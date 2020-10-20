«Высоким слогом русского романса»

Напомним, Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» был задуман в 1996 году заслуженной артисткой России Галиной Преображенской. Инициатором же «Гатчинской Романсиады» стал один из победителей «Романсиады» в Москве Борис Дёмин.

На «Гатчинской романсиаде» представлены все направления этого жанра — классические, городские, цыганские романсы. Многих лауреатов «Гатчинской Романсиады» сегодня знает вся Россия: это и блистательный тенор Владимир Дмитрук, и звезда мюзиклов Евгений Ожогин, и Агата Вавилова, и Игорь Кроль, и Альберт Жалилов, и многие другие.

17 октября в Гатчинском Доме культуры состоялось конкурсное прослушивание, которое оценивало жюри под председательством заслуженной артистки России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Марии Людько. Также среди членов жюри были заслуженные артисты России Александр Каган, Галина Сидоренко, композитор Валерий Минкин, лауреат национальной театральной премии России «Золотая маска» Манана Гогитидзе.

Вечером этого дня в зрительном зале Дома культуры состоялся традиционный гала-концерт, на котором были оглашены имена победителей «Гатчинской Романсиады»-2020.

В связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции гала-концерт проходил в полупустом зале, с соблюдением всех санитарных норм. Однако посмотреть это яркое шоу смог любой желающий: онлайн-трансляция конкурса была организована на канале «Ореол-47». Немногочисленных зрителей приветствовал Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» (художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный артист России Игорь Тонин), впервые участвующий в «Романсиаде».

В роли ведущих гала-концерта по традиции выступили заслуженная артистка России Галина Преображенская и художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Дёмин.

Галина Преображенская напомнила, что 2020 год богат на юбилеи выдающихся людей, в том числе знаменитых композиторов. В этом году, в частности, мы отмечаем 180 лет со дня рождения великого русского гения — Петра Чайковского. Неслучайно первое музыкальное «слово» на «Гатчинской Романсиаде» было о нём: дуэт Лизы и Полины из оперы Чайковского «Пиковая дама» исполнили члены жюри «Гатчинской Романсиады» - заслуженная артистка России Галина Сидоренко и председатель жюри, заслуженная артистка России Мария Людько.

С огромным нетерпением зрители ждали результатов конкурса, которые по традиции оглашались между музыкальными номерами. И вот они прозвучали! Первая премия «Гатчинской Романсиады» в номинации «Молодые вокалисты» была вручена Яне Айвазян и Марии Альховик. Среди победителей в номинации «Исполнители-любители» - наша гатчинская певица, солистка студии сольного пения Гатчинского Дома культуры Ирина Бухонко. Второй победитель в этой номинации - Анна Мартынова.

Победителем в номинации «Артисты-профессионалы» стал гражданин Китайской Народной республики Чжу Линьцзи, который тут же порадовал зрителей гала-концерта прекрасным исполнением романса на стихи Пушкина «Я встретил вас».

Также для «Гатчинской Романсиады»-2020 были учреждены несколько специальных номинаций и призов. Победителем номинации «За лучшее исполнение песен композитора Андрея Петрова», посвящённой его 90-летнему юбилею, стал Юрий Заряднов. Кстати, заслуженную награду этому исполнителю вручила внучка Андрея Петрова, талантливая певица, член жюри Манана Гогитидзе. Специальный приз от Союза концертных деятелей достался Светлане Исаевой.

На гала-концерте вместе с победителями конкурса на сцену под овации зрителей вышли и звезды гатчинской сцены всероссийского уровня - обладатели премий «Гатчинской Романсиады» и «Большой Романсиады» в Москве Владимир Майер, Динар Байтемиров и Борис Дёмин. Среди участников концерта были и другие победители конкурса прошлых лет.

- Огромное спасибо за такую невероятную теплоту приема. Мне очень приятно, что я возвращаюсь в «Романсиаду», как в свой дом, - признался обладатель гран-при «Гатчинской Романсиады», лауреат «Романсиады» в Москве Игорь Кроль.

- Сегодня был трудный, но прекрасный день, - завершая гала-концерт, отметила Галина Преображенская. - Мы, не переставая, восхищались этими талантливыми молодыми людьми, которые преодолев страх, приехали сюда и были счастливы оттого, что после многомесячного вынужденного молчания вновь можно полной грудью, полным голосом петь о любви, о счастье, о чувстве, о разлуке... Петь на великом русском языке! Только служа всем сердцем любимому делу, можно сохранить то, что мы имеем. За нами Россия - мы не сдадим ни пяди!

Напомним, что финал конкурса состоится в Москве – в конце декабря 2020 года. Областной этап проводится при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, а также администрации Гатчинского района в рамках национального проекта «Культура».



