной полицией, родителями, друзьями и подругами, новобранцы отбыли в Санкт-Петербург. Призывная кампания продолжается.

Фото атвора