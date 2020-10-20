Жители Даймище призвали власть к ответу

На встречу, которая прошла у магазина в центре деревни, приехали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель комитета жилищно-коммунального и городского хозяйства районной администрации Александр Супренок, и.о. главы администрации Рождественского поселения Сергей Агафонов, главный врач Сиверской больницы Арам Хачатрян и другие.

Так, с 2007 года жители ждут газификации своих частных домов. Заявления они собирали три раза, отвозили в районную администрацию, им обещали провести голубое топливо в дома к 2018 году, но вопрос так и остается нерешенным.

Сергей Агафонов рассказал, что в текущем году разрабатывается схема газификации населенного пункта на 331 дом, в 2021 году администрация Рождественского поселения будет подавать заявку в комитет по ТЭК Ленинградской области на софинансирование проектных работ и строительство газопроводов.

Еще один вопрос в статусе ожидания – «мусорная» реформа, которую пока продолжают внедрять. Сегодня в Даймище установлены четыре контейнера на 500 домов. Жители соседних населенных пунктов, как и проезжающие мимо дачники, часто используют эти контейнеры для утилизации своего мусора. В результате, баки зачастую переполнены, иногда их поджигают местные маргиналы. Кроме того, начиная с января 2020 года жители начали получать квитанции на оплату вывоза мусора по новой системе, которая предполагает более высокие тарифы.

Сергей Агафонов поспешил успокоить жителей, сказав, что уже сегодня строится новая контейнерная площадка напротив кладбища, еще один контейнер будет установлен за ним. В 2021 году в деревне появится еще две новые площадки. Всего в Рождественском поселении запланировано строительство 19 площадок.

Александр Супренок добавил, что в регионе уже начался перерасчет квитанций на оплату вывоза мусора жителям тех населенных пунктов, где еще не установлены новые контейнерные площадки.

Настоящие споры вызвал вопрос ремонта дорог. В Даймище проходят две дороги регионального значения, к состоянию которых у местных жителей нет вопросов. А вот три местные дороги – Большой проспект, улицы Набережная и Школьная находятся в плохом состоянии. На слова Сергея Агафонова о ежегодной подсыпке этих улиц жители дружно закричали о том, что это неправда. «Лужи, грязь, скорая помощь проехать не может, нет освещения, пешеходных переходов…», - слышалось в толпе. Людмила Нещадим поручила разобраться с этой проблемой.

Не менее важным вопросом для жителей Даймище является состояние пешеходных мостов, которых насчитывается три через реку Оредеж.

Настил моста от дома № 6 в деревне Батово заменили в сентябре текущего года. Сегодня продолжается процедура признания его бесхозным. По ее итогам в октябре 2021 года местная администрация сможет подать заявку на его реконструкцию. Разработка проекта запланирована на 2021 год. Также в следующем году в комитете дорожного хозяйства Ленинградской области запланированы средства на реконструкцию Рылеевского моста.

Понтонный мост, по словам местных жителей, уложен неправильно. Из-за того, что понтоны лежат поперек, а не вдоль, течение воды нарушено. Сергей Агафонов сказал, что экспертизу по данному мосту можно будет провести только в следующем году и по уже ее итогам понять дальнейшие действия.

На вопрос, как попасть в программу по очистке реки Оредеж, Людмила Нещадим сказала, что для начала нужно отремонтировать станции ГЭС. Для этого сегодня продолжается процесс признания их бесхозными для перевода в муниципальную собственность. После чего можно будет запрашивать финансирование в правительстве Ленинградской области на их восстановление.

На вопрос об отсутствии аптечного киоска в деревне Даймище Арам Хачатрян рассказал, что в Рождественской амбулатории уже неделю работает аптека. Жители также попросили предупреждать их об изменениях в работе амбулатории, приезде узких специалистов из Сиверской больницы, проведении прививочной кампании и не посредством интернета, а с помощью печатных объявлений, с которыми могут ознакомиться местные жители. Людмила Нещадим также напомнила, что одинокие пожилые люди могут получить соответствующую помощь через социальную службу.

Жители Даймище попросили увеличить количество рейсов автобусного маршрута № 502, на котором они добираются до амбулатории. Сегодня, доезжая до медпункта на утреннем рейсе, им приходится ждать открытия амбулатории около часа.

Руководитель Сиверского филиала компании «ТрансБалт» Дмитрий Слесарев ответил, что делать это нецелесообразно – ежедневный мониторинг пассажиров показал, что маршрут и так не пользуется спросом и является экономически невыгодным, поэтому увеличения количества рейсов не будет. Тем не менее, перевозчик предложил жителям в качестве альтернативного варианта по пути в амбулаторию пользоваться сначала маршрутом № 502, а затем пересаживаться на автобус № 500, что намного удобнее по времени. Также жители предложили хотя бы два раза в неделю открывать амбулаторию раньше – Арам Хачатрян сказал, что это вполне возможно.